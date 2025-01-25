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İstabul'da Bir Motosiklet Sürücüsü Trafikte Sıkışan Ambulans İçin Diğer Sürücülere İşaret Ederek Yolu Açtı

İstabul'da Bir Motosiklet Sürücüsü Trafikte Sıkışan Ambulans İçin Diğer Sürücülere İşaret Ederek Yolu Açtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 17:59

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Hayatın kıymeti, zamanın değeri ve insanlık bilincinin gerekliliği birleştiğinde, ambulanslara yol vermenin önemi daha da belirginleşir. Bu, sadece bir trafik kuralı olmanın ötesinde, bir yaşam kurtarma misyonudur. Her saniye, acil durumlar karşısında hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi belirler. Bu nedenle, ambulansların hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmelerini sağlamak, her birimizin sorumluluğudur. Trafikte bir ambulansı gördüğünüzde, ona yol vermek, belki de bir hayatın kurtulmasına yardımcı olacaktır.

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İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte sıkışan ambulansa yolu açtı.

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte sıkışan ambulansa yolu açtı.

El hareketleriyle önceki araçları uyararak ilerleyen motosiklet sürücüsünün hareketi taktir edildi.

El hareketleriyle önceki araçları uyararak ilerleyen motosiklet sürücüsünün hareketi taktir edildi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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