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ŞOK'a Temizlik Ürünleri Geliyor! 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Temizlik Ürünleri Geliyor! 29 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.01.2025 - 11:06

ŞOK 29 Ocak ile 3 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Ocak ile 3 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 599 TL

Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 599 TL

  • Klipsli Palet Mop 399 TL

  • Bahar Temizlik Seti + Kullan At Mendil 50 Adet 499 TL

  • Sprey Mop 399 TL

  • Hazneli Sprey El Mopu 119 TL

  • Yer Sileceği 49,95 TL

  • Cam Sil 29,95 TL

  • Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL

  • Lavabo Matı 49,95 TL

  • Şişe Temizleme Süngeri 49,95 TL

  • Magic Sünger 39,95 TL

  • Lime Pedallı Spin Mop 499 TL

  • Klipsli Mop 149 TL

  • Lime Tablet Mop Set 279 TL

  • Lime 360 Spin Mop 249 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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