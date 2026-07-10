İstanbul'un En İyi Cağ Kebapçıları! Et Severlerin Mutlaka Gitmesi Gereken İstanbul Cağ Kebapçıları!
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İstanbul'da cağ kebabı nerede yenir, en iyi cağ kebapçısı hangisi diye mi arıyorsunuz? Erzurum'un asırlık lezzeti cağ kebabı, İstanbul'un dört bir yanında ustaca pişiriliyor ve her geçen gün daha fazla lezzet tutkununu peşinden sürüklüyor. Bu rehberde İstanbul'daki en iyi cağ kebap mekanlarını, adreslerini ve varsa Instagram hesaplarını sizin için derledik. Peki, cağ kebabı ile döner arasındaki fark nedir? İstanbul'da en iyi çağ kebabı nerede yenir? En yumuşak cağ kebabı nerede yenir?
İşte tüm bu soruların cevabı ve İstanbul'un en iyi cağ kebapçıları listesi 👇
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İstanbul'da Cağ Kebabı Nerede Yenir?
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1. Cağistan Erzurum Cağ Kebabı
2. Şehzade Cağ Kebap
3. Büyük Erzurum Sofrası
4. Palandöken Erzurum Cağ Kebabı
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5. Karagözler Et & Izgara & Cağ Kebabı
6. Yörem Cağ Kebap
7. Celal Usta - Erzurum Cağ Kebap
8. Tarihi Sadabad Cağ Kebap
9. Seki Erzurum Sofrası
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10. Saray Erzurum Cağ Kebabı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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