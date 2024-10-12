Görüş Bildir
Haberler
Video
“Hayallerimizdeki Şehir Olmaya Başladı”: Bolu’daki Cezalardan Sonra Sokaklarda Tek Bir Çöp Kalmadı

“Hayallerimizdeki Şehir Olmaya Başladı”: Bolu’daki Cezalardan Sonra Sokaklarda Tek Bir Çöp Kalmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 13:56

İçerik Devam Ediyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la birlikte biliyorsunuz ki yere çöp atanlara cezai yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yere izmarit atanların 15 bin TL ceza yediğine dair birçok haberi sosyal medyada görür olduk. Şimdiyse bir sosyal medya kullanıcısı Bolu’dan sokakları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cezalar sonucu Bolu sokaklarında yerde tek bir çöp görmek mümkün değildi.

Cezalar sonucu Bolu sokaklarında yerde tek bir çöp görmek mümkün değildi.

Hayallerimizin şehri Bolu’nun tertemiz sokaklarına imrenmedik desek yalan olur. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hayallerimizin şehri Bolu’nun tertemiz sokaklarına imrenmedik desek yalan olur. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın