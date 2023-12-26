Hatay'da Bir Hristiyan Mahallesinde Köy Halkı Temsili Bir Kızak Yaparak Hep Birlikte Noel'i Kutladı

Bildiğiniz üzere Hatay bu yıl oldukça zor zamanlardan geçti. Yaralarını yeni yeni sarmaya çalışan Hatay'dan renkli görüntüler geldi.
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Hatay Altonözü'nde bulunan bir Hristiyan mahallesinde halk kendilerine temsili bir kızak yaparak eğlendi.
Hatay halkının o mutlu anları, izleyenleri de mutlu etti.
İşte o anlar;
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Şimdi takkespordan birileri çıkıp, eyvah din elden gediya dinsüzler imansızlar bu ettüğünüzün dinümüzde yeri yoh zinhar günahtır sümme haşa sümme haşa diye f... Devamını Gör
Hizbullah nakşibendi ve ülkücüler şimdi saldırır.
biz burda kurtaj yapıyoruz terbiyesiz.