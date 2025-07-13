onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Halef'te Şok Değişiklikten Survivor'a Katılacağı İddia Edilen Voleybolcuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Halef'te Şok Değişiklikten Survivor'a Katılacağı İddia Edilen Voleybolcuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.07.2025 - 00:31

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

13 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. MasterChef 2025'in ardından 2026 sezonunun hazırlıkları başladı.

1. MasterChef 2025'in ardından 2026 sezonunun hazırlıkları başladı.

Tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Survivor'a katılacak isimlerle ilgili iddialar ortaya atılmaya başladı. Beşiktaşlı voleybolcunun gelecek sezon Survivor'da olacağı iddia edildi.

Detaylar:

2. Eşref Rüya'nın senaristine, Dehşet Bey'in yazarı tarafından intihal davası açıldı.

2. Eşref Rüya'nın senaristine, Dehşet Bey'in yazarı tarafından intihal davası açıldı.

Dehşet Bey'in yazarı Murat Menteş, filminin senaryosunun Eşref Rüya'nın yazarı Ethem Özışık tarafından alındığını iddia etmiş ve dava açmıştı. Menteş, davayla ilgili ilk kez konuştu.

3. Detaylar:

4. Gözyaşı Kraliçesi'nin kadrosu netleşmeye başladı.

4. Gözyaşı Kraliçesi'nin kadrosu netleşmeye başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaşacağı dizinin hazırlıkları sürüyor. Diziye uzun süredir ekranlarda olmayan bir oyuncu daha dahil oldu.

Detaylar:

5. Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in yeni dizisinin kadrosunda değişiklik yapıldı.

5. Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in yeni dizisinin kadrosunda değişiklik yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin çekimleri 18 Temmuz'da başlayacak. Ancak dizinin kadrosundan bir oyuncu, son anda diziden ayrıldı.

Detaylar:

6. MasterChef 2025'te ana kadro belli oluyor.

6. MasterChef 2025'te ana kadro belli oluyor.

İlk iki yarışmacının belli olmasının ardından yarışmacılar 3. yarışmacı olmak için mücadele etti. Semizotuyla yapılan yemeklerle yarışan yarışmacılardan biri, ana kadroya kalmaya hak kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın