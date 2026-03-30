İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 4-5 Nisan 2026 Tarihinde Sahnelenen Oyunlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 15:43

İstanbul, nisan ayının ilk hafta sonunda sahne sanatları açısından oldukça hareketli bir program sunuyor. 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde şehir genelinde farklı türlere hitap eden çok sayıda tiyatro oyunu, hem yetişkin izleyiciler hem de çocuklar için sahneleniyor. Klasik metinlerden modern yorumlara, çocuk oyunlarından tek kişilik performanslara kadar geniş bir repertuvarın öne çıktığı bu hafta sonunda, tiyatro sahneleri yine dolu dolu bir içerikle izleyicisini ağırlıyor.

Avrupa Yakası Tiyatro Etkinlikleri

  • İfigenya - Tragedya / Dram - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • Yenilmez - Kara Komedi / Dram - Kağıthane Sadabad Sahnesi (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • İkinci Perdenin Başı - Psikolojik / Dram - FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • Ebedi Barış - Büyük Oyunu / Dram - Mecidiyeköy Büyük Sahne (4 Nisan 2026 - Saat 20:00)

  • Babamın Kelimeleriyle - Büyük Oyunu / Dram - İstanbul Devlet Tiyatrosu Gümüşsuyu (4 Nisan 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Rumuz Goncagül - Büyük Oyunu / Komedi - İstanbul Devlet Tiyatrosu Gümüşsuyu (4 Nisan 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Mahşer-i Cümbüş - Doğaçlama / Komedi - Trump Sahne (4 Nisan 2026 - Saat 17:30)

  • Fındıkkıran - Çocuk Oyunu / Klasik Fantastik - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (5 Nisan 2026 - Saat 12:00 ve 15:00)

  • Bir Gece Masalı - Çocuk Oyunu / Klasik Uyarlama - Kağıthane Sadabad Sahnesi (5 Nisan 2026 - Saat 12:00 ve 15:00)

  • Masal - Çocuk Oyunu / Macera - FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi (5 Nisan 2026 - Saat 14:00)

  • Kabuk Tiyatro Oyunu - Çocuk Oyunu / Fantastik Macera - Maximum Uniq Box (5 Nisan 2026 - Saat 15:00)

  • Çerkez Rıdvan'ın Dolabı - Meddah / Geleneksel Uyarlama - Tarihi Kuveloğlu Han (5 Nisan 2026 - Saat 15:30)

  • Sessiz Hasta - Psikolojik Gerilim / Dram - Bakırköy Butik Sahne (5 Nisan 2026 - Saat 16:00)

  • Stand up Taksim / Beyoğlu Gecesi - Stand-up / Komedi - İnfiniti Sahne (5 Nisan 2026 - Saat 19:00 ve 20:30)

  • Bülbülü Öldürmek - Klasik / Dram - Eskule AVM (5 Nisan 2026 - Saat 19:30)

  • Park - Çocuk Oyunu / Eğitici - İstanbul Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi (5 Nisan 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Anadolu Ateşi - Modern Dans / Gösteri - AKM Türk Telekom Opera Salonu (5 Nisan 2026 - Saat 20:30)

Anadolu Yakası Tiyatro Etkinlikleri

  • Hayat Der Gülümserim - Anı / Dram - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi - Kara Komedi / Tarihi Dram - Ümraniye Sahnesi (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • Kahvaltıya Kalsana - Güldürü / Komedi - Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • Oscar - Vodvil / Komedi - Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • Gidion'un Düğümü - Psikolojik Gerilim / Dram - Müze Gazhane Meydan Sahne (4 Nisan 2026 - Saat 15:00 ve 20:00)

  • Eylül - Modern / Dram - Baba Sahne (4 Nisan 2026 - Saat 20:30)

  • Ballı Süt - Modern / Komedi-Dram - Caddebostan Kültür Merkezi (4 Nisan 2026 - Saat 20:30)

  • Ölü'n Bizi Ayırana Dek - Romantik / Komedi - Duru Tiyatro Watergarden (4 Nisan 2026 - Saat 13:00)

  • Brave Stars Çocuk Tiyatrosu - Çocuk Oyunu / Müzikal - Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi (4 Nisan 2026 - Saat 10:00 ve 12:00)

  • Alice Harikalar Diyarında - Çocuk Oyunu / Klasik Fantastik - Akla Kara Tiyatro Salonu (4 Nisan 2026 - Saat 14:00)

  • Spiritua - Gençlik Müzikali / Dram - Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi (4 Nisan 2026 - Saat 19:00)

  • Çöpsüz Dünya - Çocuk Oyunu / Ekolojik Eğitici - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (5 Nisan 2026 - Saat 12:00 ve 15:00)

  • Bekçi İle Postacı - Çocuk Oyunu / Komedi - Ümraniye Sahnesi (5 Nisan 2026 - Saat 12:00 ve 15:00)

  • Sevdalı Bulut - Çocuk Oyunu / Geleneksel Masal - Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (5 Nisan 2026 - Saat 12:00 ve 15:00)

  • İkinci Perdenin Başı - Psikolojik / Dram - Müze Gazhane Meydan Sahne (5 Nisan 2026 - Saat 15:00)

  • Seyfi Bey - Biyografi / Belgesel Tiyatro - Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon (5 Nisan 2026 - Saat 15:00)

  • Babamın Sesine Uyandım - Aile / Dram - DasDas Açık Sahne (5 Nisan 2026 - Saat 16:00 ve 19:30)

  • Oyun Atölyesi Etkinliği - Bağımsız / Dram - Oyun Atölyesi (5 Nisan 2026 - Saat 17:00)

  • Altı Üstü Doğaçlama - Doğaçlama / Komedi - İstanbul Tiyatrosu Ataşehir (5 Nisan 2026 - Saat 17:00 ve 20:00)

  • Jaz - Monolog / Dram - Pax Sahne (5 Nisan 2026 - Saat 18:30 ve 20:30)

  • Ters Yüz Komedi - Toplumsal Hiciv / Komedi - Sahne Hane Üsküdar (5 Nisan 2026 - Saat 19:00)

  • Arınma - Kara Komedi / Politik Dram - Kadıköy Boa Sahne (5 Nisan 2026 - Saat 19:00)

  • Kadıköy Quiz Night - İnteraktif Gösteri / Komedi - Ördek Pub (5 Nisan 2026 - Saat 19:00)

  • Ben Kendimi Bilmez Miyim? - Psikolojik / Dram - Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu (5 Nisan 2026 - Saat 20:30)

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
