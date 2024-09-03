Görenler Adeta Büyülendi: Yeni Doğan Bebeğin Güzelliği Hayrete Düşürdü

Azerbaycan'da dünyaya gelen bebeğin güzelliği izleyenleri hayrete düşürdü. Kadın doğum uzmanı Dr. Teravet Hümbetova, bebeği övmelere doyamadı.
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Azerbaycan'da kadın doğum uzmanı Dr. Teravet Hümbetova, yenidoğan bebeğin güzelliği karşısında adeta büyülendi.
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Hümbetova'nın kucağında çevresine şaşkın bakışlarla bakan bebeğin tatlılığını gören sosyal medya kullanıcıları 'Filtreyle doğmuş' yorumu yaptı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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