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Adana'da 39 Dereceyi Gören Termometreler Bozuldu

Adana'da 39 Dereceyi Gören Termometreler Bozuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.06.2026 - 17:35
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Yazın kavurucu sıcaklığıyla meşhur olan Adana'da termometreler 39 dereceyi gördü. Yaz mevsimine her zamankinden çok daha sert giriş yapan Adana'da günlük yaşam duraksadı. Kent merkezinde yaşanan sıra dışı bir olay ise durumun vahametini gözler önüne serdi; aşırı sıcaklara dayanamayan bir şehir termometresi arızalanarak devre dışı kaldı.

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Adana'da sıcaklık 39 dereceyi görünce termometreler bozuldu.

Adana'da sıcaklık 39 dereceyi görünce termometreler bozuldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerce vatandaşın uğrak noktası olan Atatük Parkı, sıcaktan kaçınanların sığınağı oldu. Parkın sembol figürlerinden biri olan termometre ise gölgede 39 dereceyi gösterdi. 39 dereceyi gören termometre ısı nedeniyle arızalandı. Eren Batman ise termometrenin arızalanmasının sıcaklığın etkisini gözler önüne serdiğini ifade ederek, 'Parkta dolaşırken su içmeye geldim. Termometrelerin sıcak nedeniyle bozulduğunu gördüm. Daha şimdiden böyleyse temmuz ve ağustosta ne olacağını düşünemiyorum. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar zorunlu olmadıkça bu sıcak saatlerde dışarı çıkmamalı. Biz genç olmamıza rağmen zorlanıyoruz' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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