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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Kahve Makinesinden Kahvaltı Setlerine 28 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Kahve Makinesinden Kahvaltı Setlerine 28 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 10:51

28 Ocak 2025 tarihinde hangi ürünler indirimde, merak ediyor musunuz? Philips'in üstün teknolojiye sahip kahve makinesinden lezzetli kahvaltılarınızı tamamlayacak kahvaltı setlerine kadar birçok ürün bugün sizleri bekliyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünlerle hem keyifli anılar biriktirebilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. İndirim fırsatlarını kaçırmamak için hemen harekete geçin ve bu özel tekliflerden yararlanın. Philips kahve makinesi ve kahvaltı setleri ile güne enerjik bir başlangıç yapın. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli. İndirimlerle dolu bu günü kaçırmayın!

Bu içerik 28.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Madame Coco Ligne 6 'lı Kahve Fincan Seti

1.699,99 TL'den 424,99 TL.

Madame Coco Ligne 6 'lı Kahve Fincan Seti

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2. Bella Maison Toast 8 Parça Kahvaltı 2 Kişilik Takımı Siyah

2. Bella Maison Toast 8 Parça Kahvaltı 2 Kişilik Takımı Siyah

3.921,99 TL yerine 1000 TL.

Bella Maison Toast 8 Parça Kahvaltı 2 Kişilik Takımı Siyah

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3. Philips 3300 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi, EP3347/90

3. Philips 3300 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi, EP3347/90

19.170 TL yerine şimdi 17.061,30 TL.

Philips 3300 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi, EP3347/90

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4. Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz

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İndirimle 19.999,00 TL.

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5. Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender, Siyah (300 W, 2 Adet Şişe)

Arzum'dan Ocak ayına özel kaçırılmayacak fırsatlar!

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6. MAİ COLLECTİON Sona Siyah Asimetrik Bluz Pantolon Takım

6. MAİ COLLECTİON Sona Siyah Asimetrik Bluz Pantolon Takım

Mai Ocak ayında çok özel fırsatları kaçırmayın!

MAİ COLLECTİON Sona Siyah Asimetrik Bluz Pantolon Takım

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7. La Roche Posay Güneş Cilt Bakım Seti: Effaclar Yüz Temizleme Jeli x4 50ml & Anthelios SPF50+ Güneş Kremi 50ml

7. La Roche Posay Güneş Cilt Bakım Seti: Effaclar Yüz Temizleme Jeli x4 50ml & Anthelios SPF50+ Güneş Kremi 50ml

La Roche Posay'de 2. ürün alımına 30% indirim fırsatı!

La Roche Posay Güneş Cilt Bakım Seti: Effaclar Yüz Temizleme Jeli x4 50ml & Anthelios SPF50+ Güneş Kremi 50ml

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8. Lancome La Vie Est Belle Edp Kadın Favoriler Seti 30 ml

8. Lancome La Vie Est Belle Edp Kadın Favoriler Seti 30 ml

Lancome'un en çok satan setlerinde %30 indirim!

Lancome La Vie Est Belle Edp Kadın Favoriler Seti 30 ml

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9. HUAWEI MatePad 11.5 inç S PaperMatte Edition + Klavye, 8+256GB, Mor

9. HUAWEI MatePad 11.5 inç S PaperMatte Edition + Klavye, 8+256GB, Mor

Prime fırsatıyla 14.999,00 TL.

HUAWEI MatePad 11.5 inç S PaperMatte Edition + Klavye, 8+256GB, Mor

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10. Songmics Ayakkabı Kutusu, 18'li Set

10. Songmics Ayakkabı Kutusu, 18'li Set

İndirimle 2.749,99 TL.

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11. Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici

11. Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici

5.827,06 TL yerine şimdi 5.299,00 TL.

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12. Apple EarPods (USB-C)

12. Apple EarPods (USB-C)

Şimdi 730 TL.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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