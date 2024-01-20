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İsmail Saymaz Yazdı: İstanbul Havalimanı Metro Güzergahında Sondaj Çalışması Yapan Şirket Rayları Deldi!

İsmail Saymaz Yazdı: İstanbul Havalimanı Metro Güzergahında Sondaj Çalışması Yapan Şirket Rayları Deldi!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 12:23

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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'de yazdığı haberde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattında büyük tehlike atlatıldığı belirtti.

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Metro güzergahı üzerinde çalışma yapan bir inşaat şirketine ait sondaj makinesi, önce metro tavanını ardından ise metro raylarını deldi.

Metro güzergahı üzerinde çalışma yapan bir inşaat şirketine ait sondaj makinesi, önce metro tavanını ardından ise metro raylarını deldi.

Saymaz, Sözcü'de yazdığı haberde ayrıca elektrik sistemi kesildiği için trenin durmasıyla facia son anda önlenebildiğini ve seferlerin de tek yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Saymaz, Sözcü'de yazdığı haberde ayrıca elektrik sistemi kesildiği için trenin durmasıyla facia son anda önlenebildiğini ve seferlerin de tek yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Sözcü

İşte İsmail Saymaz'ın paylaştığı o görüntüler: 👇

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