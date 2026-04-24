İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 25 - 26 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 00:43

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 25 - 26 Nisan'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa ve Müzikaline Gidilir?

İstanbul'un sahne sanatları ekosistemi, 25-26 Nisan tarihlerinde çocukların hayal dünyasını zenginleştiren ve onlara etik değerler aşılayan çok sayıda yapıma ev sahipliği yapmaktadır. Bu oyunlar, yaş gruplarına göre titizlikle kategorize edilmiş olup, çocukların dikkat süreleri ve algı kapasiteleri göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır.

Anadolu Yakası Sahne Programları

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerindeki kültür merkezleriyle bu hafta sonu çocuk tiyatrosunun kalbi konumundadır.

Çöp Canavarı - Mecidiyeköy Stüdyo Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu eser, 6 yaş ve üzeri çocuklar için çevre bilincini merkeze alan bir anlatı sunmaktadır. Oyun, atıkların doğaya verdiği zararı dramatik bir dille aktarırken, geri dönüşümün önemini çocuklara erken yaşta aşılamayı hedefleyen etkileyici bir sahne tasarımıyla desteklenmektedir.

Oyuncak Arkadaşlar - DasDas Açık Sahne: 25 ve 26 Nisan tarihlerinde DasDas'ın hem Ataşehir hem de İstinyePark lokasyonlarında izleyiciyle buluşacak olan bu yapım, 3 yaş üstü çocuklara hitap etmektedir. Oyuncakların gizli dünyasını ve aralarındaki sarsılmaz dostluğu konu alan oyun, çocukların empati kurma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan sıcak bir hikayeye sahiptir.

Bremen Mızıkacıları - Caddebostan Kültür Merkezi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu dünya klasiği, takım çalışması ve dayanışmanın gücünü vurgulayan bir yapıya sahiptir. 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun olan oyun, farklı yeteneklere sahip hayvanların bir araya gelerek nasıl büyük işler başarabileceğini neşeli bir dille anlatmaktadır.

80 Günde Dünya Turu - Akla Kara Tiyatro Salonu: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu macera dolu oyun, 4 yaş ve üzeri çocukları Jules Verne'in unutulmaz dünyasına davet etmektedir. Oyun, çocuklara dünya coğrafyasını ve farklı kültürleri tanıtırken, azim ve merak duygusunun önemini vurgulayan dinamik bir kurgu sunmaktadır.

Kuromi ve Dostları - Hilltown Seyirlik Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu performans, özellikle popüler karakterlere ilgi duyan 2 yaş ve üzeri küçük izleyiciler için tasarlanmıştır. Görsel şölen niteliğindeki bu gösteri, çocukların estetik algısını geliştiren renkli kostümler ve danslarla bezeli bir sahneleme içermektedir.

Pinokyo - DasDas Ataşehir: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenen bu klasik, 1 yaşından itibaren çocukları tiyatroyla tanıştıran özel bir uyarlamadır. Yalan ve dürüstlük gibi temel ahlaki kavramları çocukların anlayabileceği bir düzeyde işleyen oyun, kukla sanatının en güzel örneklerini sunmaktadır.

Oliver Twist - Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi: 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sahnelenecek olan bu eser, 4 yaş ve üzeri çocuklara toplumsal duyarlılık kazandırmayı hedeflemektedir. Charles Dickens'ın ölümsüz karakterini sahneye taşıyan yapım, zorluklar karşısında umudu kaybetmemenin önemini anlatan etkileyici bir dramaturjiye sahiptir.

Sihirli Kütüphane - Watergarden Performans Merkezi: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan oyun, kitap okuma alışkanlığını çocuklara eğlenceli bir yolla kazandırmayı amaçlamaktadır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için kurgulanan bu sihirli macera, kütüphanelerin birer bilgi hazinesi olmasının ötesinde, hayal kapılarını açan anahtarlar olduğunu anlatmaktadır.

Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu - Kadıköy Eğitim Sahnesi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu yapım, 5-13 yaş grubu çocuklara zaman yolculuğu ve bilim kurgu unsurlarıyla bezenmiş bir deneyim sunmaktadır. Oyun, çocukların merak duygusunu tetiklerken, tarihteki önemli olayları ve bilimsel gelişmeleri interaktif bir sahneleme ile aktarmaktadır.

Şirinler: Kayıp Reçete - Duru Tiyatro Watergarden: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu oyun, popüler karakterler üzerinden takım çalışması ve problem çözme becerilerini işlemektedir. 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan yapım, doğayı koruma ve yardımlaşma gibi evrensel temaları Şirinler Köyü'nün neşeli atmosferinde sunmaktadır.

Tom ve Jerry - Palladium AVM: 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan bu gösteri, klasik çizgi film rekabetini sahneye taşıyarak çocuklara eğlenceli anlar yaşatmaktadır. 3-12 yaş grubuna hitap eden oyun, fiziksel komedi unsurlarıyla çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken dostluk mesajları da vermektedir.

Bremen Mızıkacıları Mutfakta - İstanbul Oyuncak Müzesi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu özel yapım, müzenin masalsı atmosferinde çocukları mutfak gereçleriyle müzik yapmaya davet etmektedir. Geleneksel hikayeyi yaratıcı bir biçimde yeniden yorumlayan oyun, çocukların hayal gücünü ve ritim duygusunu geliştirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Yakası Sahne Programları

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Bakırköy gibi merkezler, hem geleneksel hem de modern tiyatro yaklaşımlarıyla çocukları selamlamaktadır.

Sihirli Oyuncak - Leyla Gencer Sahnesi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu oyun, 6 yaş ve üzeri çocuklara hayal dünyasının kapılarını aralayan bir macera sunmaktadır. Oyuncakların canlandığı bu hikaye, çocukların yaratıcılıklarını beslerken nesnelerle kurdukları duygusal bağı da anlamlandırmaktadır.

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru - Trump Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu müzikal, popüler animasyonun atmosferini sahneye taşıyarak 3-12 yaş grubuna hitap etmektedir. Kardeşlik sevgisi ve cesaret temalarını işleyen yapım, görsel efektleri ve tanınmış şarkılarıyla çocuklara unutulmaz bir deneyim vaat etmektedir.

O'ra Bu'ra Çocuk Oyunu - Şişli Tiyatrosu: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan eser, 5 yaş ve üzeri çocukları farklı coğrafyaların kültürlerini tanımaya davet eden bir kurguya sahiptir. Oyun, ön yargılardan arınmanın ve çeşitliliğin güzelliğini keşfetmenin önemini anlatan öğretici bir hikaye sunmaktadır.

Kırmızı Küre - AKM Tiyatro Salonu: 26 Nisan Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan bu oyun, 7 yaş ve üzeri çocuklar için sembolik ve sanatsal değeri yüksek bir anlatı sunmaktadır. Oyun, bir çocuğun hayallerinin peşinden gitmesini ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çabasını şiirsel bir sahne diliyle aktarmaktadır.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında - Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu oyun, 2 yaş ve üzeri çocukları Roald Dahl'ın renkli dünyasına konuk etmektedir. Fabrikanın gizemli odalarında geçen bu macera, dürüstlük ve tevazu gibi değerlerin önemini tatlı bir dille anlatmaktadır.

Oz Ülkesi - Fişekhane İkinci Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu eser, 3 yaş ve üzeri çocukları cesaret, zeka ve sevgi arayışındaki Dorothy ve arkadaşlarının yolculuğuna dahil etmektedir. Sahne tasarımıyla dikkat çeken yapım, çocukların problem çözme becerilerini hayali karakterler üzerinden geliştirmeyi hedeflemektedir.

Güldüy Güldüy Çocuk Show - Maximum UNIQ Hall: 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan bu komedi gösterisi, çocukların aktif katılımıyla gerçekleşen skeçlerden oluşmaktadır. 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden bu program, çocukların öz güven kazanmalarını ve mizah yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan eğlenceli bir ortam sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Konserine Gidilir?

İstanbul'da 25-26 Nisan haftası, müziğin çocuk gelişimi üzerindeki birleştirici ve eğitici etkisini ön plana çıkaran çok sayıda etkinlikle doludur. Bu etkinlikler, çocukların ritim duygusunu geliştirirken aynı zamanda sosyal bir aktiviteye katılmanın mutluluğunu yaşatmaktadır.

Onur Erol ile Karamela Sepeti Konseri - Dream Park İstanbul (Avcılar): 25 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de gerçekleşecek olan bu konser, çocuk müziğinin sevilen ismi Onur Erol'u minik hayranlarıyla buluşturmaktadır. Her yaş grubuna açık olan etkinlikte çocuklar, 'Karamela Sepeti' albümünden tanıdıkları şarkılarla dans ederken, müzikal bir etkileşim içinde bulunmanın tadını çıkaracaklardır.

Peppa Pig Okul Yolunda Müzikali - Kartal Sanat Tiyatro Salonu: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu müzikal, popüler karakter Peppa Pig'in okul maceralarını konu almaktadır. 2-8 yaş arası çocuklar için uygun olan gösteri, okul hayatına hazırlık sürecindeki çocuklara neşeli şarkılar ve danslar eşliğinde olumlu mesajlar vermektedir.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali - Duru Tiyatro Watergarden: 26 Nisan Pazar günü saat 13:00'te gerçekleşecek olan bu müzikal, sevilen karakterlerin interaktif sahneleriyle çocukları büyülemektedir. 3-10 yaş grubuna hitap eden bu yapım, arkadaşlık ve sabır temalarını müzikal bir dille işleyerek çocuklara keyifli anlar sunmaktadır.

