İstanbul'un En İyi Cağ Kebapçıları! Et Severlerin Mutlaka Gitmesi Gereken İstanbul Cağ Kebapçıları!

İstanbul'da cağ kebabı nerede yenir, en iyi cağ kebapçısı hangisi diye mi arıyorsunuz? Erzurum'un asırlık lezzeti cağ kebabı, İstanbul'un dört bir yanında ustaca pişiriliyor ve her geçen gün daha fazla lezzet tutkununu peşinden sürüklüyor. Bu rehberde İstanbul'daki en iyi cağ kebap mekanlarını, adreslerini ve varsa Instagram hesaplarını sizin için derledik. Peki, cağ kebabı ile döner arasındaki fark nedir? İstanbul'da en iyi çağ kebabı nerede yenir? En yumuşak cağ kebabı nerede yenir?

İşte tüm bu soruların cevabı ve İstanbul'un en iyi cağ kebapçıları listesi 👇