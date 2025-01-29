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ŞOK'a Hoover Çamaşır Makinesi Geliyor! 1 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoover Çamaşır Makinesi Geliyor! 1 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.01.2025 - 12:14

ŞOK 1 - 4 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 4 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL

Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL

  • Minkie Şık Elbiseli Bebek 99,95 TL

  • Dollyland Luvlie Seyahatte 299 TL

  • Sevimli Bebekler 99,95 TL

  • Işıklı Müzikli Küçük Ev Aletleri 129 TL

  • Boncuklu Takı Seti 79,95 TL

  • Çantalı Makyaj Seti 119 TL

  • Balık Seti 79,95 TL

  • Acil Durum Araçları 79,95 TL

  • Drift Atan Araba 149 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL

Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL

  • Finlux Fin 9000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 22.999 TL

  • Nurtaş Çaycı 1.749 TL

  • Altus AL 808 Sm Banyo Tartısı 399 TL

  • Altus AL 375 Buzdolabı 19.999 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.499 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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