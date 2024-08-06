Alkollü TIR Sürücüsü Polis Çevirmesinde Ağladı: 'Kafam İyi O Ayrı, Ben ne B*k Yiycem Baba'

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayıp, dubalara çarparak kaçan alkollü TIR sürücüsü, yakalandıktan sonra polisi ikna etmeye çalıştı. Polise sunduğu tüm mazeretlere rağmen ehliyetine2 yıl el konulan ve ceza yazılan alkollü sürücü babasına 'Allah benim belamı verdi baba. Anahtarımı aldılar, 2 yılda ehliyetimi aldılar. Kafam iyi o ayrı... Ben ne b*k yiyeceğim şimdi.' dedi.