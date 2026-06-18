Dünya Kupası’nda İlk Grup Maçları Tamamlanırken Türkiye En İyi Üçüncüler Arasında Son Sırada Yer Aldı

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda değişikliğe gitmiş ve turnuvadaki takım sayısını artırmıştı. Yeni formata göre 12 grupta yer alan en iyi 8 üçüncü takım da üst tura çıkacak.

A Milli Futbol Takımımız, Avustralya ile oynadığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşamış ve sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılmıştı.

Türkiye, ilk maçlar sonrasında en iyi üçüncüler arasında son sırada kendine yer buldu.

Hollanda, Brezilya, İspanya ve Portekiz gibi takımların da yer aldığı listede zirvedeki takım ise Hollanda oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 20 Haziran Cumartesi saat 06.00’da Paraguay ile 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’te ise ABD ile karşı karşıya gelecek.