İstanbul'da Ünlülere Rastlayabileceğiniz Mekanlar
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Söz konusu İstanbul ise kahvenizi yudumlarken yan masanızda sevdiğiniz ünlü isme denk gelmeniz, en sevdiğiniz mekanda Türk popunun yıldızını görmeniz çok olası. İstanbul gece hayatı ve gastronomi hayatıyla neredeyse tüm dünyada nam salmış bir şehir. Tabii bu şehrin favori mekanları da var.
İşte size Firüzağa Kahvesi ve Dede Ahmet gibi salaş mekanlardan Mathilda, Spago gibi lüks mekanlara, Mini Bar ve Supermarket gibi özel girişli mekanlardan Emirgan Sütiş ve Bina gibi kült mekanlara dolu dolu bir liste!
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Supermarket
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Küff Kadıköy
Mathilda Etiler
Firüzağa Kahvesi Cihangir
Bedri Usta Kalamış
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Passenger Kadıköy
Dede Ahmet Kebap Üsküdar
Bina Kadıköy
Mini Bar
Spago
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Emirgan Sütiş
The House Cafe
Jash Meyhane
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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