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Alkollü TIR Sürücüsü Polis Çevirmesinde Ağladı: 'Kafam İyi O Ayrı, Ben ne B*k Yiycem Baba'

Alkollü TIR Sürücüsü Polis Çevirmesinde Ağladı: 'Kafam İyi O Ayrı, Ben ne B*k Yiycem Baba'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 16:14

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Edirne'de polisin dur ihtarına uymayıp, dubalara çarparak kaçan alkollü TIR sürücüsü, yakalandıktan sonra polisi ikna etmeye çalıştı. Polise sunduğu tüm mazeretlere rağmen ehliyetine2 yıl el konulan ve ceza yazılan alkollü sürücü babasına 'Allah benim belamı verdi baba. Anahtarımı aldılar, 2 yılda ehliyetimi aldılar. Kafam iyi o ayrı... Ben ne b*k yiyeceğim şimdi.' dedi.

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Edirne'de polisin dur ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan 131 promil alkollü TIR sürücüsü, ekipler tarafından şehir girişinde yakalandı. Yoldan geçen yayalara yol vermeyen ve trafiği tehlikeye atan sürücü dakikalarca polisi ikna etmeye çalıştı.

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan 131 promil alkollü TIR sürücüsü, ekipler tarafından şehir girişinde yakalandı. Yoldan geçen yayalara yol vermeyen ve trafiği tehlikeye atan sürücü dakikalarca polisi ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları sonuç vermeyen sürücü babasını arayarak, 'Allah benim belamı verdi baba, anahtarımı aldılar, 2 yılda ehliyetimi aldılar. Kafam iyi o ayrı... Ben ne b*k yiyeceğim şimdi.' dedi.

İkna çabaları sonuç vermeyen sürücü babasını arayarak, 'Allah benim belamı verdi baba, anahtarımı aldılar, 2 yılda ehliyetimi aldılar. Kafam iyi o ayrı... Ben ne b*k yiyeceğim şimdi.' dedi.

Alkollü vatandaşın, polisi ikna etme çabası kameralara yansıdı. İşte o anlar; 📹

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