Hande Baladın Galibiyet Sonrası Gözyaşlarını Tutamadı! 'Madalyayı Hak Ediyoruz, Alabileceğimize İnanıyorum'

Paris 2024 Olimpiyatları'nda rakibi Çin'i 3-2 yenen Filenin Sultanları duygusal anlar yaşadı. Karşılaşma sonrası TRT Spor mikrofonlarına açıklama yapan Hande Baladın, gözyaşlarını tutamadı. Baladın, 'Bu takımın her bir bireyiyle gurur duyuyorum. Bugün birbirimize inanılmaz yardım ettik. Madalyayı hak ediyoruz ve gerçekten onu alabileceğimize inanıyorum.' dedi.