Adana'da 39 Dereceyi Gören Termometreler Bozuldu
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Yazın kavurucu sıcaklığıyla meşhur olan Adana'da termometreler 39 dereceyi gördü. Yaz mevsimine her zamankinden çok daha sert giriş yapan Adana'da günlük yaşam duraksadı. Kent merkezinde yaşanan sıra dışı bir olay ise durumun vahametini gözler önüne serdi; aşırı sıcaklara dayanamayan bir şehir termometresi arızalanarak devre dışı kaldı.
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Adana'da sıcaklık 39 dereceyi görünce termometreler bozuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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