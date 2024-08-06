Çin Karşısında Nefes Kesen Savunma! Gizem Örge Kurtardı, Kaptan Eda Erdem Harika Bir Sayıya İmza Attı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'e karşı yarı final için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın büyük bir mücadele sonucu aldığı sayı sosyal medyada gündem oldu. Çin atağını harika bir hareketle kurtaran Gizem Örge'nin peşinden Melissa Vargas'ın vuruşu da bloğa takıldı. Tekrar sahamıza düşen top kaptan Eda Erdem'in vuruşuyla hanemize sayı olarak yazıldı.