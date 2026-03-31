İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak En Eğlenceli Etkinlikler: İşte 30 Mart – 5 Nisan Etkinlik Takvimi

Sahne sanatları, çocukların empati kurma becerilerini ve estetik algılarını geliştiren en kritik disiplinlerden biri olarak bu haftanın merkezinde yer almaktadır. İstanbul genelindeki tiyatro sahneleri, klasik masalların modern yorumlarından çevreci temalara kadar geniş bir izlek sunarak çocukları sahnenin büyülü dünyasına davet etmektedir. Şehrin prestijli kurumlarının sunduğu programlar, yüksek sanatsal standartları ve pedagojik gözetimleriyle dikkat çekmektedir.

İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Oyunları Takvimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2026 sezonu kapsamında 5 Nisan Pazar günü şehrin dört bir yanındaki sahnelerinde eş zamanlı performanslar sergileyerek binlerce çocuğa sanatın kapılarını açmaktadır.

Bir Gece Masalı

Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde saat 12:00 ve 15:00 seanslarında sahne alan bu performans, uykudan önce anlatılan masalların gizemli dünyasını sahneye taşımaktadır. Hikaye anlatıcılığının en saf halini temsil eden oyun, çocukların konsantrasyon becerilerini ve dinleme yetilerini desteklemektedir.

Özel Tiyatro Sahneleri ve Bağımsız Performanslar

Özel tiyatrolar, 30 Mart - 5 Nisan haftasında Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi kültür merkezlerinde dinamik ve yenilikçi oyunlarla çocukların karşısına çıkmaktadır.

Bir Aile Provası

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) 31 Mart akşamı sahnelenen bu oyun, aile içi dinamikleri çocukların gözünden mizahi bir dille ele almaktadır. Oyun, çocuklara ve ebeveynlere birlikte empati kurma ve iletişim sorunlarını aşma yolları üzerine düşünme fırsatı sunmaktadır.

Hayal Satıcısı

31 Mart tarihinde CKM’de izlenebilen bu yapım, hayal kurmanın ve kendi geleceğini inşa etmenin önemini fantastik öğelerle anlatmaktadır. Çocukların iç dünyalarındaki potansiyeli keşfetmelerine yardımcı olan eser, özgün senaryosuyla öne çıkmaktadır.

Bremen Mızıkacıları

Akatlar Kültür Merkezi’nde 4 Nisan tarihinde sahnelenen bu müzikli oyun, hayvanların dayanışma içinde zorlukları nasıl aşabileceğini klasik bir hikaye üzerinden anlatmaktadır. Müzikal dokusuyla çocukların ritim duygusunu ve müzik kulağını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kadın Kafası

Akatlar Kültür Merkezi’nde 4 Nisan’da sahne alan bu komedi oyunu, toplumsal cinsiyet rollerini ve hayalleri genç izleyicilerin anlayabileceği bir tonda sorgulamaktadır. Mizahın gücüyle farkındalık yaratmayı amaçlayan eser, çocuklara farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

Kayıp Gösteri: Cesur Sihirbaz Rooni

Beşiktaş Levent Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde 4 Nisan günü gerçekleşen bu sihirbazlık şovu, çocukları illüzyonun gizemli dünyasıyla tanıştırmaktadır. Sihirbaz Rooni'nin cesaret temalı numaraları, çocukların şaşkınlık ve merak duygularını en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Ejderha Koca Ağız

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 4 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’te sahnelenen bu oyun, ejderha karakterinin korkularını yenme sürecini konu almaktadır. Müze atmosferinde gerçekleşen bu etkinlik, çocuklara samimi ve masalsı bir tiyatro deneyimi yaşatmaktadır.

Ezop Masalları

5 Nisan Pazar günü saat 12:00’de Zorlu PSM'de sergilenen bu yapım, binlerce yıllık fablları günümüz dünyasına uyarlayarak çocuklara evrensel ahlaki dersler vermektedir. Hayvan karakterler üzerinden kurgulanan sahneler, çocukların karakter gelişimini desteklemektedir.

Önüm Arkam Duygularım Sobe

5 Nisan tarihinde saat 12:00’de Fişekhane'de izlenebilen bu eğitici drama, çocukların kendi duygularını tanımasına ve yönetmesine odaklanmaktadır. Duygusal zeka gelişimi için kritik öneme sahip olan oyun, interaktif yapısıyla çocuklara duygularını ifade etme şansı vermektedir.

Sihirli Kütüphane

5 Nisan günü saat 14:00’te Kartal Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen bu oyun, kitapların içindeki karakterlerin canlanmasıyla başlayan fantastik bir macerayı anlatmaktadır. Okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin önemini vurgulayan yapım, çocukları kütüphanelerin gizemli dünyasına çekmektedir.

Çizmeli Kedi

Akatlar Kültür Merkezi’nde 5 Nisan tarihinde sahnelenen bu müzikal, zeki bir kedinin sahibine olan sadakatini ve kurnazlıklarını konu almaktadır. Renkli kostümleri ve danslarıyla çocuklara görsel bir şölen sunan yapım, sadakat ve yaratıcı düşünme temalarını işlemektedir.

On Yıl Sonra

Akatlar Kültür Merkezi’nde 5 Nisan günü sergilenen bu komedi türündeki oyun, zaman ve gelecek kavramlarını çocukların perspektifinden irdelemektedir. Hayallerin ve hedeflerin on yıllık bir süreçteki değişimini anlatan eser, çocukları kendi gelecekleri üzerine düşünmeye teşvik etmektedir.

Güzel ve Çirkin

Kadıköy CKM’de 5 Nisan Pazar günü izleyiciyle buluşan bu müzikal, sevginin dış görünüşten çok daha derinlerde olduğu mesajını vermektedir. Güçlü sahne tasarımı ve şarkılarıyla dikkat çeken yapım, çocukların empati yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Arkadaşım Prenses

Kadıköy CKM’de 5 Nisan günü sahnelenen bu oyun, bir çocuk ile hayali arkadaşı arasındaki samimi bağı ve maceraları anlatmaktadır. Çocukların sosyal ilişkilerini ve hayal dünyalarındaki oyun arkadaşlığı kavramını destekleyen eser, pedagojik açıdan zengin bir içeriğe sahiptir.

Ağustos Böceği ile Karınca

5 Nisan tarihinde CKM’de sergilenen bu klasik masal uyarlaması, çalışma ve eğlence arasındaki dengeyi sorgulatmaktadır. Sanatın ve emeğin değerini bir arada sunan yapım, çocuklara hayatın sorumluluklarını ve keyifli anlarını dengeli bir şekilde yaşamayı öğretmektedir.

Peyniri Kim Yedi?

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 5 Nisan Pazar günü sahnelenen bu gizem odaklı oyun, çocukları bir dedektiflik hikayesinin içine dahil etmektedir. Kaybolan bir peynirin peşinde koşan karakterlerle birlikte çocuklar, mantık yürütme ve ipucu takip etme becerilerini kullanmaktadır.