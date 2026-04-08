Haberler
Gündem
İstanbul’a Elektrik Kesintisi Uyarısı: 9 Nisan’da İstanbul’un 20 İlçesinde Elektrik Kesilecek

İstanbul’a Elektrik Kesintisi Uyarısı: 9 Nisan’da İstanbul’un 20 İlçesinde Elektrik Kesilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 11:23

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 9 Nisan 2026 Perşembe günü geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, yaklaşık 20 ilçeyi etkileyecek olan planlı çalışmalar gece saatlerinde başlayıp gün boyu devam edecek.

Kaynak: BEDAŞ

İstanbul genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı belli oldu.

İstanbul genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı belli oldu.

BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu takvime göre, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentin birçok noktasında enerji kesintisi uygulanacak. Yarın yani 9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bu kesintiler, özellikle Avcılar, Kağıthane, Bayrampaşa ve Arnavutköy gibi yoğun nüfuslu ilçelerde hayatı doğrudan etkileyecek. Yetkililer, çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi adına belirli mahalle ve sokaklarda akışın geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

Kesintilerin süresi ve başlangıç saatleri mahalleden mahalleye farklılık gösteriyor. Örneğin Avcılar'da Gümüşpala, Mustafa Kemalpaşa ve Üniversite mahallelerinde sabah 09.00'da başlayacak olan çalışmaların akşam 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kağıthane'de ise Gürsel ve Çeliktepe mahalleleri benzer saat dilimlerinde enerjisiz kalacak. Bazı bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi, bazılarında ise yeni abonelik bağlantılarının yapılması kesintinin temel sebeplerini oluşturuyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına elektronik cihazlarını korumaya almaları ve iş programlarını bu saatlere göre düzenlemeleri tavsiye ediliyor.

Kesinti programından etkilenecek diğer önemli noktalar arasında Başakşehir, Silivri, Bakırköy ve Zeytinburnu yer alıyor. Bu bölgelerde de ekiplerin trafo bakımı ve havai hat iyileştirmeleri yapacağı açıklandı. BEDAŞ, güncel kesinti listesinin anlık olarak kurumun internet sitesindeki 'Planlı Kesintiler' bölümünden takip edilebileceğini hatırlattı. Çalışmaların öngörülen süreden önce tamamlanması durumunda bölgeye enerji verilmesi planlanıyor. İstanbul sakinleri, kendi bölgelerindeki spesifik kesinti saatlerini öğrenmek için ALO 186 hattı üzerinden de bilgi alabiliyor.

9 Nisan tarihinde BEDAŞ tarafından planlı kesinti yapılacağı belirtilen 20 ilçe ve bu ilçelerdeki ilgili mahalleler şu şekildedir:

9 Nisan tarihinde BEDAŞ tarafından planlı kesinti yapılacağı belirtilen 20 ilçe ve bu ilçelerdeki ilgili mahalleler şu şekildedir:

  • Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli

  • Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler

  • Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih

  • Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer

  • Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy

  • Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı

  • Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta

  • Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat

  • Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil

  • Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir

  • Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz

  • Esenler: Turgut Reis, Oruçreis

  • Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal

  • Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa

  • Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani

  • Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa

  • Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen

  • Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe

  • Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur

  • Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
