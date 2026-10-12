Instagram'ı Kapatıp Kitaplara Gömülmüştü: Kıvanç Tatlıtuğ Etkilendiği Kitapları Açıkladı, Tartışma Yarattı!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un 5 milyon takipçili Instagram hesabını kapatması zaten haftalardır konuşuluyordu. Tabii kendisinin ne yaparsa yapsın konuşulduğu gerçeğini unutmayalım... Organize İşler: Karun Hazinesi galasında 'Canım sıkıldı, kapattım' diyerek yerine iki düzine kitap aldığını söyleyen ünlü oyuncunun elindeki kitaplar da merak konusu olmuştu. Ve sonunda o kitaplar ortaya çıktı. Listeyi görenler ise sessiz kalmadı.
Kaynak: Elele
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Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'dan Organize İşler'e uzanan kariyerinin ortasında Instagram'a veda etti.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar Marcus Aurelius'tan Hakan Günday'a uzanan sürpriz bir liste çıkardı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe için seçtiği ebeveynlik kitapları gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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