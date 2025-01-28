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Günün Fırsatı: Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
28.01.2025 - 13:16

Uzun yıllardır en çok tercih edilen paspas markalarından biri Vileda. Yeni teknolojilerle paspas yapmayı çok daha kolay hale getiren pedallı tasarımı ise en sevilen yönü. Temizlik yapmayı zevkli hale getirecek Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti'ni Amazon Fırsatları indiriminden almak için sizi hemen aşağıya alalım. 

Bu içerik 28.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Özel kova tasarımı ve Pedalı ile konforlu bir kullanım sağlayan Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti hijyen düşkünlerinin gözdesi.

Özel kova tasarımı ve Pedalı ile konforlu bir kullanım sağlayan Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti hijyen düşkünlerinin gözdesi.

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Mikrofiber paspası son derece emici ve tozu, kiri zahmetsizce hatta iz bırakmadan temizleyebiliyor.

Mikrofiber paspası son derece emici ve tozu, kiri zahmetsizce hatta iz bırakmadan temizleyebiliyor.

Döner başlığın özelliği sayesinde su damlalarının kovadan dışarı çıkmamasını sağlıyor. Bu sayede yüzeyler ideal ıslaklıkta kalarak maksimum güvenliği mümkün kılıyor.

Zorlu köşelere ulaşmanız ve en etkili temizlik deneyimini evin her köşesinde yaşamanız için tasarlanan özel üçgen başlığı oldukça pratiklik sağlıyor.

Zorlu köşelere ulaşmanız ve en etkili temizlik deneyimini evin her köşesinde yaşamanız için tasarlanan özel üçgen başlığı oldukça pratiklik sağlıyor.

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti 'ni burada bulabilirsiniz.

Ayrıca Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti de indirimde, burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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