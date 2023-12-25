Öğretmenler Branşlarına Göre Öğretmenler Odasında Nasıl Vakit Geçirdiğini Canlandırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C0uJhx...
Öğretmenler son dönemde öğrencileriyle daha kolay etkileşim sağlayabilmek ve onların dünyalarını daha rahat anlayabilmek için sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
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'demirhocaa_' kullanıcı isimli bir öğretmen de, branşlarına göre öğretmenlerimizin öğretmenler odasında nasıl vakit geçirdiğini canlandırdıkları bir video paylaştı.
Video hem öğretmenler hem de öğrencilerden beğeni topladı.
İşte o video;
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