İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 25-26 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Onun Şahsi Cehennemi (Her Private Hell)Konu:

Moda dünyasının karanlık yüzü, şöhretin getirdiği yıkım ve psikolojik şiddet sarmalının görsel odaklı bir kabus atmosferinde anlatımı. Sophie Thatcher'ın canlandırdığı genç model, endüstrinin sadece dış görünüşe odaklanan acımasız yapısı içinde kendi benliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Neon ışıkların altındaki bu parıltılı dünya, karakterin zihinsel çöküşüyle birlikte yerini tekinsiz ve klostrofobik bir hayatta kalma mücadelesine bırakır.

Yönetmen:

Nicolas Winding Refn, Esti Giordani

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Frøseth

Hannas 3Konu:

Bebeğini kaybeden bir çiftin, yas tutmak için gittikleri köy evinde yüzleştikleri karanlık sırlar ve doğaüstü olaylar. Çiftin birbirlerinden gizledikleri gerçekler, evin tekinsiz atmosferiyle birleşerek bastırılmış suçluluk duygularını fiziksel birer kabusa dönüştürür. Yas sürecinin getirdiği psikolojik kırılma, onları hem dışsal bir kötülükle hem de kendi iç dünyalarındaki yıkımla amansız bir hesaplaşmaya sürükler.

Yönetmen:

Ahmet Toklu

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Pinokyo: Kanlı Masal (Pinocchio: Unstrung)Konu:

Pinokyo'nun gerçek bir çocuğa dönüşmek için kurbanlarından organ topladığı kana susamış bir katile dönüşme hikayesi. Klasik masalın bu karanlık yorumunda, Gepetto'nun sevgisi Pinokyo'nun insani hırslarının ve şiddet arzusunun gölgesinde kalır. Robert Englund'un varlığıyla derinleşen atmosfer, izleyiciye bir kuklanın masalsı dönüşümünden ziyade, canavarlaşan bir varlığın dehşet verici slasher öyküsünü sunar.

Yönetmen:

Rhys Frake-Waterfield

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Robert Englund, Richard Brake, Cameron Bell

Noise: Lanetin Sesi (Noijeu)Konu:

İşitme engelli bir kadının, kız kardeşinin kayboluşunun ardından komşularının gizemi ve ruhani bir varlıkla mücadelesi. Ana karakter Ju-young, seslerin olmadığı bir dünyada tehlikeyi sezmeye çalışırken, apartmandaki tekinsiz gürültülerin ve insanların tuhaf davranışlarının arkasındaki gerçekleri arar. Sessizliğin en büyük düşmana dönüştüğü bu atmosferde, kız kardeşine ulaşma çabası onu doğaüstü bir lanetin merkezine çeker.

Yönetmen:

Soo-jin Kim

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu

Kybele'nin Laneti: İstilaKonu:

Ücra bir köyde bir köylünün psikolojik çöküşü sonrası başlayan, açıklanamaz paranormal olaylar silsilesi. Köye gelen Ruken Hoca'nın kadim bilgilerle müdahale etmeye çalışması, halkın batıl inançlarını ve gizli korkularını su yüzüne çıkarır. Sadece 25 haneli bu izole yerleşim yerinde, lanetin yayılmasıyla birlikte rasyonalite yerini tamamen kaosa ve metafiziksel bir dehşete bırakır.

Yönetmen:

Zülfü Hamit Altın

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn)Konu:

İzole bir evde yaşanan ağır bir yas sürecinin, uyanan kadim iblislerle kanlı bir hayatta kalma savaşına dönüşmesi. Sébastien Vaniček, karakterlerin ailevi travmalarını ve içsel acılarını, fiziksel birer tehdit olan şeytani varlıklarla sembolik bir biçimde çarpıştırır. Orman evinin klostrofobik daralan koridorları, uyanan kadim kötülükle birlikte bir can pazarına ve amansız bir şiddet sarmalına sahne olur.

Yönetmen:

Sébastien Vaniček

Vizyon Tarihi:

10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

BackroomsKonu:

Yanlışlıkla geçilen, sonsuz boşluklardan ve floresan ışıklı odalardan oluşan paralel bir boyutta hayatta kalma mücadelesi. Karakterler, hiçbir çıkışın olmadığı bu labirent benzeri ofis alanlarında, mekanın kendisinin yarattığı liminal dehşetle ve orada yaşayan tekinsiz varlıklarla yüzleşirler. Gerçekliğin sınırlarının silindiği bu boşlukta, izolasyon ve zaman algısının yitimi en az oradaki canavarlar kadar büyük bir tehdit oluşturur.

Yönetmen:

Kane Parsons

Vizyon Tarihi:

29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular:

Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Lukita Maxwell