İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak En Eğlenceli Etkinlikler: İşte 30 Mart – 5 Nisan Etkinlik Takvimi

Ömer Faruk Kino
31.03.2026 - 17:52

İstanbul, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği ile her zaman çocuklar için eşsiz bir deneyim sunuyor. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası, çocukların eğlenirken öğrenebileceği birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 30 Mart – 05 Nisan tarihleri arasında da sahneleri dolduracak olan tiyatro, müzikal, opera, karnaval ve sirk gösterileri, minik İstanbulluları bekliyor. Üstelik bilim, sanat, genel kültür ve el becerileri gibi çeşitli konularda düzenlenen etkinlikler, atölyeler ve müzeler de bu hafta çocuklarınızla birlikte ziyaret edebileceğiniz yerler arasında.

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk tiyatro oyunları sahneleniyor? 30 Mart – 05 Nisan haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? İşte bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bir rehber!

Uyarı: Etkinliklerin güncelliğini teyit etmek ve sınırlı kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satış platformlarını ziyaret edebilirsiniz. Bu metin, bir reklam metni olmayıp eğitici ve eğlenceli etkinlikler için bir öneri listesidir. 

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Sahne sanatları, çocukların empati kurma becerilerini ve estetik algılarını geliştiren en kritik disiplinlerden biri olarak bu haftanın merkezinde yer almaktadır. İstanbul genelindeki tiyatro sahneleri, klasik masalların modern yorumlarından çevreci temalara kadar geniş bir izlek sunarak çocukları sahnenin büyülü dünyasına davet etmektedir. Şehrin prestijli kurumlarının sunduğu programlar, yüksek sanatsal standartları ve pedagojik gözetimleriyle dikkat çekmektedir.

İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Oyunları Takvimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2026 sezonu kapsamında 5 Nisan Pazar günü şehrin dört bir yanındaki sahnelerinde eş zamanlı performanslar sergileyerek binlerce çocuğa sanatın kapılarını açmaktadır.

Bir Gece Masalı

Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde saat 12:00 ve 15:00 seanslarında sahne alan bu performans, uykudan önce anlatılan masalların gizemli dünyasını sahneye taşımaktadır. Hikaye anlatıcılığının en saf halini temsil eden oyun, çocukların konsantrasyon becerilerini ve dinleme yetilerini desteklemektedir.

Özel Tiyatro Sahneleri ve Bağımsız Performanslar

Özel tiyatrolar, 30 Mart - 5 Nisan haftasında Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi kültür merkezlerinde dinamik ve yenilikçi oyunlarla çocukların karşısına çıkmaktadır.

Bir Aile Provası

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) 31 Mart akşamı sahnelenen bu oyun, aile içi dinamikleri çocukların gözünden mizahi bir dille ele almaktadır. Oyun, çocuklara ve ebeveynlere birlikte empati kurma ve iletişim sorunlarını aşma yolları üzerine düşünme fırsatı sunmaktadır.

Hayal Satıcısı

31 Mart tarihinde CKM’de izlenebilen bu yapım, hayal kurmanın ve kendi geleceğini inşa etmenin önemini fantastik öğelerle anlatmaktadır. Çocukların iç dünyalarındaki potansiyeli keşfetmelerine yardımcı olan eser, özgün senaryosuyla öne çıkmaktadır.

Bremen Mızıkacıları

Akatlar Kültür Merkezi’nde 4 Nisan tarihinde sahnelenen bu müzikli oyun, hayvanların dayanışma içinde zorlukları nasıl aşabileceğini klasik bir hikaye üzerinden anlatmaktadır. Müzikal dokusuyla çocukların ritim duygusunu ve müzik kulağını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kadın Kafası

Akatlar Kültür Merkezi’nde 4 Nisan’da sahne alan bu komedi oyunu, toplumsal cinsiyet rollerini ve hayalleri genç izleyicilerin anlayabileceği bir tonda sorgulamaktadır. Mizahın gücüyle farkındalık yaratmayı amaçlayan eser, çocuklara farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

Kayıp Gösteri: Cesur Sihirbaz Rooni

Beşiktaş Levent Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde 4 Nisan günü gerçekleşen bu sihirbazlık şovu, çocukları illüzyonun gizemli dünyasıyla tanıştırmaktadır. Sihirbaz Rooni'nin cesaret temalı numaraları, çocukların şaşkınlık ve merak duygularını en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Ejderha Koca Ağız

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 4 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’te sahnelenen bu oyun, ejderha karakterinin korkularını yenme sürecini konu almaktadır. Müze atmosferinde gerçekleşen bu etkinlik, çocuklara samimi ve masalsı bir tiyatro deneyimi yaşatmaktadır.

Ezop Masalları

5 Nisan Pazar günü saat 12:00’de Zorlu PSM'de sergilenen bu yapım, binlerce yıllık fablları günümüz dünyasına uyarlayarak çocuklara evrensel ahlaki dersler vermektedir. Hayvan karakterler üzerinden kurgulanan sahneler, çocukların karakter gelişimini desteklemektedir.

Önüm Arkam Duygularım Sobe

5 Nisan tarihinde saat 12:00’de Fişekhane'de izlenebilen bu eğitici drama, çocukların kendi duygularını tanımasına ve yönetmesine odaklanmaktadır. Duygusal zeka gelişimi için kritik öneme sahip olan oyun, interaktif yapısıyla çocuklara duygularını ifade etme şansı vermektedir.

Sihirli Kütüphane

5 Nisan günü saat 14:00’te Kartal Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen bu oyun, kitapların içindeki karakterlerin canlanmasıyla başlayan fantastik bir macerayı anlatmaktadır. Okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin önemini vurgulayan yapım, çocukları kütüphanelerin gizemli dünyasına çekmektedir.

Çizmeli Kedi

Akatlar Kültür Merkezi’nde 5 Nisan tarihinde sahnelenen bu müzikal, zeki bir kedinin sahibine olan sadakatini ve kurnazlıklarını konu almaktadır. Renkli kostümleri ve danslarıyla çocuklara görsel bir şölen sunan yapım, sadakat ve yaratıcı düşünme temalarını işlemektedir.

On Yıl Sonra

Akatlar Kültür Merkezi’nde 5 Nisan günü sergilenen bu komedi türündeki oyun, zaman ve gelecek kavramlarını çocukların perspektifinden irdelemektedir. Hayallerin ve hedeflerin on yıllık bir süreçteki değişimini anlatan eser, çocukları kendi gelecekleri üzerine düşünmeye teşvik etmektedir.

Güzel ve Çirkin

Kadıköy CKM’de 5 Nisan Pazar günü izleyiciyle buluşan bu müzikal, sevginin dış görünüşten çok daha derinlerde olduğu mesajını vermektedir. Güçlü sahne tasarımı ve şarkılarıyla dikkat çeken yapım, çocukların empati yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Arkadaşım Prenses

Kadıköy CKM’de 5 Nisan günü sahnelenen bu oyun, bir çocuk ile hayali arkadaşı arasındaki samimi bağı ve maceraları anlatmaktadır. Çocukların sosyal ilişkilerini ve hayal dünyalarındaki oyun arkadaşlığı kavramını destekleyen eser, pedagojik açıdan zengin bir içeriğe sahiptir.

Ağustos Böceği ile Karınca

5 Nisan tarihinde CKM’de sergilenen bu klasik masal uyarlaması, çalışma ve eğlence arasındaki dengeyi sorgulatmaktadır. Sanatın ve emeğin değerini bir arada sunan yapım, çocuklara hayatın sorumluluklarını ve keyifli anlarını dengeli bir şekilde yaşamayı öğretmektedir.

Peyniri Kim Yedi?

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 5 Nisan Pazar günü sahnelenen bu gizem odaklı oyun, çocukları bir dedektiflik hikayesinin içine dahil etmektedir. Kaybolan bir peynirin peşinde koşan karakterlerle birlikte çocuklar, mantık yürütme ve ipucu takip etme becerilerini kullanmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Eğitim ve Sanat Atölyeleri Var?

Atölye çalışmaları, İstanbul’un 30 Mart - 5 Nisan haftasındaki etkinlik takviminde en geniş yeri tutmaktadır. Çocukların dokunarak, yaparak ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan bu programlar, disiplinlerarası bir yaklaşımla kurgulanmıştır. Özellikle Kadıköy bölgesindeki kültür merkezleri ve şehrin köklü müzeleri, bu alanda uzman eğitmenler eşliğinde profesyonel programlar yürütmektedir.

Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKCKM) Atölyeleri

HKCKM, Nisan ayının ilk haftasında her güne yayılmış zengin bir atölye serisiyle çocukların yaratıcılığını desteklemektedir.

Neşeli Arılar Tasarım Atölyesi

1 Nisan Çarşamba günü düzenlenen bu atölyede çocuklar, doğanın en çalışkan canlılarını farklı materyaller kullanarak tasarlamaktadır. El becerilerini geliştiren bu çalışma, arıların ekosistemdeki rolü hakkında da farkındalık yaratmaktadır.

