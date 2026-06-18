İstanbul’da Yeni Metro Hattı Yarın Açılacak: Türkiye’nin En Uzun Metro Hattı Olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın son etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin yarın hizmete açılacağını söyledi. Yeni duraklarla birlikte metro hattının uzunluğu 69 kilometreye ulaşacak. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Türkiye’nin en uzun metro hattı olacak ve dünyada da sayılı metro hatlarından biri hâline gelecek.
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı Metro Hattı'nda düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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