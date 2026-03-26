article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 28 - 29 Mart Günleri Kulaklarınız Bayram Etsin!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 23:23

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 28 - 29 Mart'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Pop müzik, İstanbul'un kültürel sermayesinde en büyük ekonomik hacmi temsil eden tür olmaya devam etmektedir. Bu hafta sonu, özellikle Volkswagen Arena ve Bostancı Gösteri Merkezi gibi büyük ölçekli mekanların yanı sıra, Jolly Joker ve Hayal Kahvesi gibi kulüp-arena formatındaki alanlar pop müziğin farklı katmanlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Yaşar 

  • Akdeniz pop müziğinin kadife sesli temsilcisi Yaşar, Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde nostalji ve modern tınıları birleştiren bir performans sergilemektedir. Sanatçı, 90'lı yıllardan günümüze uzanan geniş hit repertuvarı ve güçlü orkestrasıyla müzikseverleri melankolik bir yolculuğa çıkarmaktadır.

Gökhan Türkmen 

  • Modern pop müziğin en üretken ve özgün vokallerinden Gökhan Türkmen, 28 Mart akşamı Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Sanatçı, kendine has tarzı ve etkileyici sahne duruşuyla pop müziği farklı enstrümanlarla zenginleştiren bir vizyon sunmaktadır.

Deha Bilimlier 

  • Gece hayatının ve popüler sahne performanslarının aranan ismi Deha Bilimlier, Cumartesi gecesi Jolly Joker Vadistanbul'da yüksek enerjili bir konser vermektedir. Sanatçı, geniş repertuvarı ve izleyiciyle kurduğu interaktif iletişimle tanınan, eğlence odaklı pop müziğin başarılı bir temsilcisidir.

Tuana

  • Yeni nesil popun parlayan yıldızlarından Tuana, 28 Mart'ta Zorlu PSM %100 Studio'nun modern atmosferinde genç hayranlarıyla bir araya gelmektedir. Sanatçı, dijital platformlarda yakaladığı başarıyı canlı performansına taşıyarak alternatif pop ve ana akım arasında özgün bir denge kurmaktadır.

Ayta Sözeri

  • Hem oyunculuk hem de müzik kariyerinde büyük başarılar elde eden Ayta Sözeri, Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de sahne almaktadır. Sanatçı, klasikleşmiş pop şarkılarına ve nostaljik eserlere getirdiği yorumla hem teatral hem de müzikal bir şölen sunmaktadır.

Derya Bedavacı

  • Arabesk ve fantezi müziği modern pop tınılarıyla birleştiren Derya Bedavacı, 28 Mart Cumartesi akşamı Hayal Kahvesi Aqua Florya'da sahne almaktadır. Sanatçı, duygusal derinliği yüksek şarkıları ve kendine has kederli ses rengiyle son yılların en çok talep gören kadın vokallerinden biridir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

İstanbul rock sahnesi, 2026 yılında daha çok kolektif bir ruhla hareket eden ve köklü grupların dominasyonunda olan bir yapı sergilemektedir. 28-29 Mart tarihlerinde, Anadolu rock geleneğinden modern alternatif rock tınılarına kadar geniş bir seçki sunulmaktadır.

Pinhani

  • Türk rock müziğinin en samimi ve sevilen gruplarından Pinhani, 28 Mart Cumartesi akşamı JJ Arena Ataşehir'de sahne almaktadır. Grup, 'Dünyadan Uzak' ve 'Hele Bi Gel' gibi marşlaşmış şarkılarıyla, yalın ve içten müzikal tavrını geniş kitlelerle paylaşmaktadır.

Haluk Levent

  • Anadolu Rock müziğinin yaşayan efsanesi Haluk Levent, Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal sahnesinde enerjik bir performans sergilemektedir. Sanatçı, hem bitmek bilmeyen enerjisi hem de toplumsal dayanışma projeleriyle bilinen, rock müziği halk ezgileriyle birleştiren ikonik bir figürdür.

Karambol

  • Alternatif rock sahnesinin yükselen gruplarından Karambol, 29 Mart Pazar akşamı Kadıköy'ün sevilen mekanlarından Muaf'ta dinleyiciyle buluşmaktadır. Grup, dinamik ritimleri ve hikaye anlatıcılığına dayalı şarkı sözleriyle Kadıköy'ün canlı müzik damarlarını besleyen ekipler arasında yer almaktadır.

