Gerçekten Dünyanın En Mutlu Ülkesi Olabilir mi? Finlandiya'daki Bir Toplu Taşıma Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dünyanın en mutlu ülkesi olarak bildiğimiz Finlandiya’da toplu taşıma, gelişmiş ve çevre dostu altyapısıyla öne çıkar ve hemen hemen her yere toplu taşıma ile seyahat edebilirsiniz.
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Finlandiya’daki toplu taşıma araçlarının sunduğu çeşitli olanakların yanı sıra, çocuklar için özel bir alanın bulunması sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Sizce bu uygulama Türkiye'deki toplu taşıma araçlarına da gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım 🌸
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