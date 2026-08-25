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İstanbul'da Ünlülere Rastlayabileceğiniz Mekanlar

İstanbul'da Ünlülere Rastlayabileceğiniz Mekanlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 17:09
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Söz konusu İstanbul ise kahvenizi yudumlarken yan masanızda sevdiğiniz ünlü isme denk gelmeniz, en sevdiğiniz mekanda Türk popunun yıldızını görmeniz çok olası. İstanbul gece hayatı ve gastronomi hayatıyla neredeyse tüm dünyada nam salmış bir şehir. Tabii bu şehrin favori mekanları da var.

İşte size Firüzağa Kahvesi ve Dede Ahmet gibi salaş mekanlardan Mathilda, Spago gibi lüks mekanlara, Mini Bar ve Supermarket gibi özel girişli mekanlardan Emirgan Sütiş ve Bina gibi kült mekanlara dolu dolu bir liste!

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Supermarket

Supermarket

Asmalımescit'in en yeni mekanları arasında yer alan Supermarket, öyle bildiğiniz mekanlardan değil. Gerçekten bir marketin içerisinden girdiğiniz mekan, duyan herkesi şaşırtıyor. Büyük bir merakla mekana gelenler ise müdavimi olmadan çıkamıyor. Kokteylleri, müzikleri, atmosferiyle çok sevilen Supermarket, ünlü isimlerin de yeni favori mekanı.

Adres: Asmalımescit Mahallesi, Sofyalı Sk. No: 16, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0530 923 25 52

Ziyaretçi Yorumu: Mekan çok güzeldi atmosfer harika her köşede fotoğraf çekildik çalışanlar çok ilgili ve samimiydi özellikle ferda hanım. Farklı yörelerden farklı içecekler ve lezzetler var kesinlikle ziyaret etmenizi öneririm :))

Küff Kadıköy

Küff Kadıköy

Her gün değişen menüsüyle misafirlerini ağırlayan Küff Kadıköy, kuzu incik, tavuklu keşkek, etli pazı dolması, tire köfte, Muğla yoğurtlama gibi yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla sunuyor. Sadece yiyecek menüsüyle değil, atmosferi ve içecekleriyle de sevilen Küff, sunduğu samimi ve sakin ortamla küçük grupların tercihi oluyor.

Adres: Osmanağa Mah. Ali Suavi Sok. No: 9, Kadıköy

Ziyaretçi Yorumu: Arkadaşlarımızla vakit geçirmek için favori mekanım. Kokteylleri beni hiç yanıltmıyor her zaman çok keyif alıyorum. Akşama doğru değişen ambiyans yanan masa lambaları zamanın nasıl geçtiğini fark ettirmiyor. Hem dış hem iç bahçe alanları çok keyifli. Çalışanlar her zaman çok nazik ve özenli. Gitmekten her zaman keyif alacağım bir yer.

Mathilda Etiler

Mathilda Etiler

Etiler'in kalbinde yer alan Mathilda, küçük ama şık konseptiyle deneyenlerin vazgeçemediği bir mekan. Yemekleriyle, imza kokteylleriyle, samimi ve romantik buluşmaların mekanı olan Mathilda, aynı zamanda Gault & Millau Türkiye listesinde yerini alıyor.

Adres: Etiler, Dilhayat Sk. No:18, 34337 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0533 382 62 00

Ziyaretçi Yorumu: Servis çok hızlıydı, masamızla ilgilenen beyefendi oldukça ilgiliydi. Kokteyller de şahaneydi. Mekanın ışığı ve atmosferi çok güzeldi, özel günler için kesinlikle tercih edilmeliii çok memnun kaldık, her şey için teşekkür ederiz

Firüzağa Kahvesi Cihangir

Firüzağa Kahvesi Cihangir

Firüzağa Kahvesi, listemizin en salaş mekanlarından biri. Cihangir'de Firuzağa Camii'nin avlusunda ve cadde kenarında yer alan bu kahve, semtin en bilinen ve popüler sosyalleşme noktalarından biri. Asmalı Kahve olarak da bilinen Firüzağa Kahvesi, sokağa ve kaldırıma atılan sandalyeleriyle geleneksel kıraathane ortamını modern kültürle birleştiriyor.

