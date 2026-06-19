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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 20-21 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 20-21 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 01:34
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İstanbul’da tiyatroseverler için 20-21 Haziran hafta sonu da sahneler hareketli geçiyor. Klasik eserlerden modern uyarlamalara, farklı türlerde birçok oyun izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hafta sonu planını kültür sanatla değerlendirmek isteyenler için İstanbul’daki öne çıkan tiyatro oyunlarını derledik. (radarturkiye.com)

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Uyarlama

Konu: Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri olan bir kara kaplı defterin taşıdığı sırları, Raif Efendi'nin katlanamadığı çaresizliğini, umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliğini ve koca bir yalnızlığın sahnede vücut bulmasını konu alır.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 18:00

Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Fosforlu Cevriye

Tür: Müzikal / Dram

Konu: Eski İstanbul'un Galata sokaklarında hayatta kalma mücadelesi veren Cevriye'nin, bir siyasi kaçağa olan aşkı uğruna hapis ve sürgünleri göze almasını; toplumsal adaletsizlikler eşliğinde epik bir müzikal dille anlatır.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:00

Oyuncular: Yiğit Aksütlü, Ayhan Anıl, Ecem Aydın, Bahadır Buyruk, Melis Caba, Sonya Dicle Çetin, Yasin Erol

Anna Karenina

Tür: Trajedi / Tek Kişilik Dram

Konu: Lev Tolstoy tarafından kaleme alınan ve edebiyat tarihinin zirvelerinden kabul edilen romanın, yalnızlık ve trajik aşk izlekleri üzerinden tek kişilik yoğun bir performansla sahneye taşınmış halidir.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 21 Haziran Pazar – 20:00

Oyuncular: Ali Aktı

Addams Ailesi

Tür: Müzikal & Kabare / Komedi

Konu: Dünyanın en sıra dışı ve karanlık ailesinin kızı Wednesday'in, sıradan bir gence aşık olup evlenme kararı almasıyla patlak veren komik aile krizlerini, farklılıklar ve bağlar üzerine eğlenceli bir dille anlatan dev müzikaldir.

Mekan: BAU Conference Hall

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:00

Oyuncular: Eda Çamlı Öztürk, Ahmet Cihad Sivri, Ekin Yetimoğlu, İldem Aydoğdu, İrem Yetişen, Zeynep Akıncıoğlu, Ege Yılmaz, Alhas Fırat Gözcü

Bir Delinin Hatıra Defteri

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Soylu olmadığı için hor görülen sıradan bir memur olan Poprişçin'in, umutsuz aşkı ve toplumsal baskılar sonucunda zihninin derinliklerinde kaybolarak kendini İspanya kralı sanmasına uzanan çarpıcı delilik serüvenidir.

Mekan: Rose Marine Cihangir

Saat: 21 Haziran Pazar – 20:00

Oyuncular: Ali Aktı

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama

Konu: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü kabul edilen deneyimli ekibin, seyirci yönlendirmeleriyle anında kurguladığı, sürprizlerle ve kahkahayla dolu interaktif şovudur.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Boru & Cevap - Ali Biçim & Mesut Can Tomay

Tür: Komedi / İnteraktif Şov

Konu: Sosyal medyanın popüler isimleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın, kendilerine has mizah anlayışlarıyla sahneye taşıdıkları yüksek enerjili ve dinamik bir komedi performansıdır.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 21 Haziran Pazar – 18:00

Oyuncular: Ali Biçim, Mesut Can Tomay

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

En Güzel Parçam

Tür: Trajikomedi / Distopya

Konu: 2042 yılının dünyasında geçen oyunda, anlaşılmamış, eksilmiş ve bin parçaya bölünmüş insanın; yapay zeka ile kurduğu ilişki üzerinden gerçekliği, değişimi ve tüm iyileştiren aşkları sorgulaması anlatılır.

Mekan: Baba Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Zeynep Özyağcılar

Fairfly

Tür: Trajedi & Dram / Komedi

Konu: Acımasız iş dünyasında işten çıkarılma tehlikesiyle yüzleşen dört beyaz yakalı arkadaşın, kriz anını bir girişimcilik fikrine dönüştürmeye çabalarken neoliberal sistemde geçirdikleri motivasyonel değişimi ve kırılmaları ele alır.

Mekan: Pax Sahne

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Alican Erişti, Oylum Seriner, Şevval Berk, Umur Gerenli

Musti Kusti - Stand Up

Tür: Kara Mizah / Stand-up

Konu: Komedyenin yeni gösterisinde, kendi hayat tecrübelerinden ve toplumsal gözlemlerinden harmanladığı materyalleri kara mizah penceresinden cesurca seyirciye sunduğu tek kişilik performansıdır.

Mekan: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Saat: 20 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Musti Kusti

Özgür Turhan - Yepyenisi

Tür: Komedi / Stand-up

Konu: Özgür Turhan'ın tamamen yenilenmiş hikayeleri, keskin tespitleri ve kendine has anlatım tarzıyla sahnelediği, seyirciyi aralıksız bir kahkaha tufanına davet eden gösterisidir.

Mekan: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Saat: 21 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Özgür Turhan

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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