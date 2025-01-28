Bugün İndirimde Neler Var? Philips Kahve Makinesinden Kahvaltı Setlerine 28 Ocak 2025 Günün Fırsatları
28 Ocak 2025 tarihinde hangi ürünler indirimde, merak ediyor musunuz? Philips'in üstün teknolojiye sahip kahve makinesinden lezzetli kahvaltılarınızı tamamlayacak kahvaltı setlerine kadar birçok ürün bugün sizleri bekliyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünlerle hem keyifli anılar biriktirebilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. İndirim fırsatlarını kaçırmamak için hemen harekete geçin ve bu özel tekliflerden yararlanın. Philips kahve makinesi ve kahvaltı setleri ile güne enerjik bir başlangıç yapın. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli. İndirimlerle dolu bu günü kaçırmayın!
Bu içerik 28.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Madame Coco Ligne 6 'lı Kahve Fincan Seti
2. Bella Maison Toast 8 Parça Kahvaltı 2 Kişilik Takımı Siyah
3. Philips 3300 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi, EP3347/90
4. Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz
5. Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender, Siyah (300 W, 2 Adet Şişe)
6. MAİ COLLECTİON Sona Siyah Asimetrik Bluz Pantolon Takım
7. La Roche Posay Güneş Cilt Bakım Seti: Effaclar Yüz Temizleme Jeli x4 50ml & Anthelios SPF50+ Güneş Kremi 50ml
8. Lancome La Vie Est Belle Edp Kadın Favoriler Seti 30 ml
9. HUAWEI MatePad 11.5 inç S PaperMatte Edition + Klavye, 8+256GB, Mor
10. Songmics Ayakkabı Kutusu, 18'li Set
11. Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici
12. Apple EarPods (USB-C)
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