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Rakibine Set Vermeden Altın Madalyanın Sahibi Olmuştu: Novak Djokovic'in Çocukluk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rakibine Set Vermeden Altın Madalyanın Sahibi Olmuştu: Novak Djokovic'in Çocukluk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 11:49

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'a set vermeden yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çocukken antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ı 7-6 / 7-3 / 7-6 / 7-2'lik skorlarla set vermeden mağlup eden Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çocukken antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ı 7-6 / 7-3 / 7-6 / 7-2'lik skorlarla set vermeden mağlup eden Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çocukken antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

1991 yılında çekilen görüntülerde Djokovic'in antrenörüyle birlikte çalışma yaptığı ve sahadan top topladığı anlar yer aldı. Başarılı tenisçinin çocukken de bu spora yetenekli olduğu görüldü. İşte o anlar; 📹

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