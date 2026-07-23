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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 25-26 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 25-26 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 00:02
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Hafta sonunu sinema keyfiyle değerlendirmek isteyenler için İstanbul’daki salonlarda 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde vizyonda olan filmleri derledik. Aksiyon, korku, animasyon ve farklı türlerden yapımların yer aldığı hafta sonu seçkisinde hem yeni vizyona giren hem de gösterimi devam eden filmler sinemaseverleri bekliyor.

İstanbul’da bu hafta sonu hangi filmlerin oynadığını, öne çıkan yapımları ve sinema salonlarındaki seçenekleri sizler için listeledik.

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Korku ve Gerilim

Korku ve Gerilim

Onun Şahsi Cehennemi (Her Private Hell)Konu:

Moda dünyasının karanlık yüzü, şöhretin getirdiği yıkım ve psikolojik şiddet sarmalının görsel odaklı bir kabus atmosferinde anlatımı. Sophie Thatcher'ın canlandırdığı genç model, endüstrinin sadece dış görünüşe odaklanan acımasız yapısı içinde kendi benliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Neon ışıkların altındaki bu parıltılı dünya, karakterin zihinsel çöküşüyle birlikte yerini tekinsiz ve klostrofobik bir hayatta kalma mücadelesine bırakır.

Yönetmen:

Nicolas Winding Refn, Esti Giordani

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Frøseth

Hannas 3Konu:

Bebeğini kaybeden bir çiftin, yas tutmak için gittikleri köy evinde yüzleştikleri karanlık sırlar ve doğaüstü olaylar. Çiftin birbirlerinden gizledikleri gerçekler, evin tekinsiz atmosferiyle birleşerek bastırılmış suçluluk duygularını fiziksel birer kabusa dönüştürür. Yas sürecinin getirdiği psikolojik kırılma, onları hem dışsal bir kötülükle hem de kendi iç dünyalarındaki yıkımla amansız bir hesaplaşmaya sürükler.

Yönetmen:

Ahmet Toklu

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Pinokyo: Kanlı Masal (Pinocchio: Unstrung)Konu:

Pinokyo'nun gerçek bir çocuğa dönüşmek için kurbanlarından organ topladığı kana susamış bir katile dönüşme hikayesi. Klasik masalın bu karanlık yorumunda, Gepetto'nun sevgisi Pinokyo'nun insani hırslarının ve şiddet arzusunun gölgesinde kalır. Robert Englund'un varlığıyla derinleşen atmosfer, izleyiciye bir kuklanın masalsı dönüşümünden ziyade, canavarlaşan bir varlığın dehşet verici slasher öyküsünü sunar.

Yönetmen:

Rhys Frake-Waterfield

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Robert Englund, Richard Brake, Cameron Bell

Noise: Lanetin Sesi (Noijeu)Konu:

İşitme engelli bir kadının, kız kardeşinin kayboluşunun ardından komşularının gizemi ve ruhani bir varlıkla mücadelesi. Ana karakter Ju-young, seslerin olmadığı bir dünyada tehlikeyi sezmeye çalışırken, apartmandaki tekinsiz gürültülerin ve insanların tuhaf davranışlarının arkasındaki gerçekleri arar. Sessizliğin en büyük düşmana dönüştüğü bu atmosferde, kız kardeşine ulaşma çabası onu doğaüstü bir lanetin merkezine çeker.

Yönetmen:

Soo-jin Kim

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu

Kybele'nin Laneti: İstilaKonu:

Ücra bir köyde bir köylünün psikolojik çöküşü sonrası başlayan, açıklanamaz paranormal olaylar silsilesi. Köye gelen Ruken Hoca'nın kadim bilgilerle müdahale etmeye çalışması, halkın batıl inançlarını ve gizli korkularını su yüzüne çıkarır. Sadece 25 haneli bu izole yerleşim yerinde, lanetin yayılmasıyla birlikte rasyonalite yerini tamamen kaosa ve metafiziksel bir dehşete bırakır.

Yönetmen:

Zülfü Hamit Altın

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn)Konu:

İzole bir evde yaşanan ağır bir yas sürecinin, uyanan kadim iblislerle kanlı bir hayatta kalma savaşına dönüşmesi. Sébastien Vaniček, karakterlerin ailevi travmalarını ve içsel acılarını, fiziksel birer tehdit olan şeytani varlıklarla sembolik bir biçimde çarpıştırır. Orman evinin klostrofobik daralan koridorları, uyanan kadim kötülükle birlikte bir can pazarına ve amansız bir şiddet sarmalına sahne olur.

