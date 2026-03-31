İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak En Eğlenceli Etkinlikler: İşte 30 Mart – 5 Nisan Etkinlik Takvimi

Atölye çalışmaları, İstanbul’un 30 Mart - 5 Nisan haftasındaki etkinlik takviminde en geniş yeri tutmaktadır. Çocukların dokunarak, yaparak ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan bu programlar, disiplinlerarası bir yaklaşımla kurgulanmıştır. Özellikle Kadıköy bölgesindeki kültür merkezleri ve şehrin köklü müzeleri, bu alanda uzman eğitmenler eşliğinde profesyonel programlar yürütmektedir.
Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKCKM) Atölyeleri
HKCKM, Nisan ayının ilk haftasında her güne yayılmış zengin bir atölye serisiyle çocukların yaratıcılığını desteklemektedir.
Neşeli Arılar Tasarım Atölyesi
1 Nisan Çarşamba günü düzenlenen bu atölyede çocuklar, doğanın en çalışkan canlılarını farklı materyaller kullanarak tasarlamaktadır. El becerilerini geliştiren bu çalışma, arıların ekosistemdeki rolü hakkında da farkındalık yaratmaktadır.
Mini Dino Tasarım Atölyesi
1 Nisan tarihinde gerçekleşen bu etkinlik, paleontoloji meraklısı çocukları tarih öncesi dünyayı yeniden canlandırmaya davet etmektedir. Çocuklar kendi minyatür dinozor modellerini oluştururken, bu canlıların yaşamları hakkında da temel bilgiler edinmektedir.
Minik Şefler – Tavada Yumurta Atölyesi
1 Nisan’da mutfak sanatlarına ilgi duyan çocuklar için düzenlenen bu etkinlik, temel pişirme tekniklerini güvenli bir ortamda öğretmektedir. Çocuklar kendi yemeklerini hazırlama deneyimi yaşarken, beslenme ve mutfak hijyeni konusunda bilinçlenmektedir.
Katmanlı Kaplumbağa Kabuk Atölyesi
1 Nisan Çarşamba günü yapılan bu tasarım çalışması, çocukların üç boyutlu düşünme ve form oluşturma becerilerini geliştirmektedir. Farklı katmanların bir araya gelmesiyle oluşan kaplumbağa kabuğu, sabır ve detaylara odaklanma yetisini pekiştirmektedir.
El İzinden Hayvanlar Atölyesi
1 Nisan tarihinde düzenlenen bu yaratıcı sanat atölyesi, çocukların kendi el izlerini kullanarak hayal güçlerindeki hayvan figürlerini oluşturmalarını sağlamaktadır. Soyut düşünceden somut bir figüre geçişi deneyimleyen çocuklar, renkleri ve formları özgürce kullanmaktadır.
Yarım Tabaktan Karpuz Atölyesi
1 Nisan günü gerçekleşen bu çalışma, basit bir kağıt tabağın nasıl sanatsal bir objeye dönüştürülebileceğini göstermektedir. Geri dönüşüm bilinciyle birleşen bu etkinlik, çocuklara atık materyallerin değerini anlatmaktadır.
Çiçekli Hatıra Çantası Atölyesi
2 Nisan Perşembe günü düzenlenen bu tekstil tasarım atölyesi, çocukların kendi kişisel çantalarını dekore etmelerine olanak tanımaktadır. Çocuklar estetik kompozisyonlar oluştururken, kendilerine ait bir ürün yaratmanın özgüvenini yaşamaktadır.
Sevimli Uğur Böceği Atölyesi
2 Nisan tarihinde yapılan bu el sanatları etkinliği, ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik detaylı bir tasarım sürecini içermektedir. Uğur böceği figürü üzerinden doğa sevgisi teması işlenirken, çocuklar renk uyumu üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Minik Zürafa Atölyesi
2 Nisan Perşembe günü düzenlenen bu atölye, uzun boyunlu zürafa figürünü eğlenceli tekniklerle tasarlamayı hedeflemektedir. Çocuklar farklı uzunluk ve boyut kavramlarını bu sanatsal çalışma üzerinden deneyimlemektedir.
Sevgi Dolu Geniş Kalbim
2 Nisan günü gerçekleşen bu duygusal sanat atölyesi, çocukların sevgi ve empati duygularını bir sanat eseri üzerinden ifade etmelerini sağlamaktadır. Kalp sembolü üzerinden yapılan bu tasarım, sosyal-duygusal gelişimi desteklemektedir.
