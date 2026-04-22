İrem Helvacıoğlu, Yaşadığı Olaylı Boşanmanın Ardından Sessizliğini İlk Kez Bozdu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2026 - 18:10

Ural Kaspar’la olaylı şekilde yollarını ayıran İrem Helvacıoğlu, uzun süren sessizliğini bozdu. Sete dönüşünü duyuran oyuncu, kızı Sora’yla verdiği poz ve “Şimdi daha da parlıyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Ural Kaspar ile 1.5 yıllık evliliğini sonlandıran İrem Helvacıoğlu olaylı bir boşanma süreci yaşadı.

Daha ilişkilerinin ilk başladığı dönem Ural Kaspar'ın tavırları ve soğukluğu dikkat çekmiş, İrem Helvacıoğlu'nun hayranları ilişkiye hiç de sıcak bakamamıştı. Bir ayrılıp bir barışan ikili 1.5 sene önce evlenmeye karar vermiş, 6 ay önce de Sora ismini verdikleri kızlarını kucağına almıştı.

Doğumdan bu yana kopuklukları daha da belli olan çiftin boşandığı ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Boşanmanın detayları sosyal medyanın sinirinin tepesinin atmasına sebep olmuştu. Ural Kaspar'ın kızına nafaka ve tazminat ödemeyi reddettiği, eğitim masraflarına da karışmak istemediği belirtilirken İrem Helvacıoğlu, boşanma anlaşmasına eklettiği maddeyle kızına kendi soyadını vermişti. 

Geçtiğimiz saatlerde Ural Kaspar'dan oldukça üstü kapalı kendini korumaya alan bir açıklama gelmişti. Bunun üzerine Helvacıoğlu da göndermeli bir video paylaşımı yapmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boşanmadan bu yana paylaşımlarda bulunsa da herhangi bir açıklama yapmayan Helvacıoğlu, sessizliğini bozdu.

Sete döndüğünü duyurarak bir çekimden fotoğraflarını paylaşan İrem Helvacıoğlu'ndan bir teşekkür geldi. 

'Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum' ifadelerini kullandı. 

Ayrıca sete kızını da götürdüğünü gösteren bir poz paylaşarak, 'Kalbim yine tam destek verdi annesine' notunu düştü.

category/test-white Test
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