Yönetmen:

Sébastien Vaniček

Vizyon Tarihi:

10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

BackroomsKonu:

Yanlışlıkla geçilen, sonsuz boşluklardan ve floresan ışıklı odalardan oluşan paralel bir boyutta hayatta kalma mücadelesi. Karakterler, hiçbir çıkışın olmadığı bu labirent benzeri ofis alanlarında, mekanın kendisinin yarattığı liminal dehşetle ve orada yaşayan tekinsiz varlıklarla yüzleşirler. Gerçekliğin sınırlarının silindiği bu boşlukta, izolasyon ve zaman algısının yitimi en az oradaki canavarlar kadar büyük bir tehdit oluşturur.

Yönetmen:

Kane Parsons

Vizyon Tarihi:

29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular:

Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Lukita Maxwell

Animasyon ve Aile

Animasyon ve Aile

Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4Konu:

Nasreddin Hoca ve arkadaşlarının, zaman dengesini korumak için tarih öncesinden antik medeniyetlere uzanan macera dolu yolculuğu. Dinozorların hüküm sürdüğü çağlardan geleceğe uzanan bu serüvende, Hoca'nın keskin zekası ve ekibin dayanışması en büyük silahları haline gelir. Çocuklara dostluk ve merak duygusunu aşılayan yapım, tarihsel ve kültürel öğeleri modern bir bilimkurgu kurgusuyla harmanlayarak eğlenceli bir anlatı sunar.

Yönetmen:

Nurullah Yenihan

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

(Seslendirenler) TRT Çocuk Kadrosu

İzci Takımı: Şelalenin PeşindeKonu:

Bir grup ilkokullu izcinin, ormanın derinliklerindeki büyük şelaleyi bulmak için çıktıkları eğitici macera. Utku ve ekibi, yol boyunca doğadaki geri dönüşümün önemini öğrenirken, karşılaştıkları engelleri takım çalışması ve çevre bilinciyle aşmaya çalışırlar. Şelaleye uzanan bu yolculuk, sadece bir keşif değil, aynı zamanda minik kahramanların doğa sevgisini pekiştiren bir büyüme hikayesine dönüşür.

Yönetmen:

Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş, Elif Bayar

Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters)Konu:

Film yıldızı olan Minyonların, kazara canavarları serbest bırakması ve dünyayı kurtarma çabaları. Hollywood setlerinin parıltılı dünyasında geçen bu kaos, Minyonların her zamanki sakarlıkları ve absürt planlarıyla birleşince ortaya durdurulamaz bir komedi çıkıyor. Canavarlarla olan bu tuhaf karşılaşma, minik kahramanlarımızın popüler kültür referanslarıyla dolu, slapstick mizahın zirve yaptığı bir kahramanlık serüvenine dönüşüyor.

Yönetmen:

Pierre Coffin, Patrick Delage

Vizyon Tarihi:

2 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Zoey Deutch, Allison Janney, Romesh Ranganathan, Jesse Eisenberg

Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5)Konu:

Oyuncakların teknolojik dünyaya uyum sağlama çabaları ve dostluklarının zamanla sınavı. Woody ve Buzz, çocukların ilgisinin ekranlara ve dijital oyuncaklara kaydığı bu yeni dönemde, varoluşsal bir sorgulamanın içine girerek aidiyet duygusunu yeniden keşfederler. Pixar'ın bu duygusal halkası, eski ve yeninin çatışmasını nostaljik bir tonda ele alırken, her yaştan izleyiciye sadakat üzerine derin mesajlar verir.

Yönetmen:

Pixar Stüdyoları Ekibi

Vizyon Tarihi:

29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular:

(Seslendirenler) Pixar Orijinal Kadrosu

President CurtisKonu:

Başkomutan Curtis ve ekibinin, boyutlar arası tuhaf ve absürt sorunları çözme çabaları. Yetişkinler için tasarlanmış bu bilimkurgu hicvinde, politik taşlamalar ve bilimkurgu klişeleri tamamen absürt bir komedi diliyle altüst ediliyor. Curtis'in kaotik ekibiyle birlikte girdiği her diplomatik kriz, evrenin en garip varlıklarıyla yapılan müzakerelerle daha da içinden çıkılmaz ve komik bir hal alıyor.

