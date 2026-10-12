Instagram'ı Kapatıp Kitaplara Gömülmüştü: Kıvanç Tatlıtuğ Etkilendiği Kitapları Açıkladı, Tartışma Yarattı!

Adana doğumlu Kıvanç Tatlıtuğ ekranla Gümüş dizisiyle tanıştı, asıl çıkışını ise Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü olarak yaptı. Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel derken Netflix'te Organize İşler'in Sarı Saruhan'ına dönüştü, Aile dizisiyle de izleyiciyi yeniden ekran başına kilitledi.

Peki Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı neden kapattı? Ağustosta Instagram ile birlikte X hesabının da bir anda ortadan kaybolması hayranlarını epey meraklandırmıştı. Yanıt geçen hafta Organize İşler: Karun Hazinesi galasında geldi: 'Canım sıkıldı, kapattım. Onun yerine iki düzine kitap aldım. Bol bol okuyorum.' Akıllarda tek bir soru kaldı: Kıvanç Tatlıtuğ hangi kitapları okuyor?