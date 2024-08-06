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Hande Baladın Galibiyet Sonrası Gözyaşlarını Tutamadı! 'Madalyayı Hak Ediyoruz, Alabileceğimize İnanıyorum'

Hande Baladın Galibiyet Sonrası Gözyaşlarını Tutamadı! 'Madalyayı Hak Ediyoruz, Alabileceğimize İnanıyorum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 15:28

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda rakibi Çin'i 3-2 yenen Filenin Sultanları duygusal anlar yaşadı. Karşılaşma sonrası TRT Spor mikrofonlarına açıklama yapan Hande Baladın, gözyaşlarını tutamadı. Baladın, 'Bu takımın her bir bireyiyle gurur duyuyorum. Bugün birbirimize inanılmaz yardım ettik. Madalyayı hak ediyoruz ve gerçekten onu alabileceğimize inanıyorum.' dedi. 

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çin'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yarı finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çin'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yarı finale yükseldi.

Karşılaşma sonrası TRT Spor mikrofonlarına açıklama yapan oyuncularımız duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı sakatlığa rağmen sahada mücadele etmeyi sürdüren Hande Baladın gözyaşlarını tutamadı.

Karşılaşma sonrası TRT Spor mikrofonlarına açıklama yapan oyuncularımız duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı sakatlığa rağmen sahada mücadele etmeyi sürdüren Hande Baladın gözyaşlarını tutamadı.

Mücadele ederken birbirlerine çok destek olduklarını söyleyen Baladın, 'Bu takımın her bir bireyiyle gurur duyuyorum. Madalyayı hak ediyoruz ve gerçekten onu alabileceğimize inanıyorum.' dedi. İşte o duygusal anlar; 📹

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