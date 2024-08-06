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Özgür Özel'den Galibiyet Sonrası 'Filenin Sultanları' Mesajı: 'Kimin Boğazı Düğümleniyorsa Bizdendir'

Özgür Özel'den Galibiyet Sonrası 'Filenin Sultanları' Mesajı: 'Kimin Boğazı Düğümleniyorsa Bizdendir'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 14:32

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Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final karşılaşmasında rakibi Çin'i 3-2'lik skorla eleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın karşılaşmasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maç sonrası açıklama yaptı. Özel, 'Müthiş mutluyuz, çok zor bir maçı kazandılar. Yarı finale çıktık, bence finale de çıkacağız. Mutlaka madalya alacağız. Milli Takım'ın arkasındayız. Hep söylüyorum Filenin Sultanları kazandığında kimin boğazı düğümleniyorsa o bizdendir.' dedi. 

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Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final karşılaşmasında rakibi Çin'le çekişmeli bir karşılaşma yaşayan Filenin Sultanları 3-2'lik set sayısıyla üstünlüğünü korumayı başardı.

Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final karşılaşmasında rakibi Çin'le çekişmeli bir karşılaşma yaşayan Filenin Sultanları 3-2'lik set sayısıyla üstünlüğünü korumayı başardı.

Filenin Sultanları'nı tribünden desteklemeye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu o anlarrda büyük sevinç yaşadı.

Filenin Sultanları'nı tribünden desteklemeye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu o anlarrda büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Özgür Özel'in mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Özgür Özel'in mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Özel, 'Müthiş mutluyuz, çok zor bir maçı kazandılar. Yarı finale çıktık, bence finale de çıkacağız. Mutlaka madalya alacağız. Milli Takım'ın arkasındayız. Hep söylüyorum Filenin Sultanları kazandığında kimin boğazı düğümleniyorsa o bizdendir.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklama; 📹

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