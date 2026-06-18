Adana'da 39 Dereceyi Gören Termometreler Bozuldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerce vatandaşın uğrak noktası olan Atatük Parkı, sıcaktan kaçınanların sığınağı oldu. Parkın sembol figürlerinden biri olan termometre ise gölgede 39 dereceyi gösterdi. 39 dereceyi gören termometre ısı nedeniyle arızalandı. Eren Batman ise termometrenin arızalanmasının sıcaklığın etkisini gözler önüne serdiğini ifade ederek, 'Parkta dolaşırken su içmeye geldim. Termometrelerin sıcak nedeniyle bozulduğunu gördüm. Daha şimdiden böyleyse temmuz ve ağustosta ne olacağını düşünemiyorum. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar zorunlu olmadıkça bu sıcak saatlerde dışarı çıkmamalı. Biz genç olmamıza rağmen zorlanıyoruz' diye konuştu.