Mini Dino Tasarım Atölyesi

1 Nisan tarihinde gerçekleşen bu etkinlik, paleontoloji meraklısı çocukları tarih öncesi dünyayı yeniden canlandırmaya davet etmektedir. Çocuklar kendi minyatür dinozor modellerini oluştururken, bu canlıların yaşamları hakkında da temel bilgiler edinmektedir.

Minik Şefler – Tavada Yumurta Atölyesi

1 Nisan’da mutfak sanatlarına ilgi duyan çocuklar için düzenlenen bu etkinlik, temel pişirme tekniklerini güvenli bir ortamda öğretmektedir. Çocuklar kendi yemeklerini hazırlama deneyimi yaşarken, beslenme ve mutfak hijyeni konusunda bilinçlenmektedir.

Katmanlı Kaplumbağa Kabuk Atölyesi

1 Nisan Çarşamba günü yapılan bu tasarım çalışması, çocukların üç boyutlu düşünme ve form oluşturma becerilerini geliştirmektedir. Farklı katmanların bir araya gelmesiyle oluşan kaplumbağa kabuğu, sabır ve detaylara odaklanma yetisini pekiştirmektedir.

El İzinden Hayvanlar Atölyesi

1 Nisan tarihinde düzenlenen bu yaratıcı sanat atölyesi, çocukların kendi el izlerini kullanarak hayal güçlerindeki hayvan figürlerini oluşturmalarını sağlamaktadır. Soyut düşünceden somut bir figüre geçişi deneyimleyen çocuklar, renkleri ve formları özgürce kullanmaktadır.

Yarım Tabaktan Karpuz Atölyesi

1 Nisan günü gerçekleşen bu çalışma, basit bir kağıt tabağın nasıl sanatsal bir objeye dönüştürülebileceğini göstermektedir. Geri dönüşüm bilinciyle birleşen bu etkinlik, çocuklara atık materyallerin değerini anlatmaktadır.

Çiçekli Hatıra Çantası Atölyesi

2 Nisan Perşembe günü düzenlenen bu tekstil tasarım atölyesi, çocukların kendi kişisel çantalarını dekore etmelerine olanak tanımaktadır. Çocuklar estetik kompozisyonlar oluştururken, kendilerine ait bir ürün yaratmanın özgüvenini yaşamaktadır.

Sevimli Uğur Böceği Atölyesi

2 Nisan tarihinde yapılan bu el sanatları etkinliği, ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik detaylı bir tasarım sürecini içermektedir. Uğur böceği figürü üzerinden doğa sevgisi teması işlenirken, çocuklar renk uyumu üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Minik Zürafa Atölyesi

2 Nisan Perşembe günü düzenlenen bu atölye, uzun boyunlu zürafa figürünü eğlenceli tekniklerle tasarlamayı hedeflemektedir. Çocuklar farklı uzunluk ve boyut kavramlarını bu sanatsal çalışma üzerinden deneyimlemektedir.

Sevgi Dolu Geniş Kalbim

2 Nisan günü gerçekleşen bu duygusal sanat atölyesi, çocukların sevgi ve empati duygularını bir sanat eseri üzerinden ifade etmelerini sağlamaktadır. Kalp sembolü üzerinden yapılan bu tasarım, sosyal-duygusal gelişimi desteklemektedir.

Oyunlu Masal Saati

2 Nisan tarihinde düzenlenen bu interaktif etkinlikte, masallar oyun ve drama unsurlarıyla canlandırılmaktadır. Çocuklar dinledikleri hikayelerin içine dahil olarak dil becerilerini ve ifade yeteneklerini geliştirmektedir.

Minik Adımlar Ritmin Peşinde

2 Nisan Perşembe günü yapılan bu müzik ve hareket atölyesi, çocukların ritim duygusunu ve koordinasyon becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Temel ritim aletleri ve beden perküsyonu ile müzikal bir farkındalık yaratılmaktadır.

Çocuklarla Masal Yazma ve Sahneleme Atölyesi

4 Nisan Cumartesi günü düzenlenen bu kapsamlı program, çocuklara bir hikayenin başından sonuna nasıl kurgulanacağını ve sunulacağını öğretmektedir. Yazma ve oyunculuk yeteneklerinin birleştiği bu atölye, bütüncül bir sanat deneyimi sunmaktadır.

Heykel Atölyesi

4 Nisan tarihinde gerçekleşen bu çalışma, çocukların kili ve diğer plastik malzemeleri şekillendirerek üç boyutlu sanatla tanışmalarını sağlamaktadır. Form, hacim ve doku gibi sanatsal kavramlar uygulamalı olarak işlenmektedir.