Yönetmen:

Fill Marc Sagadraca

Vizyon Tarihi:

26 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Keith David, Stephanie Beatriz, Jim Rash

Aksiyon, Macera ve Fantastik

Aksiyon, Macera ve Fantastik

The OdysseyKonu:

Truva Savaşı sonrası Odysseus'un, evine dönebilmek için tanrılara ve mitolojik canavarlara karşı verdiği epik hayatta kalma mücadelesi. Christopher Nolan'ın vizyoner yönetimiyle bu klasik destan, sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda karakterin savaş sonrası psikolojik travmaları ve özlemiyle olan hesaplaşmasına dönüşüyor. IMAX kameralarıyla çekilen devasa sahneler, izleyiciyi antik dünyanın en tehlikeli köşelerinde geçen felsefi bir aksiyonun ortasına bırakıyor.

Yönetmen:

Christopher Nolan

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Charlize Theron

Moana (Live Action)Konu:

Cesur Moana'nın, adasını kurtarmak için yarı tanrı Maui ile çıktığı okyanus macerası. Pasifik'in engin sularında geçen bu yolculukta Moana, atalarının mirasını keşfederken Maui'nin egosu ve içsel korkularıyla da başa çıkmak zorunda kalır. Canlı aksiyon formatındaki bu yapım, muazzam görsel efektleri ve orijinal müzikleriyle okyanusun bizzat bir karaktere dönüştüğü epik bir kahramanlık öyküsü sunuyor.

Yönetmen:

Thomas Kail

Vizyon Tarihi:

10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Catherine Laga&aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, Frankie Adams

Çöl Savaşçısı (Desert Warrior)

Konu:

7. yüzyıl Arabistan'ında, hayatta kalma ve kabileler arası güç savaşları ekseninde gelişen epik direniş hikayesi. Çölün amansız fiziksel koşulları, kabileler arası stratejik hamlelerin ve maskülen çatışmaların belirleyici faktörü haline gelirken, onur ve sadakat temaları ön plana çıkıyor. Rupert Wyatt'ın yönettiği film, kum fırtınaları arasında geçen koreografisi yüksek savaş sahneleriyle izleyiciyi tarihin en sert coğrafyalarından birine götürüyor.

Yönetmen:

Rupert Wyatt

Vizyon Tarihi:

10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sharlto Copley, Ben Kingsley

Komedi

Komedi

7 Dogs

Konu: Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan iki düşman, kendilerini ölümcül bir operasyonun içinde bulur.Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci

Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer

Konu: Otele misafir olarak gelen servet avcısı Gamze'ye aşık olan Tufan'ın, Serdar'la arasındaki güç dengesinin bozulmasıyla otelde başlayan kıskançlık, ihanet ve aile hesaplaşmaları.Yönetmen: Abdurrahman Akarsu, Kadri Beran Taşkın

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Onur Akbay, Ali Sürmeli, İrfan Ballı

Korkunç Bir Film

Konu: Yirmi altı yıl önce maskeli bir katilden kaçmayı başaran kahramanların yeniden katilin hedefinde olduğu, hiçbir klişenin hayatta kalamadığı komedi dolu bir hayatta kalma serüveni.Yönetmen: Michael Tiddes

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris

Dram ve Tarih

Dram ve Tarih

Filistin 36 (Palestina 36)Konu:

1936'da Filistin'de, işgal baskısı altında varoluş mücadelesi veren halkın yaklaşan isyanın gölgesindeki direnişi. Annemarie Jacir, liman işçileri ve geleneksel köy yaşamı üzerinden Filistin tarihini şekillendiren bu kritik dönemi, insanileştirilmiş karakterler ve derin bir empatiyle perdeye taşıyor. Siyasi çalkantıların mikro düzeydeki etkilerini işleyen yapım, bir halkın kültürel ve toplumsal kimliğini koruma çabasını epik bir dramaya dönüştürüyor.

