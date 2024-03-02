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Hindistan'daki Düğüne Katılan Bill Gates'in Sokak Lezzetini Denerken Takındığı Bir Tuhaf Yüz İfadesi

Hindistan'daki Düğüne Katılan Bill Gates'in Sokak Lezzetini Denerken Takındığı Bir Tuhaf Yüz İfadesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 22:09

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Bill Gates, Hindistan'ın ve dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlunun düğününe katıldı. Hindistan'daki düğüne giden Bill Gates, ayrıca Hindistan sokak lezzetlerini denemeyi de ihmal etmedi!

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Dünyanın en zengin isimlerinden olan Mukesh Ambani'nin oğlunun düğününe dünyaca ünlü isimler katıldı.

Dünyanın en zengin isimlerinden olan Mukesh Ambani'nin oğlunun düğününe dünyaca ünlü isimler katıldı.

Üç gün üç gece sürecek olan düğünde Rihanna sahne aldı. Rihanna'nın 9 milyon dolar aldığı konuşulurken, düğüne ise ne kadar para harcandığı merak konusu oldu.

Hindistan'daki düğüne katılanlar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yer aldı.

Hindistan'daki düğüne katılanlar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yer aldı.

Bill Gates, Hindistan'a kadar gitmişken yalnızca düğüne katılmakla kalmadı. Dünyaca ünlü isim, Hindistan'da kültürel bir geziye de çıktı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Bill Gates, son olarak Hindistan'ın meşhur sokak lezzetlerinden denediği bir video paylaştı;

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Selver.1994.06

Hastalık garantisi içecek afiyet olsun 😄

eylul k

Bil gates’ten ünlü bu 😃

Sucuklu Menemen

Sıfır hijyen gelsin gastroenterit (gıda zehirlenmesi)