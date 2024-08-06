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İsrailli Eski Keskin Nişancı Filistinlilere Yaptıklarını İtiraf Etti

İsrailli Eski Keskin Nişancı Filistinlilere Yaptıklarını İtiraf Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.08.2024 - 14:23

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İsrail'in aylardır süren Gazze saldırılarından rahatsız İsrailliler de var. Bunlardan birisi de geçmişte operasyonlara katılmış eski bir IDF askeri. Yıllar sonra Filistinlilere yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak için aktivist olan kişinin anlattıkları dünya çapında ses getirdi.

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ahmetpamukupaagl

bu sitedekileri batı özentileri bunu izlesin de neyi desteklediklerini idrak etsinler

V for Valkyr

Filistinliler İngilizlerle işbirliği yapıp, Osmanlı'ya ihanet edip 30.000 Türk askerini öldürmeseymiş, Türklerin himayesi altında kalsaymış başına bunlar gel... Devamını Gör

jew

Allah'ın sopası yok işte

jew

Zamanında topraklarını para için sattılar Türkleri arkadan vurdular taliban zihniyetli insanlar onların olduğu yerde medeniyet olur mu neden üzüleyim.