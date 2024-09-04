İstanbul'dan Taksiye Bindi, Isparta'ya Gitti! Taksimetrede Yazan Rakam Dudak Uçuklattı

İstanbul Aksaray'dan taksiye binen bir genç, Isparta'ya gitmek istedi. Adapazarı ve Afyonkarahisar üzerinden Isparta'ya giden gencin ödeyeceği taksimetre ücreti 12 bin 225 TL olarak görüntülendi. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları, gencin neden böyle bir şey yaptığına anlam veremedi.
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İstanbul Aksaray'dan bindiği taksiyle memleketi Isparta'ya giden gencin kaydettiği yol videosu sosyal medyada gündem oldu.
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Yola çıkılması ardından taksimetrenin Adapazarı'nda 3 bin lira, Aksaray'da 9 bin liraya ulaştığını söyleyen genç 600 kilometre mesafeli Isparta'da ise rakamın 12 bin 225 TL'ye çıktığını söyledi.
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