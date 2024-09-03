Görüş Bildir
Haberler
Video
Görenler Adeta Büyülendi: Yeni Doğan Bebeğin Güzelliği Hayrete Düşürdü

Görenler Adeta Büyülendi: Yeni Doğan Bebeğin Güzelliği Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 18:22

İçerik Devam Ediyor

Azerbaycan'da dünyaya gelen bebeğin güzelliği izleyenleri hayrete düşürdü. Kadın doğum uzmanı Dr. Teravet Hümbetova, bebeği övmelere doyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Azerbaycan'da kadın doğum uzmanı Dr. Teravet Hümbetova, yenidoğan bebeğin güzelliği karşısında adeta büyülendi.

Azerbaycan'da kadın doğum uzmanı Dr. Teravet Hümbetova, yenidoğan bebeğin güzelliği karşısında adeta büyülendi.

Hümbetova'nın kucağında çevresine şaşkın bakışlarla bakan bebeğin tatlılığını gören sosyal medya kullanıcıları 'Filtreyle doğmuş' yorumu yaptı. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın