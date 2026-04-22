Yeraltı Bugün Var mı, Yok mu? 22 Nisan Çarşamba Yeraltı Yeni Bölüm İzle

Yeraltı Bugün Var mı, Yok mu? 22 Nisan Çarşamba Yeraltı Yeni Bölüm İzle

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2026 - 16:40

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olayları sebebiyle iptal edilen Yeraltı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 

Peki, Yeraltı bugün var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? NOW TV yayın akışı ve tüm merak edilenler içeriğimizde.

Yeraltı Bugün Var mı, Yok mu?

Yeraltı Bugün Var mı, Yok mu?

Çarşamba akşamlarının ve NOW TV'nin iddialı yapımı Yeraltı, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sebebiyle yayınlanmamıştı. Türkiye'yi yasa boğan olay birçok dizinin peş peşe iptal edilmesine sebep olmuştu. 

İzleyicilerin bugün merakla beklediği 'Yeraltı bu akşam var mı?' sorusu yanıt buldu. Hakkında 'yayından kaldırıldı' iddiaları ortaya atılan dizi için son noktayı NOW TV koydu. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi, bir haftalık aranın ardından bu akşam (22 Nisan) ekranlara dönüyor.

22 Nisan Çarşamba Yeraltı Yeni Bölüm İzle

22 Nisan Çarşamba Yeraltı Yeni Bölüm İzle

NOW TV’nin 22 Nisan Çarşamba tarihli güncel yayın akışına göre, Yeraltı dizisi bu akşam yeni bölümüyle (12. Bölüm) saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. 

Geçtiğimiz hafta şiddet sahneleriyle ilgili yapılan revizyon iddiaları ve yayın arası tartışmalarının ardından dizinin kaldığı yerden daha sert ve iddialı bir bölümle devam etmesi bekleniyor. 

Saat 20.00'da Yeraltı'nın yeni bölümünü NOW TV'den izleyebilirsiniz. 

NOW TV Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış  

08:00 Çalar Saat  

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün  

12:30 Yasak Elma  

13:30 En Hamarat Benim  

16:30 Yeraltı  

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber  

20:00 Yeraltı  

00:15 Halef: Köklerin Çağrısı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
