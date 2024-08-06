Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan Galibiyet Sevinci: Filenin Sultanları'nın Sayısıyla Yerlerinde Duramadılar!

Paris 2024 Olimpiyatları yarı final için Çin'e karşı mücadele eden Filenin Sultanları'nı izlemeye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Elif Şahin'in yarı finali getiren sayısıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin'le karşı karşıya geldi. Son sete kadar çekişmeli geçen karşılaşmanın galibi Filenin Sultanları oldu.
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karşılaşmayı tribünden izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Elif Şahin'in yarı finali getiren sayısıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Sevinçten ne yapacağını bilemeyen başkanların o anları izleyenleri gülümsetti. İşte o görüntüler; 📹
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