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Instagram İçin Harekete Geçti: Mustafa Sarıgül, Meta'nın Sahibi Mark Zuckerberg'le Görüşeceğini Açıkladı

Instagram İçin Harekete Geçti: Mustafa Sarıgül, Meta'nın Sahibi Mark Zuckerberg'le Görüşeceğini Açıkladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 10:14

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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'de erişimi engellenen sosyal medya platformu Instagram için Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'le görüşeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Sarıgül, 'Ne sormamı istersiniz? Merak ediyorum, Türkiye'de Instagram neden kapandı, ne diyecek?' dedi.

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Dün Instagram yetkilileri ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu açılması beklenen sosyal medya platformu Instagram, görüşmelerin olumsuz geçmesi sonucu kapalı kalmaya devam ediyor.

Dün Instagram yetkilileri ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu açılması beklenen sosyal medya platformu Instagram, görüşmelerin olumsuz geçmesi sonucu kapalı kalmaya devam ediyor.

Platforma erişimin ne zaman sağlanacağı henüz bilinmezken, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sürpriz bir hamle geldi.

Platforma erişimin ne zaman sağlanacağı henüz bilinmezken, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sürpriz bir hamle geldi.

Instagram ve Facebook'u da kapsayan Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'le görüşeceğini açıklayan Sarıgül, ''Ne sormamı istersiniz? Merak ediyorum, Türkiye'de Instagram neden kapandı, ne diyecek?' dedi. İşte o görüntüler; 📹

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