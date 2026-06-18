Dünya Kupası’nda İlk Grup Maçları Tamamlanırken Türkiye En İyi Üçüncüler Arasında Son Sırada Yer Aldı
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2026 Dünya Kupası, yeni formatıyla ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenleniyor. Dünya Kupası’na katılan takım sayısı artırılırken, 12 gruptaki en iyi 8 üçüncü de üst turda kendine yer bulacak. A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasında ilk maçlar tamamlanırken en iyi üçüncüler arasında son sırada yer aldı.
Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Gruptaki diğer rakiplerimiz ise Paraguay ve ABD.
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Bu sabaha karşı oynanan ve Kolombiya’nın Özbekistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçla Dünya Kupası’nda grup aşamasının ilk maçları tamamlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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