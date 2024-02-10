İstanbul'a Sokaklarında Gezen Bir Turist Kendisini Çekiştirerek Bir Şeyler Satmaya Çalışan Esnafı Paylaştı

Ülkemiz her dönem dünyanın dört bir yanından sayısız turist ağırlıyor. Bu ziyaretçilerin ülke ekonomisine olan etkisi, her zaman önemli bir konu olduğundan esnaf turistlere karşı oldukça ilgili.
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Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir turist ülkemizin sokaklarında gezdiği anları kaydederken esnafla yaşadığı anlar dikkat çekti.
Kendisine zorla bir şeyler satmaya çalışan esnafın ona dokunmasından rahatsız olan turist, esnafa tepki göstererek oradan uzaklaştı.
İşte o anlar;
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