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Dünya Kupası’nda İlk Grup Maçları Tamamlanırken Türkiye En İyi Üçüncüler Arasında Son Sırada Yer Aldı

etiket Dünya Kupası’nda İlk Grup Maçları Tamamlanırken Türkiye En İyi Üçüncüler Arasında Son Sırada Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 15:40
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2026 Dünya Kupası, yeni formatıyla ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenleniyor. Dünya Kupası’na katılan takım sayısı artırılırken, 12 gruptaki en iyi 8 üçüncü de üst turda kendine yer bulacak. A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasında ilk maçlar tamamlanırken en iyi üçüncüler arasında son sırada yer aldı.

Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Gruptaki diğer rakiplerimiz ise Paraguay ve ABD.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
31 Gün
:
06 Saat
:
33 Dakika
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Bu sabaha karşı oynanan ve Kolombiya’nın Özbekistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçla Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı.

Bu sabaha karşı oynanan ve Kolombiya’nın Özbekistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçla Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı.

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda değişikliğe gitmiş ve turnuvadaki takım sayısını artırmıştı. Yeni formata göre 12 grupta yer alan en iyi 8 üçüncü takım da üst tura çıkacak.

A Milli Futbol Takımımız, Avustralya ile oynadığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşamış ve sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılmıştı.

Türkiye, ilk maçlar sonrasında en iyi üçüncüler arasında son sırada kendine yer buldu.

Hollanda, Brezilya, İspanya ve Portekiz gibi takımların da yer aldığı listede zirvedeki takım ise Hollanda oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 20 Haziran Cumartesi saat 06.00’da Paraguay ile 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’te ise ABD ile karşı karşıya gelecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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