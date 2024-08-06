İsveç'teki Gurbetçiden Türkiye'de Tatil İsyanı: 'Gelmiyorum Bu Sene, Enflasyon Canavarı Beni de Yer Sizi de'

İsveç'te yaşayan bir gurbetçinin Türkiye'deki tatil fiyatlarına isyan ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bu sene ülkeye gelmeyeceğini söyleyen vatandaş, '3 bin euro bilet, 3 bin euro otel, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım.' dedi.