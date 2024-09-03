İş Makinesi İzlemeyi Sevenler Buraya: Oyuncak Vinciyle 2 Adet Damacana Kaldıran Adam Hayrete Düşürdü!

Ata sporumuz olan iş makinesi izleme zevkini arşa çıkan gencin gerçeği aratmayan oyuncak vinciyle yaptığı gösteri ağızları açık bıraktı. Hidrolik sistemli vinçle iki tane damacanayı aynı anda havaya kaldıran gencin mutluluğu kameraya yansıdı.
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Evindeki masa düzeneğinin üzerine kurduğu oyuncak vinç düzeneğiyle iş makinesi izlemeyi sevenlerin dikkatlerini üzerine çeken gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.
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Bir oyuncak için devasa özellikleri bulunan vinç, 2 tane damacanayı 1.5 metre yüksekliğe kadar kaldırarak izleyenleri hayrete düşürdü.
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