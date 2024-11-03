İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 46. İstanbul Maratonunda Yürüdü: "Günün Teması Hak, Hukuk ve Adalet Olmalı"

Türkiye'nin kalbinde, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu İstanbul'da, 46. kez düzenlenen büyüleyici bir spor etkinliği olan İstanbul Maratonu başladı. Bu benzersiz etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel atletler ve spor severler tarafından her yıl büyük bir heyecan ve coşkuyla bekleniyor. 'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' olma özelliğini taşıyan bu maraton sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından da ilgiye karşılanıyor.