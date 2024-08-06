İsrailli Eski Keskin Nişancı Filistinlilere Yaptıklarını İtiraf Etti

İsrail'in aylardır süren Gazze saldırılarından rahatsız İsrailliler de var. Bunlardan birisi de geçmişte operasyonlara katılmış eski bir IDF askeri. Yıllar sonra Filistinlilere yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak için aktivist olan kişinin anlattıkları dünya çapında ses getirdi.