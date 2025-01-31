BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 7 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 7 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
7 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Monster Tulpar T6 V3. 2.5 Oyun Bilgisayarı 64.295 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
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Kumtel Dikey Isıtcı 1.590 TL
Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL
Dagi Erkek Pijama Takımı 489 TL
Oyun Çadırı 299 TL
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2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 159 TL
Tivoli 9 Parça Tencere Seti 1.890 TL
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