article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tutuklu Bulunan Tanju Özcan Hakkında “Cinsel Saldırı” Suçlamasıyla da Tutuklama Kararı Verildi

Tutuklu Bulunan Tanju Özcan Hakkında “Cinsel Saldırı” Suçlamasıyla da Tutuklama Kararı Verildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 16:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “icbar suretiyle irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özcan hakkında, “cinsel saldırı” suçlamasıyla da tutuklama kararı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“İcbar suretiyle irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.

“İcbar suretiyle irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Özcan’ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki “şantaj” davasının müştekilerinden Ö.Ç’nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına “Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı” iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine, “kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararı çıktı.

Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Özcan ve şoförü S.Ç’nin tutuklanmasına hükmetti.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki “şantaj” davasında müşteki Ö.Ç’nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç’den şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart’ta “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart’ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan’da “nitelikli dolandırıcılık” suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın