İsveç'teki Gurbetçiden Türkiye'de Tatil İsyanı: 'Gelmiyorum Bu Sene, Enflasyon Canavarı Beni de Yer Sizi de'

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Türkiye'deki enflasyon ortamı ve tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, Türk vatandaşlarının tatil planlarını suya düşürürken, Avrupa'daki gurbetçilerin bütçesini de sarsmaya başladı.
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İsveç'te yaşayan bir gurbetçi yaptığı hesaplamalar sonrası Türkiye'ye bu sene gelmeyeceğini söyledi. Gurbetçi vatandaş, '3 bin euro bilet, 3 bin euro otel, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım.' dedi.
İsveç'teki turistik yerleri gezeceğini söyleyen adam, 'Türkiye'de enflasyon canavar beni de yer, sizi de yer.' dedi. İşte o görüntüler; 📹
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