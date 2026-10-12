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Instagram'ı Kapatıp Kitaplara Gömülmüştü: Kıvanç Tatlıtuğ Etkilendiği Kitapları Açıkladı, Tartışma Yarattı!

Instagram'ı Kapatıp Kitaplara Gömülmüştü: Kıvanç Tatlıtuğ Etkilendiği Kitapları Açıkladı, Tartışma Yarattı!

Kıvanç Tatlıtuğ
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 14:46
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Kıvanç Tatlıtuğ'un 5 milyon takipçili Instagram hesabını kapatması zaten haftalardır konuşuluyordu. Tabii kendisinin ne yaparsa yapsın konuşulduğu gerçeğini unutmayalım... Organize İşler: Karun Hazinesi galasında 'Canım sıkıldı, kapattım' diyerek yerine iki düzine kitap aldığını söyleyen ünlü oyuncunun elindeki kitaplar da merak konusu olmuştu. Ve sonunda o kitaplar ortaya çıktı. Listeyi görenler ise sessiz kalmadı.

Kaynak: Elele

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Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'dan Organize İşler'e uzanan kariyerinin ortasında Instagram'a veda etti.

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'dan Organize İşler'e uzanan kariyerinin ortasında Instagram'a veda etti.

Adana doğumlu Kıvanç Tatlıtuğ ekranla Gümüş dizisiyle tanıştı, asıl çıkışını ise Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü olarak yaptı. Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel derken Netflix'te Organize İşler'in Sarı Saruhan'ına dönüştü, Aile dizisiyle de izleyiciyi yeniden ekran başına kilitledi.

Peki Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı neden kapattı? Ağustosta Instagram ile birlikte X hesabının da bir anda ortadan kaybolması hayranlarını epey meraklandırmıştı. Yanıt geçen hafta Organize İşler: Karun Hazinesi galasında geldi: 'Canım sıkıldı, kapattım. Onun yerine iki düzine kitap aldım. Bol bol okuyorum.' Akıllarda tek bir soru kaldı: Kıvanç Tatlıtuğ hangi kitapları okuyor?

Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar Marcus Aurelius'tan Hakan Günday'a uzanan sürpriz bir liste çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar Marcus Aurelius'tan Hakan Günday'a uzanan sürpriz bir liste çıkardı.

Merak edilen listeyi Elele yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan paylaştı. İlk sırada Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un kendine yazdığı notlardan oluşan Stoacı klasik 'Kendime Düşünceler' var. Sadeliği ve iç huzuru anlatan kitaptan Elele yazısında öne çıkarılan satır da tam sosyal medyadan kaçan birine yakışır cinsten: 'Oysa mutluluk basit olandadır.' Hemen yanında ise Hakan Günday'ın 'Malafa'sı duruyor.

Listenin asıl dikkat çeken kısmı diğer iki kitap. Haim G. Ginott'un 'Anne Baba ve Çocuk Arasında' ile Philippa Perry'nin 'Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap', doğrudan ebeveynliğe dair. Yazıya göre Tatlıtuğ'un zengin bir kütüphanesi var ve her gün mutlaka iki saatini okumaya ayırıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe için seçtiği ebeveynlik kitapları gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe için seçtiği ebeveynlik kitapları gündem oldu.

Listedeki ebeveynlik kitapları tesadüf değil. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'nin yetiştirilmesinde oldukça titiz bir çift olarak biliniyor; Elele yazısı da bu özenin okuma listesine yansıdığının altını çiziyor.

Ünlü oyuncunun kitap tercihleri sosyal medyaya düştüğü anda yorumlar da peş peşe gelmeye başladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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