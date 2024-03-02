Hindistan'daki Düğüne Katılan Bill Gates'in Sokak Lezzetini Denerken Takındığı Bir Tuhaf Yüz İfadesi

Bill Gates, Hindistan'ın ve dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlunun düğününe katıldı. Hindistan'daki düğüne giden Bill Gates, ayrıca Hindistan sokak lezzetlerini denemeyi de ihmal etmedi!
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Dünyanın en zengin isimlerinden olan Mukesh Ambani'nin oğlunun düğününe dünyaca ünlü isimler katıldı.
Hindistan'daki düğüne katılanlar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yer aldı.
Bill Gates, son olarak Hindistan'ın meşhur sokak lezzetlerinden denediği bir video paylaştı;
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Hastalık garantisi içecek afiyet olsun 😄
Bil gates’ten ünlü bu 😃
Sıfır hijyen gelsin gastroenterit (gıda zehirlenmesi)