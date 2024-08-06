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İsveç'teki Gurbetçiden Türkiye'de Tatil İsyanı: 'Gelmiyorum Bu Sene, Enflasyon Canavarı Beni de Yer Sizi de'

İsveç'teki Gurbetçiden Türkiye'de Tatil İsyanı: 'Gelmiyorum Bu Sene, Enflasyon Canavarı Beni de Yer Sizi de'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 12:41

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İsveç'te yaşayan bir gurbetçinin Türkiye'deki tatil fiyatlarına isyan ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bu sene ülkeye gelmeyeceğini söyleyen vatandaş, '3 bin euro bilet, 3 bin euro otel, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım.' dedi.

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Türkiye'deki enflasyon ortamı ve tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, Türk vatandaşlarının tatil planlarını suya düşürürken, Avrupa'daki gurbetçilerin bütçesini de sarsmaya başladı.

Türkiye'deki enflasyon ortamı ve tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, Türk vatandaşlarının tatil planlarını suya düşürürken, Avrupa'daki gurbetçilerin bütçesini de sarsmaya başladı.

İsveç'te yaşayan bir gurbetçi yaptığı hesaplamalar sonrası Türkiye'ye bu sene gelmeyeceğini söyledi. Gurbetçi vatandaş, '3 bin euro bilet, 3 bin euro otel, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım.' dedi.

İsveç'te yaşayan bir gurbetçi yaptığı hesaplamalar sonrası Türkiye'ye bu sene gelmeyeceğini söyledi. Gurbetçi vatandaş, '3 bin euro bilet, 3 bin euro otel, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım.' dedi.

İsveç'teki turistik yerleri gezeceğini söyleyen adam, 'Türkiye'de enflasyon canavar beni de yer, sizi de yer.' dedi. İşte o görüntüler; 📹

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