Yüksek Sadakat

  • Eurovision tecrübesi ve klasikleşmiş rock hitleriyle tanınan Yüksek Sadakat, bu hafta sonu boyunca İstanbul'un farklı sahnelerinde (teşhis edilen verilere göre Jolly Joker serisi dahilinde) yer almaktadır. Grup, teknik müzisyenlikleri ve melodik rock besteleriyle Türkiye'nin en istikrarlı rock oluşumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Rap müzik, 2026 yılına gelindiğinde İstanbul'un en baskın müzik türü olarak hem ana sahneleri hem de yeraltı kulüplerini domine etmektedir. Hafta sonu programı, türün kurucu isimlerinden modern temsilcilerine kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Sagopa Kajmer

  • Türkçe rap müziğin felsefi ve melankolik sesi Sagopa Kajmer, 28 Mart Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde devasa bir prodüksiyonla sahne almaktadır. Sanatçı, kendine özgü lirik yapısı ve prodüktör kimliğiyle rapin sadece bir müzik değil, bir düşünce biçimi olduğunu kanıtlayan performanslara imza atmaktadır.

Lil Zey

  • Türkiye'de trap ve hip-hop müziğin en başarılı kadın temsilcilerinden Lil Zey, Cumartesi gecesi IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne almaktadır. Sanatçı, uluslararası standartlardaki vokal tekniği ve modern beat'leriyle türün sınırlarını genişleten yenilikçi bir müzikal vizyon sergilemektedir.

Stabil

  • Sokağın sesini ve gerçekçi anlatımı merkeze alan rap sanatçısı Stabil, 29 Mart Pazar akşamı Dorock XL Kadıköy'de hayranlarıyla buluşmaktadır. Sanatçı, sert flowları ve toplumsal gözlemleriyle tanıdığı lirik becerisiyle, dinleyicilerine yüksek tansiyonlu bir hip-hop deneyimi vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'un kültürel kavşak noktası olması, caz ve dünya müziği türlerinde gerçekleşen etkinliklerle perçinlenmektedir. Beyoğlu ve Kadıköy ekseninde yoğunlaşan bu konserler, şehrin entelektüel müzik hafızasını tazelemektedir.

China Moses

  • Dünyaca ünlü caz vokalisti China Moses, 29 Mart Pazar akşamı Paribu Art Ana Sahne'de İstanbul'un müzikal dokusuna sofistike bir dokunuş yapmaktadır. Sanatçı, cazın genetik kodlarını modern groove ve soul tınılarıyla birleştirerek dinleyicilere sadece bir konser değil, bir anlatı sanatı sunmaktadır.

Haig Yazdjian Quartet

  • Udi ve besteci Haig Yazdjian, dörtlüsüyle birlikte 28 Mart Cumartesi akşamı Salon İKSV sahnesinde yer almaktadır. Sanatçı, Doğu'nun mistik ezgilerini cazın özgür yapısıyla harmanlayarak, udun sınırlarını zorlayan hipnotik bir performans sergilemektedir.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

  • Latin müziğini ve kültürünü Türkiye'de sevdiren duayen isim Ayhan Sicimoğlu, Cumartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne almaktadır. Sanatçı, anlatıları ve profesyonel ekibinin sunduğu enerjik Latin ritimleriyle izleyicilere neşe dolu bir müzikal şölen vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Modern teknolojinin ve sert ritimlerin buluştuğu bu kategoride, İstanbul'un alternatif gece hayatına yön veren önemli isimler sahnede yer almaktadır. Elektronik müziğin deneysel kanadı ile metalin progresif yapısı bu hafta sonunda kendine özel bir yer bulmaktadır.

Ko Shin Moon

  • Paris merkezli elektronik müzik ikilisi Ko Shin Moon, 28 Mart Cumartesi akşamı Paribu Art sahnesinde geleneksel enstrümanları dijital ritimlerle buluşturmaktadır. Grup, psikedelik atmosferler ve keşfe açık müzik projeleriyle dinleyiciyi coğrafi sınırları aşan bir dans deneyimine davet etmektedir.

Avangart Tabldot

  • Elektronik müziğin disiplinlerarası bir sanat formu olarak yorumlayan Avangart Tabldot, Cumartesi akşamı Klein Phönix'te sahne almaktadır. Ekip, özgün vizyonları ve modern set tasarımlarıyla İstanbul gece hayatının en prestijli elektronik müzik duraklarından birini temsil etmektedir.

IOTUNN

  • Danimarka kökenli progresif melodik death metal grubu IOTUNN, 29 Mart Pazar akşamı Beyoğlu'ndaki Blind İstanbul sahnesinde metal tutkunlarıyla buluşmaktadır. Grup, epik ses yapıları ve teknik becerileriyle metal müziğin evrensel gücünü İstanbul sahnesine taşımaktadır.

