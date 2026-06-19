İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 20-21 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Uyarlama

Konu: Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri olan bir kara kaplı defterin taşıdığı sırları, Raif Efendi'nin katlanamadığı çaresizliğini, umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliğini ve koca bir yalnızlığın sahnede vücut bulmasını konu alır.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 18:00

Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Fosforlu Cevriye

Tür: Müzikal / Dram

Konu: Eski İstanbul'un Galata sokaklarında hayatta kalma mücadelesi veren Cevriye'nin, bir siyasi kaçağa olan aşkı uğruna hapis ve sürgünleri göze almasını; toplumsal adaletsizlikler eşliğinde epik bir müzikal dille anlatır.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:00

Oyuncular: Yiğit Aksütlü, Ayhan Anıl, Ecem Aydın, Bahadır Buyruk, Melis Caba, Sonya Dicle Çetin, Yasin Erol

Anna Karenina

Tür: Trajedi / Tek Kişilik Dram

Konu: Lev Tolstoy tarafından kaleme alınan ve edebiyat tarihinin zirvelerinden kabul edilen romanın, yalnızlık ve trajik aşk izlekleri üzerinden tek kişilik yoğun bir performansla sahneye taşınmış halidir.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 21 Haziran Pazar – 20:00

Oyuncular: Ali Aktı

Addams Ailesi

Tür: Müzikal & Kabare / Komedi

Konu: Dünyanın en sıra dışı ve karanlık ailesinin kızı Wednesday'in, sıradan bir gence aşık olup evlenme kararı almasıyla patlak veren komik aile krizlerini, farklılıklar ve bağlar üzerine eğlenceli bir dille anlatan dev müzikaldir.

Mekan: BAU Conference Hall

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:00

Oyuncular: Eda Çamlı Öztürk, Ahmet Cihad Sivri, Ekin Yetimoğlu, İldem Aydoğdu, İrem Yetişen, Zeynep Akıncıoğlu, Ege Yılmaz, Alhas Fırat Gözcü

Bir Delinin Hatıra Defteri

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Soylu olmadığı için hor görülen sıradan bir memur olan Poprişçin'in, umutsuz aşkı ve toplumsal baskılar sonucunda zihninin derinliklerinde kaybolarak kendini İspanya kralı sanmasına uzanan çarpıcı delilik serüvenidir.

Mekan: Rose Marine Cihangir

Saat: 21 Haziran Pazar – 20:00

Oyuncular: Ali Aktı

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama

Konu: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü kabul edilen deneyimli ekibin, seyirci yönlendirmeleriyle anında kurguladığı, sürprizlerle ve kahkahayla dolu interaktif şovudur.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Boru & Cevap - Ali Biçim & Mesut Can Tomay

Tür: Komedi / İnteraktif Şov

Konu: Sosyal medyanın popüler isimleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın, kendilerine has mizah anlayışlarıyla sahneye taşıdıkları yüksek enerjili ve dinamik bir komedi performansıdır.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 21 Haziran Pazar – 18:00

Oyuncular: Ali Biçim, Mesut Can Tomay