Melikemusic Çocuk Konseri 'Dünya Ritimle Uyanıyor' - Miniatürk: 26 Nisan Pazar günü saat 16:00'da Miniatürk etkinlik alanında gerçekleşecek olan bu konser, çocuklara dünyanın farklı ritimlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. 8-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olan bu etkinlik, farklı kültürlerin müzikal dokularını keşfetme fırsatı sunan bir ritim yolculuğu niteliğindedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema, çocukların görsel okuryazarlığını artıran ve onlara farklı perspektifler sunan en etkili mecralardan biridir. 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul sinemaları, çocuk bayramı haftasına özel bir film festivali atmosferi sunmaktadır.

Mall of Istanbul Çocuk Filmleri Festivali: 23-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen bu festivalde, çocuk biletleri indirimli (120 TL) olarak sunulmaktadır. Festival kapsamında çocukların hayal dünyasını besleyen şu yapımlar izlenebilir:

  • Kardeş Takımı 3: Macera ve komedi türündeki film, kardeşlik bağlarını ve takım çalışmasını eğlenceli bir dille anlatmaktadır.

  • İbi: Uzay Görevi: Bilim kurgu ve animasyon meraklısı çocuklar için uzay keşfi ve problem çözme temalı bir hikaye sunmaktadır.

  • Pırıl: Saklı Robotlar: Teknoloji ve robotik dünyasına ilgi duyan çocuklara yönelik, dostluk ve merak duygusunu işleyen bir animasyondur.

  • Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5: Çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi konuları çocukların anlayabileceği bir dille anlatan ekolojik bir maceradır.

  • 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu: Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk ve gençlik yıllarını, onun vizyonunu ve liderlik özelliklerini animasyon diliyle anlatan biyografik bir yapımdır.

  • 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed: Sevgi, dürüstlük ve merhamet temalarını bir çocuğun gözünden anlatan dini ve ahlaki değerler odaklı bir animasyondur.

  • The Super Mario Galaxy Movie: Popüler oyun karakterlerinin maceralarını konu alan, görsel açıdan zengin ve dinamik bir animasyondur.

  • Tom and Jerry: Forbidden Compass: Klasik rekabetin yeni bir macerasını sunan, her yaştan çocuk için eğlenceli bir seyirlik olan filmdir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

İstanbul'un kültür merkezleri ve müzeleri, 25-26 Nisan hafta sonunda çocukların el becerilerini, sanatsal yeteneklerini ve bilimsel meraklarını geliştirecek çok çeşitli atölye programları sunmaktadır.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Festivali Atölyeleri

AKM, bu hafta sonuna özel 'Çocuk Sanat Festivali' kapsamında çok yönlü bir program hazırlamıştır. 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek atölyeler şunlardır:

Resim Atölyesi: Duyguları Tanımlıyoruz: Çocukların kendi duygularını renkler ve çizgilerle ifade etmelerini sağlayan, özgün karakter tasarımları yapmalarına olanak tanıyan bir atölyedir.

Çocuklar İçin Yaratıcı Dans Atölyesi: Güncel müzikler eşliğinde çocukların beden koordinasyonunu ve ritim duygusunu geliştiren, doğaçlama hareketlerle özgürleştiren bir deneyimdir.

Çizgi Roman Atölyesi: Hikaye kurgulama ve görselleştirme yeteneklerini geliştiren, çocukların kendi kısa çizgi romanlarını oluşturmalarını sağlayan yaratıcı bir programdır.

Anime Karakter Çizim Atölyesi: Popüler Japon çizim stilinin temel tekniklerini öğreten, çocukların kendi anime karakterlerini tasarlamalarına yardımcı olan teknik bir atölyedir.

Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi: Çocukların aileleriyle birlikte müzik ve hareket eşliğinde kaliteli vakit geçirmelerini, bağlarını güçlendirmelerini sağlayan interaktif bir etkinliktir.

Alper Gezeravcı ile Uzay Sohbeti: 25 Nisan Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleşecek olan bu özel etkinlikte, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocukların moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirecektir. 6-12 yaş grubundaki çocuklara uzay ve bilim konusunda ilham vermeyi amaçlayan bu buluşma, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Müze ve Galeri Atölyeleri

Müzeler, sergiledikleri eserleri çocuklara interaktif yollarla anlatmak için bu hafta sonuna özel eğitim programları düzenlemektedir.

