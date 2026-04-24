İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 25 - 26 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

İstanbul'un sahne sanatları ekosistemi, 25-26 Nisan tarihlerinde çocukların hayal dünyasını zenginleştiren ve onlara etik değerler aşılayan çok sayıda yapıma ev sahipliği yapmaktadır. Bu oyunlar, yaş gruplarına göre titizlikle kategorize edilmiş olup, çocukların dikkat süreleri ve algı kapasiteleri göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır.

Anadolu Yakası Sahne Programları

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerindeki kültür merkezleriyle bu hafta sonu çocuk tiyatrosunun kalbi konumundadır.

Çöp Canavarı - Mecidiyeköy Stüdyo Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu eser, 6 yaş ve üzeri çocuklar için çevre bilincini merkeze alan bir anlatı sunmaktadır. Oyun, atıkların doğaya verdiği zararı dramatik bir dille aktarırken, geri dönüşümün önemini çocuklara erken yaşta aşılamayı hedefleyen etkileyici bir sahne tasarımıyla desteklenmektedir.

Oyuncak Arkadaşlar - DasDas Açık Sahne: 25 ve 26 Nisan tarihlerinde DasDas'ın hem Ataşehir hem de İstinyePark lokasyonlarında izleyiciyle buluşacak olan bu yapım, 3 yaş üstü çocuklara hitap etmektedir. Oyuncakların gizli dünyasını ve aralarındaki sarsılmaz dostluğu konu alan oyun, çocukların empati kurma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan sıcak bir hikayeye sahiptir.

Bremen Mızıkacıları - Caddebostan Kültür Merkezi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu dünya klasiği, takım çalışması ve dayanışmanın gücünü vurgulayan bir yapıya sahiptir. 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun olan oyun, farklı yeteneklere sahip hayvanların bir araya gelerek nasıl büyük işler başarabileceğini neşeli bir dille anlatmaktadır.

80 Günde Dünya Turu - Akla Kara Tiyatro Salonu: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu macera dolu oyun, 4 yaş ve üzeri çocukları Jules Verne'in unutulmaz dünyasına davet etmektedir. Oyun, çocuklara dünya coğrafyasını ve farklı kültürleri tanıtırken, azim ve merak duygusunun önemini vurgulayan dinamik bir kurgu sunmaktadır.

Kuromi ve Dostları - Hilltown Seyirlik Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu performans, özellikle popüler karakterlere ilgi duyan 2 yaş ve üzeri küçük izleyiciler için tasarlanmıştır. Görsel şölen niteliğindeki bu gösteri, çocukların estetik algısını geliştiren renkli kostümler ve danslarla bezeli bir sahneleme içermektedir.

Pinokyo - DasDas Ataşehir: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenen bu klasik, 1 yaşından itibaren çocukları tiyatroyla tanıştıran özel bir uyarlamadır. Yalan ve dürüstlük gibi temel ahlaki kavramları çocukların anlayabileceği bir düzeyde işleyen oyun, kukla sanatının en güzel örneklerini sunmaktadır.

Oliver Twist - Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi: 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sahnelenecek olan bu eser, 4 yaş ve üzeri çocuklara toplumsal duyarlılık kazandırmayı hedeflemektedir. Charles Dickens'ın ölümsüz karakterini sahneye taşıyan yapım, zorluklar karşısında umudu kaybetmemenin önemini anlatan etkileyici bir dramaturjiye sahiptir.

Sihirli Kütüphane - Watergarden Performans Merkezi: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan oyun, kitap okuma alışkanlığını çocuklara eğlenceli bir yolla kazandırmayı amaçlamaktadır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için kurgulanan bu sihirli macera, kütüphanelerin birer bilgi hazinesi olmasının ötesinde, hayal kapılarını açan anahtarlar olduğunu anlatmaktadır.

Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu - Kadıköy Eğitim Sahnesi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu yapım, 5-13 yaş grubu çocuklara zaman yolculuğu ve bilim kurgu unsurlarıyla bezenmiş bir deneyim sunmaktadır. Oyun, çocukların merak duygusunu tetiklerken, tarihteki önemli olayları ve bilimsel gelişmeleri interaktif bir sahneleme ile aktarmaktadır.

Şirinler: Kayıp Reçete - Duru Tiyatro Watergarden: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu oyun, popüler karakterler üzerinden takım çalışması ve problem çözme becerilerini işlemektedir. 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan yapım, doğayı koruma ve yardımlaşma gibi evrensel temaları Şirinler Köyü'nün neşeli atmosferinde sunmaktadır.

Tom ve Jerry - Palladium AVM: 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan bu gösteri, klasik çizgi film rekabetini sahneye taşıyarak çocuklara eğlenceli anlar yaşatmaktadır. 3-12 yaş grubuna hitap eden oyun, fiziksel komedi unsurlarıyla çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken dostluk mesajları da vermektedir.

Bremen Mızıkacıları Mutfakta - İstanbul Oyuncak Müzesi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu özel yapım, müzenin masalsı atmosferinde çocukları mutfak gereçleriyle müzik yapmaya davet etmektedir. Geleneksel hikayeyi yaratıcı bir biçimde yeniden yorumlayan oyun, çocukların hayal gücünü ve ritim duygusunu geliştirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Yakası Sahne Programları

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Bakırköy gibi merkezler, hem geleneksel hem de modern tiyatro yaklaşımlarıyla çocukları selamlamaktadır.

Sihirli Oyuncak - Leyla Gencer Sahnesi: 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek olan bu oyun, 6 yaş ve üzeri çocuklara hayal dünyasının kapılarını aralayan bir macera sunmaktadır. Oyuncakların canlandığı bu hikaye, çocukların yaratıcılıklarını beslerken nesnelerle kurdukları duygusal bağı da anlamlandırmaktadır.

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru - Trump Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu müzikal, popüler animasyonun atmosferini sahneye taşıyarak 3-12 yaş grubuna hitap etmektedir. Kardeşlik sevgisi ve cesaret temalarını işleyen yapım, görsel efektleri ve tanınmış şarkılarıyla çocuklara unutulmaz bir deneyim vaat etmektedir.

O'ra Bu'ra Çocuk Oyunu - Şişli Tiyatrosu: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan eser, 5 yaş ve üzeri çocukları farklı coğrafyaların kültürlerini tanımaya davet eden bir kurguya sahiptir. Oyun, ön yargılardan arınmanın ve çeşitliliğin güzelliğini keşfetmenin önemini anlatan öğretici bir hikaye sunmaktadır.

Kırmızı Küre - AKM Tiyatro Salonu: 26 Nisan Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan bu oyun, 7 yaş ve üzeri çocuklar için sembolik ve sanatsal değeri yüksek bir anlatı sunmaktadır. Oyun, bir çocuğun hayallerinin peşinden gitmesini ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çabasını şiirsel bir sahne diliyle aktarmaktadır.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında - Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu oyun, 2 yaş ve üzeri çocukları Roald Dahl'ın renkli dünyasına konuk etmektedir. Fabrikanın gizemli odalarında geçen bu macera, dürüstlük ve tevazu gibi değerlerin önemini tatlı bir dille anlatmaktadır.

Oz Ülkesi - Fişekhane İkinci Sahne: 25 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek olan bu eser, 3 yaş ve üzeri çocukları cesaret, zeka ve sevgi arayışındaki Dorothy ve arkadaşlarının yolculuğuna dahil etmektedir. Sahne tasarımıyla dikkat çeken yapım, çocukların problem çözme becerilerini hayali karakterler üzerinden geliştirmeyi hedeflemektedir.

Güldüy Güldüy Çocuk Show - Maximum UNIQ Hall: 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan bu komedi gösterisi, çocukların aktif katılımıyla gerçekleşen skeçlerden oluşmaktadır. 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden bu program, çocukların öz güven kazanmalarını ve mizah yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan eğlenceli bir ortam sunmaktadır.