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Çin Karşısında Nefes Kesen Savunma! Gizem Örge Kurtardı, Kaptan Eda Erdem Harika Bir Sayıya İmza Attı

Çin Karşısında Nefes Kesen Savunma! Gizem Örge Kurtardı, Kaptan Eda Erdem Harika Bir Sayıya İmza Attı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 10:56

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'e karşı yarı final için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın büyük bir mücadele sonucu aldığı sayı sosyal medyada gündem oldu. Çin atağını harika bir hareketle kurtaran Gizem Örge'nin peşinden Melissa Vargas'ın vuruşu da bloğa takıldı. Tekrar sahamıza düşen top kaptan Eda Erdem'in vuruşuyla hanemize sayı olarak yazıldı. 

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final için Çin'le karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final için Çin'le karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Filenin Sultanları'nın yaptığı savunma nefes kesti. Çin atağını harika bir hareketle kurtaran Gizem Örge'nin peşinden Melissa Vargas'ın vuruşu da bloğa takıldı. Tekrar sahamıza düşen top kaptan Eda Erdem'in vuruşuyla hanemize sayı olarak yazıldı. İşte o görüntüler; 📹

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