İstanbul Oyuncak Müzesi Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi: 25 ve 26 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan bu geleneksel atölyede çocuklar, kendi tasarımlarıyla tahta oyuncakları renklendirerek el becerilerini ve estetik algılarını geliştireceklerdir.

Türkiye İş Bankası Müzesi (Eminönü):

  • Dünyaya Sarılan Eller (5-7 yaş): 25 Nisan Cumartesi saat 13:00'te gerçekleşecek atölye, çevre bilinci ve dünyayı koruma temalarını işlemektedir.

  • Dünyaya Sözüm Var (8-12 yaş): 25 Nisan Cumartesi saat 14:30'da çocukların gelecek ideallerini ve dünyaya mesajlarını sanatla ifade etmelerini sağlamaktadır.

  • Denizin Koruyucuları (5-7 yaş): 25 Nisan Cumartesi saat 16:00'da deniz ekosistemini ve suların korunmasının önemini eğlenceli bir dille anlatmaktadır.

Borusan Contemporary Atölyeleri:

  • Renk Renk Gökyüzü: 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek atölye, çocukların gökyüzü temalı sanatsal çalışmalar üretmelerine odaklanmaktadır.

  • Hayallere Giden Merdiven: 26 Nisan Pazar günü çocukların mimari ve düşsel yapılar kurgulamasını teşvik eden yaratıcı bir tasarım atölyesidir.

Pera Müzesi Yan Yana Portreler: 25 Nisan Cumartesi günü saat 13:00'te ebeveyn katılımlı olarak gerçekleştirilen atölye, portre sanatı üzerinden kimlik ve aile bağlarını keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Arter (Beyoğlu) Hikâyedeki Boşluklar: 26 Nisan Pazar günü 7-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen bu atölye, güncel sanat eserlerinden yola çıkarak çocukların eleştirel düşünme ve hikaye anlatma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sakıp Sabancı Müzesi Etraftaki Sesler: 26 Nisan Pazar günü 4-5 yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte müze bahçesinde doğanın seslerini dinleyerek duyusal bir keşfe çıkmalarını sağlayan bir programdır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Eğlence Merkezleri ve Temalı Parklara Gidilir?

İstanbul'un devasa eğlence kompleksleri, 25-26 Nisan hafta sonunda çocuklara bayram coşkusunu yaşatacak özel programlar ve fırsatlar sunmaktadır.

KidZania İstanbul (Akasya AVM): Dünyanın ilk çocuklar ülkesi olan KidZania, 23-26 Nisan tarihlerinde kapılarını 10:00-20:00 saatleri arasında açık tutarak çocuklara daha uzun bir deneyim süresi sunmaktadır. 

Vialand Tema Park (Eyüpsultan): Macera tutkunu çocuklar için sayısız ünite ve gösteri sunan Vialand, hafta sonu boyunca Türk Telekom abonelerine özel %25 indirimli bilet kampanyasıyla ziyaretçilerini beklemektedir. Park içerisinde 'Nefeskesen' gibi adrenalin ünitelerinin yanı sıra çocuklara özel tasarlanmış masalsı bölgeler ve açık hava performansları yer almaktadır.

Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi: 26 Nisan Pazar günü saat 10:00'dan itibaren ziyarete açık olan merkez, timsahlardan penguenlere kadar çok sayıda farklı türü görme ve tanıma fırsatı sunmaktadır.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzeye Gidilmeli?

İstanbul'daki müzeler, 25-26 Nisan tarihlerinde çocuklara tarihi ve kültürü sevdirecek özel düzenlemeler ve ücretsiz giriş imkanları sunmaktadır.

Miniatürk (Haliç): 23-26 Nisan tarihleri arasında 18 yaş ve altı tüm çocuklara ücretsiz olan Miniatürk, 'Zaman Yolculuğu' temasını hafta sonu etkinlikleriyle pekiştirmektedir. 

Rahmi M. Koç Müzesi: Klasik otomobillerden denizaltılara kadar uzanan geniş koleksiyonuyla çocukların teknoloji tarihini öğrenmesini sağlayan müzede, hafta sonuna özel atölyeler düzenlenmektedir.

Pelit Çikolata Müzesi (Esenyurt): Çikolatadan yapılmış devasa heykellerin ve masal karakterlerinin yer aldığı müze, çocuklara hem sanat hem de lezzet dolu bir dünya sunmaktadır. Dünya sanat eserlerinin çikolatadan kopyalarını görmek çocuklar için ilham verici bir deneyimdir.

Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi (Üsküdar): Türkiye'nin ilk uçurtma müzesinde çocuklar, dünyanın farklı yerlerinden toplanan renkli uçurtmaları incelerken, kendi uçurtmalarını yapmayı öğrenecekleri atölyelere de katılabilmektedirler.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
