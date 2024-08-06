Instagram İçin Harekete Geçti: Mustafa Sarıgül, Meta'nın Sahibi Mark Zuckerberg'le Görüşeceğini Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'de erişimi engellenen sosyal medya platformu Instagram için Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'le görüşeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Sarıgül, 'Ne sormamı istersiniz? Merak ediyorum, Türkiye'de Instagram neden kapandı, ne diyecek?' dedi.