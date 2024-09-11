İç Organlar Olay Yerini Terk Etti: Bir MMA Dövüş Kursunda Çekilmiş Görüntüleri İzlerken Canınız Yanacak

MMA, yani karma dövüş sanatları, dünya genelinde popülerliği hızla artan bir spor dalı. Farklı dövüş disiplinlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu spor, dövüşçülerin hem ayakta hem de yerde etkili olmalarını gerektiriyor. Güreş, boks, judo, Muay Thai ve Brezilya jiu-jitsu gibi birçok dövüş sanatını içinde barındıran MMA, fiziksel güç, hız, dayanıklılık ve stratejiyi bir arada kullanmayı gerektiriyor. Bu sebeple bu sporun antrenman süreci de oldukça sert geçiyor.