Yönetmen:

Annemarie Jacir

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Jeremy Irons, Robert Aramayo, Hiam Abbass, Liam Cunningham

Ceza (Zan va bache)Konu:

Eşini kaybeden bir annenin, nişan partisinde gelişen trajedi sonrası aile içi sırlarla ve ahlaki ikilemlerle yüzleşmesi. Saeed Roustaee'nin klostrofobik anlatımı, kentsel orta sınıfın gelenekler ve bireysel arzular arasına sıkışmış ahlaki çıkmazlarını keskin bir gözlemle ortaya koyuyor. Partinin neşeli atmosferinin aniden karanlık bir psikolojik savaşa dönüşmesi, karakterlerin birbirlerine duydukları güveni ve kendi dürüstlüklerini kökten sorgulamalarına yol açıyor.

Yönetmen:

Saeed Roustaee

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Parinaz Izadyar, Peyman Moaadi, Sinan Mohebi

Baba (Otec)Konu:

Unutulmuş Bebek Sendromu adlı trajik hafıza kaybı olayıyla sarsılan bir ailenin suçluluk ve yıkımla imtihanı. Tereza Nvotová'nın mesafeli yönetimi, saniyelik bir dalgınlığın yol açtığı felaketin ardından bir evliliğin ve insan zihninin nasıl aşama aşama yok olduğunu soğukkanlılıkla inceliyor. Film, suçluluk duygusunun yarattığı ağır psikolojik baskı altında, ebeveynlerin parçalanan hayatlarını ve birbirlerine olan yabancılaşmalarını sarsıcı bir dille aktarıyor.

Yönetmen:

Tereza Nvotová

Vizyon Tarihi:

17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak

Virginia Woolf'tan Gece ve GündüzKonu:

Edward dönemi Londra'sında, bireysel özgürlük ve romantizm ekseninde hayatlarını sorgulayan karakterlerin hikayesi. Virginia Woolf'un modern klasiğinden uyarlanan yapım, sınıf farkları ve katı toplumsal kurallar arasında sıkışan kadınların varoluş mücadelesini incelikli bir edebi dille ele alıyor. Dönemin puslu atmosferinde geçen bu İngiliz draması, entelektüel diyalogları ve kostüm tasarımıyla izleyiciye dönemin ruhunu ve bireysel krizleri tüm derinliğiyle hissettiriyor.

Yönetmen:

Tina Gharavi

Vizyon Tarihi:

3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Haley Bennett, Elyas M'Barek, Timothy Spall

Doğum Günü PartisiKonu:

İzole bir adadaki doğum günü partisinin, karakterlerin geçmiş sırları ve travmalarıyla yüzleştiği bir kabusa dönüşmesi. Willem Dafoe'nun büyüleyici performansı etrafında şekillenen bu kapalı mekan gerilimi, lüks bir kutlamanın nasıl psikolojik bir savaş alanına evrildiğini ustalıkla işliyor. Karakterler arasındaki rekabet ve saklanan sırlar su yüzüne çıktıkça, insan doğasının en karanlık yönleri partinin parıltılı yüzünü yerle bir ediyor.

Yönetmen:

(Belirtilmemiş)

Vizyon Tarihi:

10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Willem Dafoe

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Komedi ve Müzikal

Komedi ve Müzikal

Hayatımın Şarkısı (Power Ballad)

Konu:

Düğün şarkıcısı ile pop yıldızının yazdıkları bir şarkının hit olmasıyla başlayan, şöhret ve dostluk üzerine sıcak bir çatışma. Paul Rudd ve Nick Jonas'ın zıt karakterleri arasındaki kimya, müzik dünyasının kapitalist acımasızlığını ve sanatsal yaratım sürecinin saflığını mizahi bir dille ele alıyor. John Carney'nin neşeli tonuyla şekillenen hikaye, izleyiciye şöhretin geçiciliği ve samimi bağların önemi üzerine pozitif bir müzikal deneyim vadediyor.

Yönetmen:

John Carney

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu

72 Hours

Konu:

Muhafazakar bir yöneticinin, yanlış bir mesajla kendini gençlerin çılgın bekarlığa veda partisinde bulması. Kevin Hart'ın canlandırdığı karakter, Z kuşağının kuralsız ve kaotik eğlence anlayışına uyum sağlamaya çalışırken kendini birbirinden absürt ve komik durumların içinde buluyor. Nesil çatışmasının zirve yaptığı bu yüksek tempolu komedi, anlık diyalogları ve slapstick mizahıyla izleyiciye tam bir patlamış mısır sineması keyfi sunuyor.

Yönetmen:

Tim Story

Vizyon Tarihi:

24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular:

Kevin Hart, Teyana Taylor, Ben Marshall

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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