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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 13:32

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 08.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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