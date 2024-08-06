Bangladeş'te Başbakanlık Konutunu Yağmalayan Göstericiler, Hasina'nın Eliptik Bisikletini Kullandı

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın görevi bırakarak ülkeyi terk etmesi sonrası da devam eden gösteriler durulmuyor. Son olarak Başbakanlık konutundaki eşyaları yağmalayan göstericiler, Başbakan Şeyh Hasina'ya ait olduğu belirtilen bir eliptik bisikleti sokakta kullandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Bangladeş'te haftalardır devam eden gösteriler durulmak bilmiyor. 300'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği gösteriler görevi bırakarak ülkeyi terk eden Başbakan Şeyh Hasina'nın sarayına da sıçradı.
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Başbakanlık Sarayı'na giren göstericiler Hasina'nın yatağında yatmış ve yemekleri yemişti. Daha sonra gelen görüntülerde ise sarayın yağmalandığı anlar yer aldı.
Göstericilerden bazıları Hasina'nın kullandığı kıyafet ve çantaları alırken, bazıları da konutta bulunan eşyaları aldı. Bir kişinin sokakta Hasina'ya ait eliptik bisikleti kullandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 📹
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