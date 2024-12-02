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İsveç Okullarında Öğrencilere 'Açık Büfe' Yemek: Vejeteryan ve Alerjisi Olanlara Özel Seçenek Sunuluyor

İsveç Okullarında Öğrencilere 'Açık Büfe' Yemek: Vejeteryan ve Alerjisi Olanlara Özel Seçenek Sunuluyor

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
02.12.2024 - 14:27

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İsveç okullarında öğrencilere ücretsiz sunulan 'açık büfe' yemek hizmeti görenleri hayran bıraktı. 5 yıldızlı otellerin yemek hizmetini aratmayan kantinlere gelen öğrenciler tercih ettikleri yemeği alabiliyor. Yemek ve personel hizmetini vatandaşların vergilerinden karşılayan yönetim, vejeteryan olan ya da alerjisi bulunan öğrencilere de özel yemekler çıkartıyor. Türkiye'de de son zamanlarda tartışma konusu haline gelen yemek hizmetine güzel bir örnek oluşturan bu yöntem, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. 

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Türkiye'de son dönemlerde muhalefet partileri tarafından dillendirilen öğrencilere kumanya dağıtılması tartışmasına iktidar tarafından çok sıcak bakılmazken, İsveç okullarından birinde kaydedilen görüntü sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'de son dönemlerde muhalefet partileri tarafından dillendirilen öğrencilere kumanya dağıtılması tartışmasına iktidar tarafından çok sıcak bakılmazken, İsveç okullarından birinde kaydedilen görüntü sosyal medyada viral oldu.

Öğrencilere adeta 5 yıldızlı otel hizmeti sunan okul kantinlerinin gelirinin vatandaşların vergileri tarafından sağlandığı belirtilirken, vejeteryanlık ve alerji gibi özel durumlarda öğrencinin tüketebileceği gıdaların hazırlandığı görüldü.

Öğrencilere adeta 5 yıldızlı otel hizmeti sunan okul kantinlerinin gelirinin vatandaşların vergileri tarafından sağlandığı belirtilirken, vejeteryanlık ve alerji gibi özel durumlarda öğrencinin tüketebileceği gıdaların hazırlandığı görüldü.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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İşte bu çocuklar ülkelerini kurtaracak. Bizim çocuklarımız işe ülkesine lanet edip yurt dışına kaçacak. (haklı olarak)..