İklim Aktivistlerinin Yeni Hedefi Messi Oldu: Ibiza'daki Villasını Sprey Boyayla Boyadılar

Zaman zaman toplumun tepkisini çeken eylemlere imza atan iklim aktivistlerinin yeni hedefi Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi oldu. Messi'nin Ibiza'da bulunan villasını boyayan aktivistler bu eylemi 'zenginlerin iklim krizi sorumluluğunu' hatırlatmak için yaptıklarını söylediler.
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Zaman zaman sanat eserleri ve tarihi eserlere yaptıkları saldırılarla toplumun büyük bir kesiminden tepki gören iklim aktivistleri yeni bir eyleme daha imza attı.
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Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Ibiza'daki evini boyayan aktivistler bu eylemi 'zenginlerin iklim krizi sorumluluğunu' hatırlatmak için yaptıklarını söylediler.
Evi baştan aşağı kırmızı ve siyah boyalarla boyayan aktivistlere sosyal medyada tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları yapılan hareketi 'vandallık' olarak niteledi. İşte o görüntüler; 📹
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