Sıraselviler Caddesi'nin bitiminde, bir soluklanmak, çay içmek, gazete/kitap okumak ve sohbet etmek için uğrayabileceğiniz bu mekanda her an bir ünlü görmeye de hazır olun!

Adres: Firuzağa Cami Avlusu, Defterdarlık Yokuşu, Cihangir

Bedri Usta Kalamış

Bedri Usta Kalamış

İstanbul'da leziz bir akşam yemeğinin peşinde olanların tercih ettiği Bedri Usta Kalamış, Anadolu Yakası’nın nezih semtlerinden biri olan Kalamış'da birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kebap, et, mezenin yanısıra sınırsız eğlence de sunan Bedri Usta'nın müdavimi haline geleceksiniz. 

Adres: Fenerbahçe, Münir Nurettin Selçuk Cd. No: 52, 34726 Kadıköy/İstanbul

Rezervasyon: (0216) 358 20 40

Ziyaretçi Yorumu: Mezeleri lezzetli ekmek bitince hızlıca yenileniyor söyleyip beklemek zorunda kalmıyoruz iyidi genel olarak kebap ve etleri standart hizmet olarak ne gereksiz fazla samimiyet ne de soğukluk vardı gayet yerinde bir hizmetti gerçek kebapçı hizmeti.

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Passenger Kadıköy

Passenger Kadıköy

İstanbul'da eğlence olmazsa olmaz değil mi? Günün stresini dans, kokteyl ve güzel müzikler eşliğinde atmak isteyenlerin tercihlerinin başında Passenger Kadıköy geliyor. Passenger, birçok ünlünün de tercih ettiği mekanlardan biri.

Adres:

Caferağa, Halis Efendi Sk. No:5, 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 336 17 57

Dede Ahmet Kebap Üsküdar

Dede Ahmet Kebap Üsküdar

Adana, ciğer, kuzu şiş... İstanbul'da lezzetli bir et yemeği arayanların adresi kesinlikle Dede Ahmet Kebap. Üsküdar'da bulunan bu mekan, hem porsiyonlarıyla hem de lezzetiyle oldukça doyurucu. Aman dikkat, pazar günleri kapalı olduğunu belirtelim.

Adres: Murat Reis, Vasiyet Sk. No:4 D:1, 34664 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0551 002 97 37

Ziyaretçi Yorumu: Bizim dededen semtimiz olan Bağlarbaşı’nda, böylesine özel bir lezzet noktası bulmuş olmaktan son derece mutluyum. Bugün uğrama fırsatımız oldu; yürek, Adana, ciğer ve kuzu şiş kombinasyonunu denedik. Açıkçası masaya gelen her bir çeşit, etin kalitesini ve ustalığını ayrı ayrı konuşturuyordu. Lezzetlerin dengesi, pişme derecesi gerçekten tam not aldı; hepsini ayrı ayrı çok beğendik.

Bina Kadıköy

Bina Kadıköy

Kadıköy sokaklarında gezerken 'Bina' yazılı bir mekan görürseniz önünden sessizce geçip gitmeyin. Ziyaretçiler, mekanın en çok bahçesini sevdiklerini söylüyor! İç dizaynı, ambiyansı ve canlı müzikleriyle Kadıköy'ün en popüler mekanlarından olan Bina, yeni ziyaretçilerini bekliyor.

Adres:

Caferağa, Kadife Sk. No:26, 34710 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 330 84 66

Ziyaretçi Yorumu: Bahçesi çok güzel. Hafta sonları yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Fiyatları diğer barlara göre pahalı bulduğumu eklemek isterim.

Mini Bar

Mini Bar

Adı üstünde, oldukça mini! Adının hakkını veren Mini Bar, müdavimleri tarafından çok seviliyor. Kimi zaman arkadaş grubunuzla bu mekanı doldurabilir, kimi zaman yeni arkadaşlar edinmek için tercih edebilirsiniz. Beşiktaş'ın en favori mekanlarından biri.

