İsrailli Eski Keskin Nişancı Filistinlilere Yaptıklarını İtiraf Etti

İsrail'in aylardır süren Gazze saldırılarından rahatsız İsrailliler de var. Bunlardan birisi de geçmişte operasyonlara katılmış eski bir IDF askeri. Yıllar sonra Filistinlilere yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak için aktivist olan kişinin anlattıkları dünya çapında ses getirdi.
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57 yıldır süren bir işgal var diyen aktivistin söyledikleri şöyle
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bu sitedekileri batı özentileri bunu izlesin de neyi desteklediklerini idrak etsinler
Filistinliler İngilizlerle işbirliği yapıp, Osmanlı'ya ihanet edip 30.000 Türk askerini öldürmeseymiş, Türklerin himayesi altında kalsaymış başına bunlar gel... Devamını Gör
Allah'ın sopası yok işte
Zamanında topraklarını para için sattılar Türkleri arkadan vurdular taliban zihniyetli insanlar onların olduğu yerde medeniyet olur mu neden üzüleyim.