Bangladeş'te Başbakanlık Konutunu Yağmalayan Göstericiler, Hasina'nın Eliptik Bisikletini Kullandı

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın görevi bırakarak ülkeyi terk etmesi sonrası da devam eden gösteriler durulmuyor. Son olarak Başbakanlık konutundaki eşyaları yağmalayan göstericiler, Başbakan Şeyh Hasina'ya ait olduğu belirtilen bir eliptik bisikleti sokakta kullandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.