Robotik Kodlama Atölyesi

4 Nisan Cumartesi günü saatleri arasında düzenlenen bu teknoloji odaklı etkinlik, çocuklara algoritmik düşünme yapısını basit oyunlarla anlatmaktadır. Çocuklar kendi küçük robotlarını programlarken, geleceğin mühendislik becerileri için temel oluşturmaktadır.

Cam Boncuk Atölyesi

4 Nisan tarihinde yapılan bu el becerisi çalışması, çocukların renkli cam boncukları kullanarak takı veya süs eşyaları tasarlamalarını sağlamaktadır. Dikkat ve odaklanma gerektiren bu süreç, estetik tasarım yetisini güçlendirmektedir.

Çizgi Roman Atölyesi

5 Nisan Pazar günü düzenlenen bu atölye, çocukların kendi karakterlerini ve hikaye karelerini oluşturmalarına olanak tanımaktadır. Görsel anlatım tekniklerini öğrenen çocuklar, kendi küçük çizgi roman dünyalarını inşa etmektedir.

Neşeli Kukla Böcekler Atölyesi

5 Nisan tarihinde gerçekleşen bu etkinlikte çocuklar, çeşitli materyaller kullanarak hareketli böcek kuklaları tasarlamaktadır. Kukla oynatımı ve karakter tasarımı üzerinden drama yetenekleri desteklenmektedir.

Mini Kahramanlar & Masal Balerinleri Atölyesi

5 Nisan Pazar günü yapılan bu tasarım çalışması, çocukların hayranı oldukları masal karakterlerini kendi yorumlarıyla modellemelerini sağlamaktadır. Kostüm tasarımı ve karakter analizi gibi süreçler sanatla birleştirilmektedir.

Joey's Adventures

5 Nisan tarihinde düzenlenen bu İngilizce dil atölyesi, dil öğrenimini hikaye anlatıcılığı ve oyunlarla birleştirmektedir. Çocuklar eğlenirken yabancı dilde kendilerini ifade etme ve dinleme pratiği yapmaktadır.

Hareketli Yılan Tasarım Atölyesi

5 Nisan günü gerçekleşen bu etkinlik, eklemli ve hareket edebilen yılan figürleri tasarlamaya odaklanmaktadır. Mühendislik ve tasarımın iç içe geçtiği bu çalışma, mekanik hareket kavramını basit düzeyde öğretmektedir.

3D Kağıt Dokuma Sanatı Atölyesi

5 Nisan Pazar günü düzenlenen bu özgün çalışma, kağıt şeritlerin birbirinin içinden geçirilerek üç boyutlu formlar oluşturulmasını kapsamaktadır. Geleneksel dokuma tekniklerinin modern kağıt sanatı ile birleştiği bu atölye, sabır ve hassasiyet gerektirmektedir.

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

İstanbul’un prestijli müzeleri, hafta sonu yoğunlaşan özel programlarıyla çocuklara sanat tarihi ve müze kültürü aşılamaktadır.

Köpük Baskı ile Deniz Resmi (Pera Müzesi)

4 Nisan Cumartesi günü saat 10:30’da düzenlenen bu atölyede çocuklar, baskı tekniklerini kullanarak deniz manzaraları yaratmaktadır. Dokuların ve renk geçişlerinin keşfedildiği bu süreç, sanatsal tekniklerin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Suyun Altında Keşif (Pera Müzesi)

4 Nisan günü saat 13:30’da gerçekleşen bu etkinlik, çocukları deniz dünyasının gizemli canlılarını ve ekosistemini sanat yoluyla incelemeye davet etmektedir. Atölye, bilimsel merak ile sanatsal üretimi bir araya getiren disiplinlerarası bir kurguya sahiptir.

Bir Ağaç Dört Mevsim (Sakıp Sabancı Müzesi)

4 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’de 'Pusetli Aileler' için düzenlenen bu program, en küçük yaştaki ziyaretçilerin doğanın döngüsünü sanatla kavramasını sağlamaktadır. Müze bahçesindeki ağaçlar üzerinden yürütülen etkinlik, duyusal gelişim odaklıdır.

