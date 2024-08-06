Rakibine Set Vermeden Altın Madalyanın Sahibi Olmuştu: Novak Djokovic'in Çocukluk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'a set vermeden yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çocukken antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ı 7-6 / 7-3 / 7-6 / 7-2'lik skorlarla set vermeden mağlup eden Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çocukken antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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1991 yılında çekilen görüntülerde Djokovic'in antrenörüyle birlikte çalışma yaptığı ve sahadan top topladığı anlar yer aldı. Başarılı tenisçinin çocukken de bu spora yetenekli olduğu görüldü. İşte o anlar; 📹
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