article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 28-29 Mart 2026 Tarihinde Sahnelenen Oyunlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 14:09

Mart ayının son haftasında İstanbul’daki tiyatro sahneleri, hem prömiyer yapan yeni oyunlarla hem de kapalı gişe devam eden yapımlarla oldukça yoğun bir program sunuyor. Dramdan komediye, müzikalden tek kişilik performanslara uzanan geniş repertuvar, hafta sonunu kültür-sanatla değerlendirmek isteyenler için güçlü alternatifler barındırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Yakası Tiyatro Etkinlikleri

  • Haramiler - Hiciv / Dram - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Cadı Kazanı - Psikolojik Gerilim / Dram - Kağıthane Sadabad Sahnesi (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Maviydi Bisikletim - Anı / Dram - Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor - Kara Komedi / Dram - DT Mecidiyeköy Büyük Sahne (28 Mart 2026 - 15:00)

  • Bence Katil Öldürdü - Polisiye Parodi / Komedi - AKM Tiyatro Salonu (28 Mart 2026 - 15:00 ve 20:00)

  • Bence Katil Öldürdü - Polisiye Parodi / Komedi - AKM Tiyatro Salonu (29 Mart 2026 - 15:00)

  • Notre Dame'ın Kamburu - Klasik Uyarlama / Müzikal - Mall of İstanbul MOİ Sahne (28 Mart 2026 - 20:30)

  • Don Quixote (Don Kişot) - Müzikal / Klasik Uyarlama - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (29 Mart 2026 - 19:30)

  • Mahşer-i Cümbüş - Doğaçlama Komedi / Eğlence - Trump Sahne (28 Mart 2026 - 20:30)

  • Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz - Çağdaş / Dram - İBB Habitat Sahne (28 Mart 2026 - 16:00 ve 20:30)

  • Legends of Istanbul - Sürükleyici Gösteri / Müzikal - Yücel Arts Center (28 Mart 2026 - 16:00)

  • Ko Shin Moon - Multidisipliner / Müzik Performansı - Paribu Art Ana Sahne (28 Mart 2026 - 21:00)

  • Çöpsüz Dünya - Çocuk Oyunu / Çevreci Eğitim - Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi (29 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Masal - Çocuk Oyunu / Fantastik - Kağıthane Sadabad Sahnesi (29 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Sevdalı Bulut - Çocuk Oyunu / Şiirsel Masal - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (29 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

Anadolu Yakası Tiyatro Etkinlikleri

  • Geçmişin Gölgesi - Psikolojik Gerilim / Dram - Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Sivrisinekler - Çağdaş Dram / Bilim Kurgu - Müze Gazhane Meydan Sahne (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Köpek Kalbi - Distopik Hiciv / Politik Tiyatro - Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Öylece Durur Zaman - Psikolojik / Çağdaş Dram - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Fosforlu Cevriye - Klasik Uyarlama / Müzikal - Ümraniye Sahnesi (28 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • 39 Buçuk Basamak - Komedi / Gerilim Parodisi - Baba Sahne (28 Mart 2026 - 20:30)

  • Yan Rol - Çağdaş Komedi / Dram - Duru Tiyatro Watergarden (28 Mart 2026 - 20:30)

  • Yaşar - Uyarlama / Dram - Bostancı Gösteri Merkezi (28 Mart 2026 - 21:00)

  • Birdenbire - Şiirsel Performans / Biyografik - Müze Gazhane Meydan Sahne (29 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Hiç Dünya - Absürt Komedi / Varoluşsal Dram - DasDas Ataşehir (29 Mart 2026 - 20:00)

  • Odadaki Fili Kimse Konuşmuyor - Kara Komedi / Psikolojik - İstanbul Tiyatrosu (29 Mart 2026 - 19:30)

  • Yuh - Trajikomedi / Psikolojik Dram - Barış Manço Kültür Merkezi (29 Mart 2026 - 19:00)

  • Ya Bende Bir Şey Yoksa? - Çağdaş Dram / Psikolojik - Duru Tiyatro Watergarden (29 Mart 2026 - 20:00)

  • Caner Yazar Özgür Oynar - Performans / Eğlence - Baba Sahne (29 Mart 2026 - 16:00)

  • Bekçi İle Postacı - Çocuk Oyunu / Eğitim - Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (29 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Benim Küçük Yıldızım - Çocuk Oyunu / Gölge Tiyatrosu - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (29 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Fındıkkıran - Çocuk Oyunu / Masal Uyarlaması - Ümraniye Sahnesi (29 Mart 2026 - Saat Belirtilmemiştir)

  • Hayalbaz Kaşifler - Çocuk Oyunu / Fantastik Macera - Kadıköy Eğitim Sahnesi (29 Mart 2026 - 13:00)

  • Fındıkkıran'ın Sihirli Dünyası - Çocuk Oyunu / Masal Uyarlaması - Duru Tiyatro Watergarden (29 Mart 2026 - 13:00)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın