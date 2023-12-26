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Hatay'da Bir Hristiyan Mahallesinde Köy Halkı Temsili Bir Kızak Yaparak Hep Birlikte Noel'i Kutladı

Hatay'da Bir Hristiyan Mahallesinde Köy Halkı Temsili Bir Kızak Yaparak Hep Birlikte Noel'i Kutladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 21:18

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Bildiğiniz üzere Hatay bu yıl oldukça zor zamanlardan geçti. Yaralarını yeni yeni sarmaya çalışan Hatay'dan renkli görüntüler geldi.

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Hatay Altonözü'nde bulunan bir Hristiyan mahallesinde halk kendilerine temsili bir kızak yaparak eğlendi.

Hatay Altonözü'nde bulunan bir Hristiyan mahallesinde halk kendilerine temsili bir kızak yaparak eğlendi.

Hatay halkının o mutlu anları, izleyenleri de mutlu etti.

Hatay halkının o mutlu anları, izleyenleri de mutlu etti.

İşte o anlar;

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Erkin esenn

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bharles cukovski

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