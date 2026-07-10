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İstanbul'un En İyi Cağ Kebapçıları! Et Severlerin Mutlaka Gitmesi Gereken İstanbul Cağ Kebapçıları!

İstanbul'un En İyi Cağ Kebapçıları! Et Severlerin Mutlaka Gitmesi Gereken İstanbul Cağ Kebapçıları!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 11:42
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İstanbul'da cağ kebabı nerede yenir, en iyi cağ kebapçısı hangisi diye mi arıyorsunuz? Erzurum'un asırlık lezzeti cağ kebabı, İstanbul'un dört bir yanında ustaca pişiriliyor ve her geçen gün daha fazla lezzet tutkununu peşinden sürüklüyor. Bu rehberde İstanbul'daki en iyi cağ kebap mekanlarını, adreslerini ve varsa Instagram hesaplarını sizin için derledik. Peki, cağ kebabı ile döner arasındaki fark nedir? İstanbul'da en iyi çağ kebabı nerede yenir? En yumuşak cağ kebabı nerede yenir?

İşte tüm bu soruların cevabı ve İstanbul'un en iyi cağ kebapçıları listesi 👇

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İstanbul'da Cağ Kebabı Nerede Yenir?

İstanbul'da Cağ Kebabı Nerede Yenir?

Cağ kebabı, adını pişirildiği 21 santimetrelik yatay şişten (cağ) alan, Erzurum'a özgü bir kuzu eti lezzetidir. Kemik, sinir ve zardan ayıklanan et; tuz, karabiber ve soğanla terbiyelendikten sonra odun ateşinde yavaşça pişirilir ve ustalar tarafından ince ince dilimlenerek servis edilir. Döner kebaptan farklı olarak yüzde yüz kuzu etinden yapılması ve dikey değil yatay şişte pişmesi, cağ kebabını çok daha yumuşak ve lezzetli kılar. Genellikle manda yoğurdu, sumaklı soğan, közlenmiş biber ve sıcak lavaşla birlikte sofraya gelen bu lezzet, son yıllarda İstanbul'da da büyük bir hayran kitlesi edindi.

İşte İstanbul'un en iyi cağ kebapçıları 👇

1. Cağistan Erzurum Cağ Kebabı

1. Cağistan Erzurum Cağ Kebabı

'Cağa çağ atlatan lezzet' sloganıyla tanınan Cağistan, Eyüpsultan'da 2014'ten bu yana hizmet veriyor. Kuzu etinden hazırlanan cağ kebabının yanı sıra, isteğe göre şişte ya da dilimlenerek tabakta servis edilen lezzetiyle öne çıkıyor. Kış aylarında sobada pişen kestane ve patates ikramı, mekanın samimi atmosferine ayrı bir keyif katıyor. Servis öncesi ikram edilen semaverde çay da mekanın imza detaylarından.

Adres: Topçular Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı No:81, 34055 Eyüpsultan/İstanbul

Instagram: cagistan

2. Şehzade Cağ Kebap

2. Şehzade Cağ Kebap

Sirkeci'nin tam merkezinde, minicik ama her zaman dolu dolu bir mekan olan Şehzade Cağ Kebap, tek çeşit menüsüyle hıza ve lezzete odaklanıyor. Manda yoğurdu, sumaklı soğan, ızgara biber ve küp domateslerle servis edilen cağ kebabı odun ateşinde pişiyor. Mercimek çorbasıyla başlayıp kadayıf dolmasıyla noktalanan bir sofra deneyimi sunan mekan, 'Erzurum'dakinden bile iyi' yorumlarıyla adından söz ettiriyor.

Adres: Ankara Caddesi, Hoca Paşa Sokak No:4, Sirkeci, Fatih/İstanbul

Instagram: sehzadecagkebap

3. Büyük Erzurum Sofrası

3. Büyük Erzurum Sofrası

2007'den bu yana Kartal'da hizmet veren Büyük Erzurum Sofrası, ünlü gurme Vedat Milor'un da tavsiye ettiği mekanlardan biri. Erzurum kaya tuzu, karabiber ve rendelenmiş soğanla marine edilip bir gün dinlendirilen etler, ikinci gün odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Ferah ve geniş mekanı, güler yüzlü servisi ve zengin meze sofrasıyla Anadolu yakasının popüler duraklarından.

Adres: Kordonboyu Mahallesi, Kumlar Caddesi No:26/2, Atalar, Kartal/İstanbul

Instagrambuyukerzurumsofrasi

4. Palandöken Erzurum Cağ Kebabı

4. Palandöken Erzurum Cağ Kebabı

Gaziosmanpaşa'nın gözde adreslerinden Palandöken, odun ateşinde pişirdiği yumuşacık etiyle nirvanaya ulaştıran bir cağ kebap deneyimi sunuyor. Dilimlenmiş soğan, domates, közlenmiş biber ve sıcak lavaşla servis edilen kebabın ardından cevizli ya da fındıklı kadayıf dolması ile tel kadayıf mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında.

Adres: Yeni Mahalle, Poligon Caddesi No:65, Gaziosmanpaşa/İstanbul

Instagrampalandokenerzurumcag

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5. Karagözler Et & Izgara & Cağ Kebabı

5. Karagözler Et & Izgara & Cağ Kebabı

Esenyurt'un en uğrak noktalarından biri olan Karagözler, cağ kebabının yanı sıra diğer ızgara ve et çeşitleriyle de dikkat çeken bir mekan. Söğüş soğan ve domates gibi yan lezzetlerle servis edilen cağ kebabı, semtin et severleri arasında büyük ilgi görüyor.

Adres: Talatpaşa Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:49, Esenyurt/İstanbul

Instagram: karagozlerrestaurant

6. Yörem Cağ Kebap

6. Yörem Cağ Kebap

2012 yılından bu yana Kavacık'ta, orman manzarasına karşı hizmet veren Yörem Cağ Kebap, ayran aşı çorbasıyla başlayan otantik bir Erzurum sofrası sunuyor. Çoban salata, sumaklı soğan, biber turşusu, güveçte manda yoğurdu ve tandırda pişen lavaşla zenginleşen sofra, bol cevizli kadayıf dolmasıyla taçlanıyor.

Adres: Kavacık, Cumhuriyet Caddesi No:91, Beykoz/İstanbul

Instagram: buyukerzurumsofrasi

7. Celal Usta - Erzurum Cağ Kebap

7. Celal Usta - Erzurum Cağ Kebap

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye'nin en çok tercih edilen kebapçılarından biri olan Meşhur Erzurum Cağ Kebabı, cağ kebabının yanı sıra farklı kebap çeşitleriyle de tanınıyor. Özellikle ünlü isimlerin de uğrak noktalarından biri olan mekan, semtin klasikleşmiş adreslerinden.

Adres: Ümraniye, Çakmak mah. Varan cad. No51/A

Instagram: celalustaninyeri

8. Tarihi Sadabad Cağ Kebap

8. Tarihi Sadabad Cağ Kebap

1972 yılından bu yana hizmet veren Tarihi Sadabad, İstanbul'un en köklü cağ kebap adreslerinden biri. Balıkesir'den özel olarak getirtilen kuzu etinden hazırlanan kebabı, kendine has Sadabad köfte ve cağ İskender kebabıyla da tanınıyor. Google üzerinde 4,1 puan ve yüzlerce yorumla değerlendirilen mekan, yemekten önce ikram edilen tulum peyniri, lavaş ve tereyağı üçlüsüyle de akılda kalıyor.

Adres: Maslak Mahallesi, Ahievran Caddesi, 42 Shops AVM, No:6 K:-2 No:101, Sarıyer/İstanbul

Instagramsadabadcagkebap

9. Seki Erzurum Sofrası

9. Seki Erzurum Sofrası

2006'dan bu yana Erzurum'un cağ kebabı geleneğini İstanbul'a taşıyan Seki Erzurum Sofrası, 'en yumuşak cağ kebabı' iddiasıyla tanınıyor. Ayran aşı çorbasıyla da ünlü olan mekan; domatesli kebap, Ali Nazik ve patlıcan kebabı gibi diğer Erzurum lezzetlerini de menüsünde barındırıyor. Şişleri soğumadan tek tek servis eden nezih ortamıyla dikkat çeken restoranın kadayıf dolması da unutulmuyor.

Adres: BOSB Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde, Keleşoğlu Plaza No:3, Dükkan 12-13, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

Instagramsekicagkebabi

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10. Saray Erzurum Cağ Kebabı

10. Saray Erzurum Cağ Kebabı

Kurtköy ve Pendik civarının en meşhur cağ kebapçısı olan Saray Erzurum Cağ Kebabı, kuzunun özellikle seçilmiş bölgelerinden hazırladığı terbiyeli etiyle diğerlerinden ayrılıyor. Sıcacık yağlı ekmeği ve lavaşıyla da öne çıkan mekan, semtin en çok tercih edilen adreslerinden biri.

Adres: Yenişehir Mahallesi, Mustafa Akyol Sokak No:97, Pendik/İstanbul

Instagram: saraycagkebap

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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