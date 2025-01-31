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BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 7 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 7 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.01.2025 - 11:05

7 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Monster Tulpar T6 V3. 2.5 Oyun Bilgisayarı 64.295 TL

Monster Tulpar T6 V3. 2.5 Oyun Bilgisayarı 64.295 TL
  • Monster Abra A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı 36.295 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kumtel Dikey Isıtcı 1.590 TL

Kumtel Dikey Isıtcı 1.590 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.490 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.790 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.290 TL

  • Range Karla El Mikseri 690 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makkinesi 599 TL

  • Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL

  • Rexon Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL

  • Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 159 TL

  • Trax Ayak Masaj Cihazı 219 TL

  • Naturalove Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 99 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.900 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Tv 11.990 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.975 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 169 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 239 TL

  • Voltme Hypercore Powerbank 599 TL

  • Polosmart Fenerli Nostaljik Radyo 799 TL

  • RGB Led Gece Lambası 99 TL

  • İmex Mini Hoparlör 359 TL

  • İmex Seyahat Kablo Seti 249 TL

Dagi Erkek Pijama Takımı 489 TL

Dagi Erkek Pijama Takımı 489 TL

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 469 TL

  • Kadın / Erkek Welsoft Sweatshirt 249 TL

  • Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 229 TL

  • Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

  • Kiğılı Erkek Regular Fit Gömlek 399 TL

  • Kiğılı Erkek Sweatshirt 399 TL

  • Kiğılı Erkek Slim Fit Gömlek 399 TL

  • Argesta Kadın Terlik 99 TL

  • Argesta Erkek Terlik 69 TL

  • Letoon Erkek Ayakkabı 389 TL

  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 569 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

  • Flanel Yastık Kılıfı 99 TL

  • Kadın Ayakkabı 429 TL

  • Örme Patik 55 TL

Oyun Çadırı 299 TL

Oyun Çadırı 299 TL

  • Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL

  • Aktivite Kitapları 29,50 TL

  • Yükselen Zeka Benim Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL

  • Hikaye Kitapları 39,50 TL

  • Renklı Kalemli Boyama Kitabı 32,50 TL

  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL

  • Oyuncak Futbol Sahası 199 TL

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2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 159 TL

2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 159 TL

  • Fırça Düzenleyici 99 TL

  • Makyaj Organizer 69 TL

  • Vakumlu Saklama Kabı 550 ml 21,50 TL

  • Vakumlu Saklama Kabı 1,2 Litre 32,50 TL

  • Vakumlu Saklama Kabı 1,7 Litre 39,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Rendeli Mikser Kabı 189 TL

  • Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL

  • Telefon Tutucu 11 TL

  • Mandal Seti 20'li 32,50 TL

  • Saplı Gırgır 69 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 89 TL

  • Fırçalı Sabunluk Seti 99 TL

  • Bas-Aç Çöp Kovası 199 TL

Tivoli 9 Parça Tencere Seti 1.890 TL

Tivoli 9 Parça Tencere Seti 1.890 TL

  • Benante Kahvaltı Seti 599 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 149 TL

  • Kalpli Porselen Fincan Seti 2'li 169 TL

  • Vazo Çeşitleri 169 TL

  • Cem Alüminyum Döküm Tava 399 TL

  • Cem Alüminyum Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Çiçekli Borosilikat Kupa 199 TL

  • Glass in love Cam Borosilikat Pipet ve Fırça Seti 55 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 139 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kase 6'lı 169 TL

  • Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü 149 TL

  • Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü 139 TL

  • Paşabahçe Amphora Mantar Kapaklı Sürahi 149 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 45 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 79 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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