Adres:

Kuruçeşme, Kuruçeşme Cd. No:19C, 34345 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0533 296 75 19

Spago

Spago

Listemizin en lüks mekanlarından biri: Spago. Saygın bir şef tarafından hazırlanan kaliteli dünya mutfağı yemekleri sunan Spoago, imza kokteylleriyle de oldukça seviliyor. Boğaz manzarası, keyifli rooftop'ı ve DJ performansları da cabası!

Adres:

The St. Regis Istanbul, Harbiye, Mim Kemal Öke Cd. No:35, 34365 Şişli/İstanbul

Telefon: (0212) 368 08 08

Ziyaretçi Yorumu: Spago, benim için İstanbul’da standartlarını yıllardır koruyabilen ender adreslerden biri. Defalarca farklı amaçlarla ziyaret ettim; akşam yemekleri, rooftop’taki DJ performansları ve özel kutlamalar... Her seferinde aynı özen ve profesyonellikle karşılandım.

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Emirgan Sütiş

Emirgan Sütiş

Emirhan Sütiş, 70 yıllık deneyimin getirdiği ürün ve hizmet kalitesini hala aynı çizgide korumaya devam ediyor. Kahvaltıları, içecek menüleri, özellikle de tatlılarıyla sevilen mekan, ünlü isimlerin de vazgeçilmez noktası. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Sakarya, Bursa ve şimdi de Gaziantep'te hizmet veren şubeleriyle Emirgan Sütiş, çıtayı her zaman bir yükseğe taşıyor.

Adres: Emirgan, Sakıp Sabancı Cd. No:46, 34467 Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0212 323 50 30

Ziyaretçi Yorumu: Çok sık tercih ettiğimiz mekan. Kahvaltısı çok iyi. İstediğiniz şeyi istediğiniz kadar alıyorsunuz. Hep taze hep lezzetlidir hep hızlıdır. Börekleri muhteşem. Çalışanları çok iyi. İnsani davranışları, ahlaklı oluşları birçok mekana örnek olması gereken özelliklerinden. Vale ekibi çok düzgün ve ahlaklı. Bir kere telefonumu arabada unuttum o zaman bile özel haber verildi. Güven veren ahlaklı mekan. Tuvaletler tertemiz. Ne isteseniz memnuniyetle cevabını almak çok iyi hissettiriyor. Kapısında boşuna kuyruk olmuyor.

The House Cafe

The House Cafe

2005 yılından beri Ortaköy’ün Boğaz kıyısında hizmet veren The House Cafe, ünlülerin en uğrak mekanlarından. İç mekan kafe bölümü, deniz manzarasına bakan 2 terası ve şık bir yemek salonu bulunan The House, yaz kış misafirlerine harika bir ortam sunuyor.

Adres:

Yıldız, Ortaköy Salhanesi Sk. No:1, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: (0212) 227 26 99

Ziyaretçi Yorumu: Lokasyonu gerçekten çok güzel bir kafe. Ortaköy Meydanı’nda yer alması sayesinde manzarası harika; Boğaz’a karşı oturup keyif yapmak mümkün. Dış mekânda bulunan ısıtıcılar sayesinde serin havalarda bile rahatça dışarıda oturabiliyorsunuz, bu da mekânı oldukça cazip kılıyor...

Jash Meyhane

Jash Meyhane

Beyoğlu'nun en sevilen meyhanelerinden biri olan Jash, birbirinden eğlenceli anlara ev sahipliği yapıyor. Ünlülerin yakın arkadaşlarıyla eğlenmeyi seçtiği mekanlardan biri olan Jash, zengin yemek menüsü ve samimi ortamıyla geleneksel meyhane kültürünü yaşatıyor. Kapıdan çıkarken tüm dertleriniz masada kalıyor!

Adres:

Pürtelaş Hasan Efendi, Cihangir Cd. No:9, 34427 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 244 30 42

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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