Piknik Zamanı (Sakıp Sabancı Müzesi)

5 Nisan Pazar günü saat 13:00’te gerçekleştirilen bu atölye, müze koleksiyonundan ilhamla çocukların kendi piknik kurgularını ve objelerini tasarlamalarını sağlamaktadır. Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleşen etkinlik, sosyal etkileşimi ve grup çalışmasını teşvik etmektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi (İstanbul Oyuncak Müzesi)

4 ve 5 Nisan tarihlerinde gün boyu devam eden bu etkinlikte çocuklar, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tahta oyuncakları kendi zevklerine göre renklendirmektedir. Çocuklar el işçiliğinin değerini öğrenirken, kendi tasarladıkları oyuncaklarla müzeden ayrılmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Emaar Akvaryum Origami Atölyeleri

Hafta içi boyunca devam eden bu programda çocuklar, akvaryumdaki deniz canlılarından ilham alarak kağıt katlama sanatı ile kendi balık ve deniz yıldızı figürlerini oluşturmaktadır. Geometrik algıyı ve konsantrasyonu güçlendiren bu çalışma, akvaryum gezisine eğitici bir boyut katmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

30 Mart - 5 Nisan haftası, sinema dünyasında özellikle büyük prodüksiyonlu animasyonların vizyona girdiği stratejik bir döneme denk gelmektedir. Çocukların görsel okuryazarlık becerilerini geliştiren ve hayal dünyalarını genişleten bu yapımlar, modern anlatım teknikleriyle dikkat çekmektedir.

Süper Mario Galaksi Filmi

1 Nisan 2026 tarihinde vizyona giren bu dev animasyon, Mario ve dostlarının galaksiler arası kozmik macerasını konu almaktadır. Universal ve Nintendo işbirliğiyle hazırlanan film, çocuklara görsel bir şölen sunarken ekip çalışması ve azim gibi temaları işlemektedir.

Mitoloji Mafyası

3 Nisan’da vizyona giren bu komedi filmi, iki beceriksiz hırsızın mitolojik öğelerle bezeli absürt maceralarını anlatmaktadır. Yerli yapım olan film, çocuklara ve ailelere keyifli bir hafta sonu seçeneği sunmaktadır.

GOAT – Şampiyon Keçi 

Halihazırda tüm İstanbul sinemalarında gösterimde. Tempolu, renkli ve yüksek enerjili bu animasyonda profesyonel roarball ligine seçilen küçük bir keçinin hikayesi anlatılıyor; bahar tatilinde ailece sinema keyfi yapmak isteyenlerin radarına alması gereken güçlü bir alternatif.

Kedi ve Köpek: Büyük Macera (Chien & Chat)

Vizyonda, İstanbul sinemalarında. Havaalanı güvenliği ve şehir içi kovalamacalarla dolu bu Fransız yapımı, hızlı ritmi ve fiziksel komediye dayanan anlatımıyla aile izleyicisine hitap ediyor.

İstanbul'da Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezleri ve Temalı Parklara Gidilir?

İstanbul’un devasa eğlence kompleksleri, 30 Mart - 5 Nisan haftasında hem adrenalin dolu üniteleri hem de eğitici rol yapma oyunlarıyla çocuklara tam gün süren aktiviteler sunmaktadır.

Vialand Tema Park: 10. Yıl Etkinlikleri

Nisan ayı boyunca sürecek olan 10. yıl kutlamaları kapsamında Vialand, her gün saat 10:00 ile 18:00 arasında kapılarını açmaktadır. Kaptan Gaga, Viking ve Vega gibi sevilen kostüm karakterlerin kortej gösterileri ve Kral Şakir 5D filmi ile park, çocuklara bayram havasında bir eğlence sunmaktadır.

KidZania İstanbul: Meslek Deneyimleme

Çocukların yetişkinlerin dünyasını güvenli bir ortamda simüle ettikleri bu merkezde, havacılık akademisinden gizli ajan eğitim merkezine kadar onlarca farklı aktivite sunulmaktadır. Çocuklar gerçek bir üniforma giyip çalışarak, sorumluluk almayı ve paranın değerini (KidZos) öğrenmektedir.

SEA LIFE İstanbul 

Forum İstanbul bünyesinde yer alan bu iki merkez, hem deniz altı dünyasının keşfi hem de yaratıcı yapım oyunlarıyla çocukları ağırlamaktadır. Avrupa’nın en geniş köpekbalığı koleksiyonunu görme ve 4D sinema gibi deneyimler, çocukların hem bilimsel hem de görsel algılarını desteklemektedir.

Dijital Deneyim Merkezi - Düşler Zamanı: Japonya

İBB tarafından hayata geçirilen bu dijital sergi alanı, çocukları Japon kültürünün simgeleri ve dijital sanatla tanıştırmaktadır. Görsel ve işitsel bir şölen sunan sergi, çocuklara teknolojiyle sanatın nasıl harmanlanabileceğini göstermektedir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
