İklim Aktivistlerinin Yeni Hedefi Messi Oldu: Ibiza'daki Villasını Sprey Boyayla Boyadılar

Zaman zaman toplumun tepkisini çeken eylemlere imza atan iklim aktivistlerinin yeni hedefi Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi oldu. Messi'nin Ibiza'da bulunan villasını boyayan aktivistler bu eylemi 'zenginlerin iklim krizi sorumluluğunu' hatırlatmak için yaptıklarını söylediler.