Oyunlu Masal Saati
2 Nisan tarihinde düzenlenen bu interaktif etkinlikte, masallar oyun ve drama unsurlarıyla canlandırılmaktadır. Çocuklar dinledikleri hikayelerin içine dahil olarak dil becerilerini ve ifade yeteneklerini geliştirmektedir.
Minik Adımlar Ritmin Peşinde
2 Nisan Perşembe günü yapılan bu müzik ve hareket atölyesi, çocukların ritim duygusunu ve koordinasyon becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Temel ritim aletleri ve beden perküsyonu ile müzikal bir farkındalık yaratılmaktadır.
Çocuklarla Masal Yazma ve Sahneleme Atölyesi
4 Nisan Cumartesi günü düzenlenen bu kapsamlı program, çocuklara bir hikayenin başından sonuna nasıl kurgulanacağını ve sunulacağını öğretmektedir. Yazma ve oyunculuk yeteneklerinin birleştiği bu atölye, bütüncül bir sanat deneyimi sunmaktadır.
Heykel Atölyesi
4 Nisan tarihinde gerçekleşen bu çalışma, çocukların kili ve diğer plastik malzemeleri şekillendirerek üç boyutlu sanatla tanışmalarını sağlamaktadır. Form, hacim ve doku gibi sanatsal kavramlar uygulamalı olarak işlenmektedir.
Robotik Kodlama Atölyesi
4 Nisan Cumartesi günü saatleri arasında düzenlenen bu teknoloji odaklı etkinlik, çocuklara algoritmik düşünme yapısını basit oyunlarla anlatmaktadır. Çocuklar kendi küçük robotlarını programlarken, geleceğin mühendislik becerileri için temel oluşturmaktadır.
Cam Boncuk Atölyesi
4 Nisan tarihinde yapılan bu el becerisi çalışması, çocukların renkli cam boncukları kullanarak takı veya süs eşyaları tasarlamalarını sağlamaktadır. Dikkat ve odaklanma gerektiren bu süreç, estetik tasarım yetisini güçlendirmektedir.
Çizgi Roman Atölyesi
5 Nisan Pazar günü düzenlenen bu atölye, çocukların kendi karakterlerini ve hikaye karelerini oluşturmalarına olanak tanımaktadır. Görsel anlatım tekniklerini öğrenen çocuklar, kendi küçük çizgi roman dünyalarını inşa etmektedir.
Neşeli Kukla Böcekler Atölyesi
5 Nisan tarihinde gerçekleşen bu etkinlikte çocuklar, çeşitli materyaller kullanarak hareketli böcek kuklaları tasarlamaktadır. Kukla oynatımı ve karakter tasarımı üzerinden drama yetenekleri desteklenmektedir.
Mini Kahramanlar & Masal Balerinleri Atölyesi
5 Nisan Pazar günü yapılan bu tasarım çalışması, çocukların hayranı oldukları masal karakterlerini kendi yorumlarıyla modellemelerini sağlamaktadır. Kostüm tasarımı ve karakter analizi gibi süreçler sanatla birleştirilmektedir.
Joey's Adventures
5 Nisan tarihinde düzenlenen bu İngilizce dil atölyesi, dil öğrenimini hikaye anlatıcılığı ve oyunlarla birleştirmektedir. Çocuklar eğlenirken yabancı dilde kendilerini ifade etme ve dinleme pratiği yapmaktadır.
Hareketli Yılan Tasarım Atölyesi
5 Nisan günü gerçekleşen bu etkinlik, eklemli ve hareket edebilen yılan figürleri tasarlamaya odaklanmaktadır. Mühendislik ve tasarımın iç içe geçtiği bu çalışma, mekanik hareket kavramını basit düzeyde öğretmektedir.
3D Kağıt Dokuma Sanatı Atölyesi
5 Nisan Pazar günü düzenlenen bu özgün çalışma, kağıt şeritlerin birbirinin içinden geçirilerek üç boyutlu formlar oluşturulmasını kapsamaktadır. Geleneksel dokuma tekniklerinin modern kağıt sanatı ile birleştiği bu atölye, sabır ve hassasiyet gerektirmektedir.
Yorum Yazın