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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 46. İstanbul Maratonunda Yürüdü: "Günün Teması Hak, Hukuk ve Adalet Olmalı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 46. İstanbul Maratonunda Yürüdü: "Günün Teması Hak, Hukuk ve Adalet Olmalı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 12:08

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Türkiye'nin kalbinde, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu İstanbul'da, 46. kez düzenlenen büyüleyici bir spor etkinliği olan İstanbul Maratonu başladı. Bu benzersiz etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel atletler ve spor severler tarafından her yıl büyük bir heyecan ve coşkuyla bekleniyor. 'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' olma özelliğini taşıyan bu maraton sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından da ilgiye karşılanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da maratona katılanlar arasındaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da maratona katılanlar arasındaydı.

Ülkemiz ve İstanbul adına iyi temennilerde bulunan İmamoğlu "Günün teması hak, hukuk ve adalet" olmalı dedi.

Ülkemiz ve İstanbul adına iyi temennilerde bulunan İmamoğlu "Günün teması hak, hukuk ve adalet" olmalı dedi.

İşte o anlar;

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