Erika Lundmoen (İptal Notu)

  • Güçlü vokaliyle tanınan Erika Lundmoen'in 28 Mart tarihindeki Blind İstanbul konseri, güncel veri akışına göre iptal edilmiştir. Bu durum, uluslararası turnelerin lojistik veya organizasyonel değişkenliklerine dair sektörel bir veri olarak kaydedilmiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Türk Halk Müziğinden Kimler Var?

Anadolu'nun zengin ses mirası, bu hafta sonu İstanbul'un her iki yakasında da usta yorumcular tarafından temsil edilmektedir. Hem geleneksel formlar hem de modern halk müziği yaklaşımları programda yer bulmaktadır.

Sevcan Orhan

  • Türk Halk Müziği'nin en zarif ve güçlü kadın seslerinden Sevcan Orhan, 28 Mart Cumartesi akşamı Mahsus Sahne'de dinleyicileriyle buluşmaktadır. Sanatçı, teknik açıdan kusursuz icrası ve türkülere kattığı derinlikli yorumla halk müziği severlerin takdirini toplamaktadır.

Selçuk Balcı

  • Karadeniz müziğinin modern ve sevilen ismi Selçuk Balcı, Cumartesi akşamı Hayalmest sahnesinde kemençesi ve şarkılarıyla yer almaktadır. Sanatçı, Karadeniz ezgilerini modern bir dille yeniden yorumlayarak geniş bir kitleye hitap eden özgün bir müzikal çizgi izlemektedir.

Ali Doğan Gönültaş

  • Uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren Ali Doğan Gönültaş, 'Kendice' adlı solo projesiyle 29 Mart Pazar akşamı Kadıköy Sahne'de yer almaktadır. Sanatçı, köklerinden beslenen ancak evrensel bir dille konuşan müziğiyle İstanbul'un kültürel çeşitliliğini sahneye yansıtmaktadır.

Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler

  • Kardeş Türküler, 29 Mart Pazar akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkılarını kendi özgün yorumlarıyla seslendirmektedir. Bu özel proje, toplumsal barış ve kültürel kardeşlik temalarını müzik aracılığıyla vurgulayan çok sesli bir performans sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

Yüksek sanatın en rafine örnekleri, İstanbul'un prestijli salonlarında ve tarihi mekanlarında müzikseverlerle buluşmaktadır. Hafta sonu boyunca düzenlenen resitaller ve konserler, klasik müzik geleneğinin sürekliliğini vurgulamaktadır.

Romantik Çello (Türk Telekom Prime Kahve Konserleri)

  • Cumartesi sabahlarının prestijli etkinliği Kahve Konserleri kapsamında, 28 Mart'ta AKM'de 'Romantik Çello' temalı bir dinleti düzenlenmektedir. Seçkin çello eserlerinin icra edileceği bu etkinlik, sabah saatlerinde sanatsal bir derinlik arayan dinleyiciler için ideal bir atmosfer sunmaktadır.

Edusa: Bir Anadolu Hikayesi (Opera)

  • Anadolu topraklarının kadim tarihini opera diliyle sahneye taşıyan 'Edusa', 28 Mart akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşmaktadır. Eser, Hititlerden İyonlara uzanan geniş bir tarihsel süreci görkemli bir müzikal ve teatral anlatıyla birleştirmektedir.

Şefika Kutluer (AKM Pazar Resitalleri)

  • Dünyaca ünlü flüt virtüözümüz Şefika Kutluer, 29 Mart Pazar günü AKM sahnesinde bir resital vermektedir. 'Sihirli Flüt' unvanlı sanatçı, teknik ustalığı ve lirik çalımıyla klasik müzik repertuvarının en seçkin eserlerini İstanbullu dinleyicilere sunmaktadır.

Pera Palace Pazar Sabah Konseri

  • Tarihi Pera Palace Hotel'in Grand Pera Balo Salonu, 29 Mart Pazar sabahı gelenekselleşen sabah konserlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Bu konserler, tarihi dokunun eşsiz akustiğiyle birleşerek izleyicilere zamanın ötesinde bir müzikal deneyim yaşatmaktadır.

Şair ve Bestekar Dostluğu II (Türk Sanat Müziği)

  • Türk müziğinin edebiyatla olan köklü bağını inceleyen bu özel program, 29 Mart Pazar günü Pera Müzesi'nde gerçekleştirilmektedir. Sadettin Kaynak ve Vecdi Bingöl'ün ortak eserlerine odaklanan konser, hem müzikal hem de tarihsel bir perspektif sunmaktadır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın