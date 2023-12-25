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Öğretmenler Branşlarına Göre Öğretmenler Odasında Nasıl Vakit Geçirdiğini Canlandırdı

Öğretmenler Branşlarına Göre Öğretmenler Odasında Nasıl Vakit Geçirdiğini Canlandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 17:33

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Öğretmenler son dönemde öğrencileriyle daha kolay etkileşim sağlayabilmek ve onların dünyalarını daha rahat anlayabilmek için sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C0uJhx...
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'demirhocaa_' kullanıcı isimli bir öğretmen de, branşlarına göre öğretmenlerimizin öğretmenler odasında nasıl vakit geçirdiğini canlandırdıkları bir video paylaştı.

'demirhocaa_' kullanıcı isimli bir öğretmen de, branşlarına göre öğretmenlerimizin öğretmenler odasında nasıl vakit geçirdiğini canlandırdıkları bir video paylaştı.

Video hem öğretmenler hem de öğrencilerden beğeni topladı.

Video hem öğretmenler hem de öğrencilerden beğeni topladı.

İşte o video;

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