İstanbul'da Ünlülere Rastlayabileceğiniz Mekanlar

Söz konusu İstanbul ise kahvenizi yudumlarken yan masanızda sevdiğiniz ünlü isme denk gelmeniz, en sevdiğiniz mekanda Türk popunun yıldızını görmeniz çok olası. İstanbul gece hayatı ve gastronomi hayatıyla neredeyse tüm dünyada nam salmış bir şehir. Tabii bu şehrin favori mekanları da var.

İşte size Firüzağa Kahvesi ve Dede Ahmet gibi salaş mekanlardan Mathilda, Spago gibi lüks mekanlara, Mini Bar ve Supermarket gibi özel girişli mekanlardan Emirgan Sütiş ve Bina gibi kült mekanlara dolu dolu bir liste!