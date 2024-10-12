“Hayallerimizdeki Şehir Olmaya Başladı”: Bolu’daki Cezalardan Sonra Sokaklarda Tek Bir Çöp Kalmadı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la birlikte biliyorsunuz ki yere çöp atanlara cezai yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yere izmarit atanların 15 bin TL ceza yediğine dair birçok haberi sosyal medyada görür olduk. Şimdiyse bir sosyal medya kullanıcısı Bolu’dan sokakları paylaştı.