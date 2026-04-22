article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Orhan Bugün Var mı, Yok mu? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Orhan Neden Yok?

Kuruluş Orhan Bugün Var mı, Yok mu? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Orhan Neden Yok?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2026 - 17:00

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan trajik olayların ardından televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitmiş, pek çok dizi gibi ATV ekranlarının dikkat çeken yapımı Kuruluş Orhan da yeni bölümüyle ekrana gelmemişti.

Peki, Kuruluş Orhan bu akşam ekranlarda olacak mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Kuruluş Orhan bugün neden yok? İşte ATV yayın akışıyla birlikte tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuruluş Orhan Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Kuruluş Orhan Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Çarşamba akşamlarının iddialı projelerinden biri olarak öne çıkan Kuruluş Orhan, geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları nedeniyle planlanan bölümünü yayınlayamamıştı. 

Türkiye genelinde alınan yayın durdurma kararları doğrultusunda diziler bir haftalık ara vermişti. Bu süreçte sosyal medyada dizinin akıbetine dair çeşitli iddialar dolaşıma girse de, ATV cephesinden gelen güncel yayın akışıyla birlikte tablo netleşti. 

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kuruluş Orhan, bu hafta da ekranlarda yer almayacak.

22 Nisan Çarşamba Kuruluş Orhan Bugün Neden Yok?

22 Nisan Çarşamba Kuruluş Orhan Bugün Neden Yok?

ATV’nin 22 Nisan Çarşamba günü için paylaştığı yayın akışına göre Kuruluş Orhan, bu akşam da yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. 

Dizinin yayın saatinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği maçı canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. 22.40'ta ise Kuruluş Orhan'ın tekrar bölümü yayınlanacak.

ATV 22 Nisan Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri  

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert  

13:00 atv Gün Ortası  

14:00 Mutfak Bahane  

16:00 Esra Erol'da  

19:00 atv Ana Haber  

19:45 Kupa Günlüğü  

20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği  

22:40 Kuruluş Orhan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın