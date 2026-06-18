Tutuklu Bulunan Tanju Özcan Hakkında “Cinsel Saldırı” Suçlamasıyla da Tutuklama Kararı Verildi
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “icbar suretiyle irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özcan hakkında, “cinsel saldırı” suçlamasıyla da tutuklama kararı verildi.
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“İcbar suretiyle irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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