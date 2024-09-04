İstanbul'dan Taksiye Bindi, Isparta'ya Gitti! Taksimetrede Yazan Rakam Dudak Uçuklattı

İstanbul Aksaray'dan taksiye binen bir genç, Isparta'ya gitmek istedi. Adapazarı ve Afyonkarahisar üzerinden Isparta'ya giden gencin ödeyeceği taksimetre ücreti 12 bin 225 TL olarak görüntülendi. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları, gencin neden böyle bir şey yaptığına anlam veremedi.